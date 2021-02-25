Банковая расплатилась Полтавщиной? Полтавщина отплатит Банковой

Стратегически важный регион сдан нынешней властью ворам и подонкам.

На днях депутат Полтавского облсовета Руслан Телятник стал объектом публичных оскорбительных нападок и травли, организованной, в том числе, и на платной основе, в полтавских соцсетях. Случилось это сразу после того, как депутат открыто поставил ряд неудобных вопросов главе Полтавского обласного совета Александру Биленькому (Олександр Біленький – укр). Отвергнутому партией ЕС на последних местных выборах и подобранному нардепом от Полтавщины Олегом Кулиничем (Олег Кулініч — укр.) для мошеннического проекта «Довіра». Переизбранному на этот пост в результате договорняков Кулинича с лидерами парламентских фракций в Киеве. Как сообщает «Кременчугская газета», «депутат Руслан Телятник 31 января 2021 года на своей странице в Фейсбуке публично задал вопрос главе Полтавского облсовета А. Биленькому: «Почему в Полтаве (КП «Полтававодоканал» — находится в областной коммунальной собственности – ред.) одни из самых высоких тарифов на воду в стране? Почему Вы блокируете передачу “Полтававодоканала” городу и территориальным общинам, как это уже сделано почти всеми областными советами? Что конкретно Вы сделали, чтобы спасти “Полтавафарм”? Для чего Вы лоббируете средства на аэропорт?»

Глава облсовета в ответ промолчал. Вместо него тут же депутату начали «отвечать» ряд никому неизвестных «медийных персон», пытаясь свести дискуссию к личности самого депутата. И уводить внимание от заданных Русланом Телятником вопросов по существу и от самого Биленького.

В одночасье появилось несколько фейсбук-групп, которые начали обливать грязью не только Телятника, а и других депутатов (избранных в облсовет от партий «За майбутнє» и ВО «Батьківщина»), открыто выступающих против методов работы Биленького, систематически попирающего нормы Регламента. Отметим, что по информации издания Полтавщина, перед избранием главы облсовета был уволен с должности председатель Полтавской облорганизации «Батьківщини» Руслан Богдан, руководивший партийной организацией 14 лет. Сам Богдан объяснил свое снятие отказом голосовать за переизбрание Биленького. Судя из публичного заявления Руслана Богдана, который опубликовал письмо за подписью Юлии Тимошенко, всех членов фракции обязали поддержать избрание Биленького, мотивируя это “стратегическим партнерством” между “Батькивщиной” и партией “Довіра”. Вопреки их позиции.

Так вот, некий Дмитрий Чикуров, называющий себя “журналистом”, начал разгонять панику об угрозе ему со стороны депутата Телятника. При этом «недобрые предчувствия» гр-на Чикурова разгонялись как реклама — за деньги:

В то же время, Google не содержит информации о каком-то творческом наследии “журналиста” Дмитрия Чикурова (Дмитро Чикуров — українською). Зато спецучеты содержат данные об уголовнике с такими ФИО.

Дмитрий Александрович Чикуров (Дмитро Олександрович Чикуров — укр.), дата рождения — 27.06.1975г., в начале 2000-х был осужден в г. Полтава по двум статьям Криминального Кодекса Украины — ст.309 ч.1 (незаконное производство, хранение, транспортировка наркотических средств) и ст.185 ч.2. (кража, совершенная повторно либо по предварительному сговору группой лиц).

Несмотря на это, сегодня Дмитрий Чикуров числится в штате редакции Poltavske.TV, но это никоим образом не противоречит факту о его судимостях, связанных с кражей и наркотиками.

И судя по тому, что полиция, которая не могла не знать о прошлом этого персонажа, не гнушается публично подписывать с ним “меморандум о сотрудничестве”, можно предположить, что гр-н Д.Чикуров был завербован “на криминале” и сегодня является негласным внештатным сотрудником органов внутренних дел, то есть стукачем. И в этом статусе “зигует” по первому свисту работодателей.

Внезапная активность ранее судимого гражданина, а также однобокая подача информация в интересах Биленького местным изданием “Коло”, которое имеет дурную славу “сливного бачка» главы Полтавского облсовета Александра Биленького и с некоторых пор народного депутата, главы депутатской группы “Довіра” Олега Кулинича – попытка маргинализировать всех, кто «против Биленького».

Именно эти двое де-факто, вероятно при прямой поддержке в окружении Президента Владимира Зеленского пытаются захватить всю полноту власти в Полтавском облсовете. А де-факто — в области. Кулинич активно поддерживает законопроекты “Слуг народа” голосами фракции, состоящей, как и он сам, из бывших регионалов. А Зеленский за такую услугу, похоже, расплачивается с ним целой областью. При этом роль главы Полтавской ОДА Олега Синегубова и всей вертикали правоохранительных органов региона сведена к созданию режима максимального благоприятствования «хотелкам» Кулинича-Биленького.

Как результат: травля депутата областного совета Руслана Телятника произошла с подачи главы облсовета Александра Биленького. А к травле других депутатов и «несогласных» присоединился на уровне Киева Олег Кулинич.

Посыл этих двоих предельно ясен: не хотите плясать под нашу дудку, помалкивать и голосовать по команде — расправа. Самыми грязными методами.

Заложники партийных боссов

Именно принятая “сгоряча” за несколько месяцев до местных выборов избирательная система обнажила проблемы, о котрых предупреждали эксперты. Формальные, они же “карманные” партиии, имитирующие партийную деятельность при фактически полном отсутствии системы партийного строительства – зло и тормоз развития демократических институций в стране.

Одна из таких “партий”, представленная в парламенте целой депутатской группой — “Довіра”, недаром попала под ликвидацию с подачи Минюста. Так как 11 из 16-ти ее партийных ячеек были зарегистрированы только в декабре 2020-го – январе и феврале 2021 года, ПОСЛЕ местных выборов (а это уже мошенничество).

Баллотирование исключительно от партий, в том числе и их симулякров наподобие «Довіри», в местные советы в таких условиях автоматически делает депутатов заложниками партийных боссов в Киеве. Заодно блокируя появление и развитие действительно укрианских партий.

Традиции политической жизни Украины за последие 30 лет выкристализовали «политиков», способных меняють окрас до бесконечности, лишь бы оставаться у власти. Как результат — безпринципность, приспособленчество, ориентированность на того, кто сегодня у власти – самые востребованные черты соискателей из старой обоймы очередного партийного билета. А все, кто выбивается из этого шаблона – кандидаты на расправу.

В данном случае информатака на тех, кто публично был и есть против избрания А. Биленького главой облсовета, стала показательной. В назидание “сочувствующим”. Исключительно руководство в Киеве будет диктовать “низам” в провинции, с кем им “дружить” и за кого и что голосовать. Иначе — публичная травля, пресловутый “императивный мандат”, изгнание из фракции и лишение депутатства.

Характерные примеры — фракция ЕС в облсовете, которая поддержала избрание А. Биленького в обмен на кресло одного из четырех замов главы, и таким образом вошла во властную коалицию. И это вопреки публичным обещаниям Петра Порошенко, что “ЕС” никогда не войдет в союз ни с ОПЗЖ, ни со “Слугой народа”. А недавно депутат от “ЕС” Николай Кульчинский, возглавивший регламентную комиссию облсовета, и вовсе заблудился в системе координат, призвав не пускать «улицу» в сессионный зал, а тех, кто в этот зал, вопреки желанию Кульчинского войдет, прямо назвал «сміттям».

А усмирять здравомыслящих «Слуг» в Полтавском облсовете приставлен и вовсе скомпрметировавший себя экс-БППшник, а теперь — народный депутат уже от «Слуги народа» Александр Трухин. Известный своими приятельскими отношениями с коррупционером Александром Биленьким.

На фото: нардеп Александр Трухин

Что по мнению местных СМИ, только усилит «диктат» “Довіри” в облсовете.

На этом фоне и вовсе дикостью смотрится, что избрание коррупционера Биленького поддержали голосами “Слуга народа” и ОПЗЖ. Несмотря на декларируемую ранее партийными вождями в Киеве непримиримость во взглядах.

Потому что украинцы, полтавчане в глазах “вождей” “Слуги народа” — папуасы, дикари, рабы, которым можно лгать, которых можно обворовывать и которых можно — буквально! — продавать ради собственных шкурных интересов.

Как результат такой “политики” — раскол во фракциях “Слуги народа”, ОПЗЖ, ЕС и “Батьківщины”. Основная причина которого -нежелание части депутатского корпуса быть соучастниками криминальных оборудок шайки Кулинича-Биленького.

Две линии фронта

Депутатами обласного совета, кроме представителей админресурса, избраны небедные, состоявшиеся люди — крупные аграрии, влиятельные бизнесмены. В условиях децентрализации логика их действий проста и понятна: они хотят, чтобы налоги, уплаченные ими, пошли на громады, которые их избрали. То есть, на решение самых животрепещущих практически для всех ОТГ проблем. А не на решение тех же проблем громад из пула депутатов Довіри, а остальное – «на карман» «высоких договаривающихся сторон». На этом фоне обьяснима откровенная брезгливость состоявшихся, влиятельных людей по отношению к тем, кто всю свою карьеру построил на “кабинетном” воровстве и грязных воровских “договорняках” (подробно о Биленьком можно прочитать в публикациях Вышиванка для прикрытия. Как Полтавщина стала кормушкой для “донецких”, Полтавский реванш: криминальные «схемы» ОГА меняют хозяев и Фиктивная система “Рада”: электронное шулерство должно покрывать коррупцию?). Напомним, последний известен также лоббированием и организацией «правильного голосования за передачу самых перспективных газовых месторождений России: (Ни)чьи недра: кому достанется газ Полтавщины? (Расследование). А Олег Кулинич известен как нардеп Партии Регионов, голосовавший за “законы 16 января” — то есть за расстрел украинцев и переход Украины под протекторат РФ (подробности в публикации «Законы 16 января»: преступление без наказания). Кулинич – типичный политический приспособленец. Который умел дружить со всеми власть имущими, начиная с Тимошенко, продолжив Януковичем, Порошенко, а теперь — Зеленским. Анализ зашкваров Олега Кулинича – яркое свидетельство его ценности как политика и как человека. С декабря 2019 года он — лидер парламентской группы “Довіра”, де-факто продающей голоса входящих в нее депутатов то “Слуге народа”, то ОПЗЖ.

Александр Биленький

Олег Кулинич

Обострился конфликт и по линии “Полтава — Кременчуг”. Здесь конфликт имеет давнюю природу: элиту Кременчуга возмущает тот факт, что этот промышленный город является одним из главных наполнителей Госбюджета Украины и местных бюджетов, но “деньги пилит в Полтаве местное ворье”. Поэтому большинство депутатов Полтавского облсовета от Кременчуга хотят положить этому конец и добиться новых, цивилизованных правил игры.

Зеленский с подонками расплатился Полтавщиной

Обостряет конфликт на Полтавщине твердое осознание элитой региона того, что “Довіру” в облсовет вообще и Биленького в председательское кресло — в частности завели “договорняками” Офис Президента и “Слуга народа” в значительной степени руками главы ОДА Олега Синегубова. Последний по команде сверху обеспечил админресурс и полное содействие “Довірі” в проведении избирательной кампании в местные органы власти.

Что позволило “непроходной” “Довірі” пройти в Полтавский облсовет и при помощи “Слуги народа” и Синегубова “сколотить” ситуативное большинство. Цель которого — “дерибан” активов области и личное обогащение участников “картеля”.

Надежд на силовые структуры — Прокуратуру, Нацполицию, СБУ и ГБР — нет. Их руководство куплено ворами. В буквальном смысле этого слова. Руководство Полтавского облсовета и Полтавской ОДА регулярно выделяет миллионные транши “помощи” для прокуратуры, Нацполиции и СБУ, откупаясь таким образом от руководства их региональных подразделений. Которые закрывают глаза на коррупцию в Полтавском облсовете, ОДА, а СБУ — на разрушение государственности Украины в стратегически важном регионе.

Полтавщина, как и вся страна в 2019-м, ждала обновления. Пытаясь освободиться от атмосферы лжи и тотальной коррупции, символами которых в области был оскандалившийся экс-глава Полтавской ОДА Валерий Головко с подельниками, в том числе Биленьким. Об этом говорит тот факт, что Полтавский облсовет на последних выборах обновился на 70%. Биленький под покровительством искушенного в политических реинкарнациях Кулинича сумел сохранить свои позиции. И теперь они уже приступили к грабежу не только средств Государственного и областного бюджета, но и территориальных громад. Что неизбежно приведет к ожесточенному противостоянию в масштабах области.

И в этой ситуаци виновен Офис Президента, торганувший полутора миллионами полтавчан в своих, прямо скажем, шкурных, коррупционных интересах. И от обещаний нулевой толерантности к коррупции старых элит на практике развернулся на 180 градусов перешел к полному содействию старым корупционным схемам их представителей времен Порошенка.

Столкновение “сил добра” с “силами зла” в регионе будет жестким. Сумеют ли новоизбранные депутаты противостоять авторитарному партийному диктату киевских боссов? Или очередная, не-украинская, брехливая власть с договорняками и подлостью закончит так же, как и ее предшественники?

Константин Иванченко, Аргумент