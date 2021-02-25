Люди Медведчука через суд вернули землю на Трухановом острове в Киеве

В Киеве организация «Клуб «Козак», которую связывают с соратниками нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, выиграла апелляцию и остается на территории Труханового острова.

Как сообщают «Наші гроші», на базе клуба располагается частное охранное агентство «Шторм». На территории находятся жилые сооружения и спортплощадка. К тому же был перекрыт доступ к Днепру. «Козак» пользуется землей на острове с 2001 года, но срок аренды истек еще в 2004 году.

Прокурор в суде заявил, что «Козак» незаконно использует участок без каких-либо правоустанавливающих документов и соответствующих решений Киевсовета.

В ноябре 2020 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры, обязав организацию покинуть участок. Однако Шестой апелляционный административный суд своим решение его отменил и в удовлетворении иска прокуратуре отказал.

Отмечается, что владельцами организации «Клуб «Козак» являются Александр Шевелев, Юрий Палий и Александр Литвинов. По данным СМИ, Палий – бывший работник ООО «Инвестиционная компания «Укркапитал», одного из старейших и самых известных активов семьи Медведчука. В свою очередь Литвинов – это экс-помощник давнего бизнес-партнера Медведчука, а сейчас и его однопартийца по ОПЗЖ нардепа Григория Суркиса.

Руководит клубом Ян Марченко – бывший помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука.