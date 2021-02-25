Полиция проверяет, как бизнес-центр Крючкова на Печерске с помощью нотариуса вырос с 85 до 2900 квадратных метров

Управление по расследованию особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции Украины с сентября 2020 расследует уголовное производство по факту, что нотариус безосновательно увеличил площадь недвижимого имущества по ул. Киквидзе (Бойчука Михаила), 44-А с 85,1 кв.м до 2874,4 кв.м.

Об этом свидетельствует постановление Киевского апелляционного суда от 8 февраля.

В 2017 году на аукционе была продана линейная диспетчерская станция площадью 85 кв м по ул. Киквидзе (Бойчука Михаила), 44-А. Ее купило ООО «Лавистон» за 1,61 млн грн.

Станция располагалась в пределах двух земельных участков общей площадью 0,1 га, находящихся в пользовании «Киевпасстранс».

Следствие установило, что в дальнейшем неустановленные лица в течение 2017-2020 годов, зная об отсутствии документов, дающих право выполнять на ней строительные работы, без получения градостроительных условий и ограничений, разработки, согласования и утверждения в установленном порядке проектной документации, получения разрешений на начало подготовительных и строительных работ, без осуществления государственного контроля за соблюдением государственных строительных норм, стандартов и правил, организовали выполнение строительных работ, которые заключались в строительстве офисного комплекса по указанному адресу.

А в июле 2020 столичный нотариус внес изменения в государственный реестр прав на недвижимое имущество по объекту на ул. М. Бойчука, 44-А, изменив его площадь, в результате чего площадь указанного объекта безосновательно была увеличена до 2874,4 кв.м.

В сентябре 2020 полиция признала офисный центр на ул. М. Бойчука, 44-А вещественным доказательством по делу.

15 октября 2020 Шевченковский райсуд наложил арест на этот офис. Впрочем, 8 февраля этого года апелляционный суд это решение отменил и в ходатайстве прокуратуры о наложении ареста отказал.

Владельцем ООО «Лавистон» является Леонид Крючков — бывший помощник нардепа Вадима Столара в 2010-2012 гг. В 2019 году он баллотировался в парламент по спискам ОПЗЖ.

Леонид Крючков ведет бизнес в государственных портах с окружением начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранця.

К 2016 году Леонид Крючков был заместителем директора ГП «Укринмаш» из концерна «Укроборонпром». Его брат Дмитрий Крючков является фигурантом дела НАБУ по хищениям на «Запорожьеоблэнерго». В апреле 2018 Дмитрия Крючкова задержали в Германии. В апреле 2019 он был экстрадирован в Украину, после чего он был арестован. Однако, после внесения 7 млн грн залога он вышел из СИЗО. 2 ноября 2020 Высший антикоррупционный суд назначил это дело к рассмотрению.

После Майдана Дмитрий и Леонид Крючковы были приобщены к разным схемам в энергетике благодаря рекомендации Игоря Кононенко, сообщал тогдашний глава НКРЕКП Дмитрий Вовк. После двух лет сотрудничества Крючковы были отстранены от энергосектора.