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Доступні ліки: МОЗ розширило список медичних препаратів

25.02.2021

Міністерство охорони здоров’я України розширило список Реєстру лікарських засобів, що підлягають реімбурсації (компенсаційним виплатам) за урядовою програмою Доступні ліки.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко під час онлайн-брифінгу 25 лютого.

У медичному реєстрі додали 33 нові позиції. Таким чином у новому реєстрі розширили список лікарських засобів до 297 позицій.

Вартість 93 медичних препаратів з 297 позицій будуть відшкодовувати за повною ціною.

За програмою Доступні ліки, пацієнти, які страждають на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та діабет другого типу отримуватимуть необхідні лікарські препарати, частину вартості яких компенсуватиме держава.

У Верховній Раді планують два законопроекти щодо обмеження продажу ліків дітям до 14 років. Такі заходи впроваджують через зростання дитячих самогубств на початку 2021 року. Наприклад, у Боярці дві школярки випили по 40 таблеток Дротаверина, одна з яких померла через це. Подібні випадки сталися також у столиці та інших містах України.

Деякі лікарські планують заборонити продавати особам віком до 14 років. Якщо виникатимуть сумніви щодо віку покупця, продавець повинен попросити показати паспорт або інший документ з фотографією, який зможе підтвердити вік людини.

Другий законопроект стосується тих, хто продаватиме лікарські засоби неповнолітнім. Недобросовісних продавців штрафуватимуть на суму до 425 грн, за повторне порушення штраф збільшиться до 1 190 грн.

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