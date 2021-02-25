Украинский суд заблокировал 426 сайтов, среди них — целый раздел GitHub и ЖЖ

Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации опубликовала новый перечень сайтов, которые интернет-провайдеры должны заблокировать.

В основном, это — мелкие новостные сайты, в списке есть также важный для работы разработчиков раздел GitHub, сервис Telegram-статистики TGStat и ЖЖ.

Что это за решение суда?

НКРСИ ссылается на решение следственного судьи Голосеевского районного суда (самого документа в судебном реестре еще нет). Оно касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. И предписывает «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов».

Эта непривычная формулировка сейчас часто используется судами, и фактически означает, что провайдеры должны закрыть доступ к этим сайтам.

Кто попал в список?

Кроме мелких новостных сайтов и «мусорных» сайтов, в списке есть ресурсы о криптовалютах, сервис Telegram-аналитики TGStat, блог-платформа «Живой Журнал», а также раздел GitHub gist.github.com. Это — довольно важный для многих разработчиков раздел, куда они выкладывают сниппеты кода, чтобы использовать их в работе.

Некоторые из сайтов списка и так недоступны, или же давно не обновлялись.

Как оценивают это решение

Член правления ИнАУ Александр Глущенко считает решение абсурдным (подчеркивая, что это — его личное мнение, а не мнение организации, которую он представляет).

«В этом списке есть как сеть «сливных бачков», так и попытка подсунуть вполне приличные ресурсы. И полное непонимание судьей или Нацполицией ни работы интернета, ни даже логики этого процесса. Дополнительно непонятно, при чем операторы телекоммуникаций к каким-то имущественным правам, возникающим у пользователей? Такая практика имеет одну сторону: «под шумок» можно выпилить любого конкурента, подсунув его в такое решение», — говорит он.

Новость уже обсуждают участники телеком-рынка в тематической Facebook-группе.

По мнению юриста общественной организации «Лабораторія цифрової безпеки» Максима Дворового, формулировка про «блокировку имущественных прав» не основана на украинском законодательстве:

«Такая формулировка не основывается ни на одной из норм законодательства. Поэтому с точки зрения международных стандартов защиты прав человека и ст. 10 Европейской конвенции по правам человека блокировка с такой формулировкой будет признана такой, что не соответствует критерию «предусмотренности законом».

Провайдеры обязаны это выполнять, ведь это — решение суда. Но решение неправомерное. Проблема конкретной формулировки с арестом имущественных прав у нас в Украине возникает уже не впервые. Одно дело, о блокировке Enigma, уже коммуницировано в Европейский суд по правам человека. Есть даже решения апелляционных судов, которые говорят, что использование такой формулировки для блокировки сайтов является неправомерным (и их после этого разблокировали), вот пример такого решения. Но судебная практика остается непоследовательной».

Отметим, что в указанном выше решении суда говорится, что «у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурса не возникают имущественные права, а поэтому наложить на них арест невозможно».