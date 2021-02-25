В список заблокированных сайтов попал и популярный портал Винницы

Власть предписала украинским интернет-провайдерам заблокировать 426 сайтов, среди которых есть как российские, так и украинские ресурсы. В частности, в списке «на блокировку» оказался винницкий городской интернет-портал 20minut.ua.

Издатель этого сайта Александр Човган прокомментировал «Стране» попадание ресурса в список на блокировку.

«Мы в шоке. Сами только что узнали об этом. Это просто беспредел. Нет никаких предположений, почему мы в этом списке. Я видел в этом списке много российских сайтов. Но мы не имеем никакого отношения к Российской Федерации. Думаю, там что-то напутали. Мы абсолютно украинская компания, нас знают все винничане. 20minut.ua (http://20minut.ua/) — это бывшая газета «РІА». Мы украинский, винницкий сайт номер один, самый популярный веб-ресурс в городе», — сообщил «Стране» Човган.

Он также уточнил, что пока что сайт работает — провайдеры еще не отключили пользователям доступ к нему. По словам Човгана, сейчас редакция ищет адвоката в Киеве, который будет обжаловать решение следственного судьи Голосеевского района Киева.

«Никто из правоохранительных органов не выходил с нами на связь, не предупреждал о том, что мы попадем в этот список. Мы будем действовать в правовом поле и добиваться исправления этой ошибки», — сказал Човган.