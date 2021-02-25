Коболев страхуется от Фирташа

8 февраля Окружной административный суд Киева ограничил Национальную комиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг в работе с двумя десятками юридических лиц.

Речь идет о региональных компаниях по сбыту природного газа, у которых как две капли воды схожи происхождение, цель и название. Если начинать с последнего пункта, то проще всего объяснить о чем речь на конкретных примерах: первая половина имени этих предприятий привязана к региону (области или городу) их деятельности, а вторая – характеризует род этой самой деятельности. ООО «Винница-газсбыт», ООО «Волынь-газсбыт», ООО «Днепропетровск-газсбыт» и так далее.

Что касается происхождения компаний, то тут тоже наблюдается систематический подход. Даты оснований всех этих газсбытов сводятся к осени прошлого года, а их учредителями являются неизвестные физлица. Так, упомянутая «Винница-газсбыт» зарегистрирована на Романа Мандригелю (он же параллельно учредитель ООО «Житомир-газсбыт» и ООО «Хмельницк-газсбыт»). А вышеуказанные «Волынь-газсбыт» «Днепропетровск-газсбыт» принадлежат Юрию Лебедюку и Юрию Каруку соответственно.

Таким образом, налицо очевидная картина: полгода назад в базе данных юридических лиц Украины появилось два десятка новых участников с непонятными хозяевами. Но даже этого оказалось достаточно для того чтобы переполошить крупнейшего игрока на газовом рынке, НАК «Нафтогаз Украины». Именно по его инициативе Окружной админсуд Киева сейчас распорядился запретить НКРЭКУ «предпринимать действия по выдаче лицензий на поставку природного газа» всем двадцати юрлицам. Этим же решением суд запретил данным компаниям «выставлять в бумажном и электронном виде счета акты и какие-либо другие платежные документы про оплату за природный газ, потребленный бытовыми клиентами до января 2021 г.».

На фото – Андрей Коболев

Никто из этих предприятий пока не продал ни кубометра голубого топлива, поэтому откуда у «Нафтогаза» столько неприязни – загадка. Но долго держать интригу в этом вопросе у Андрея Коболева не стали.

«Компания во исполнение требований постановления Кабмина №867 в период с 2018 по 2020 гг. осуществляла поставки природного газа газосбытовым организациям. Но газосбытовые организации в нарушение Закона «О рынке природного газа» и лицензионных условий не осуществили расчеты с оптовым продавцом – НАК «Нафтогаз Украины», на которого были возложены специальные обязательства для обеспечения общегосударственных интересов. В связи с этим возникла задолженность перед «Нафтогазом», которая на дату обращения компании составляет 23,3 млрд грн.», – указывается в исковом заявлении госкомпании.

Упоминаемый долг принадлежит другой давно существующей группе компаний, названия которых (пусть это не пугает читателя) также привязаны к регионам деятельности и роду занятий. Большинство этих «старых» газсбытов контролируется структурами Дмитрия Фирташа. И похоже, что у вышеупомянутых «новых» такая же история происхождения. По крайней мере, на это намекает то, что многие из новосозданных предприятий в официальных базах данных указывают электронную почту с доменным именем, оканчивающимся на 104.ua – ресурс, с которым всегда ассоциировался газовый бизнес Дмитрия Фирташа.

Но все же отличия «старых» газсбытов от «новых» существуют. Главным образом, в названии. Тут наверное, достаточно одного примера: «старый» – это «Днепропетровскгаз сбыт», а «новый» – «Днепропетровск-газсбыт». Что касается сути этих компаний, то отличий вообще никаких: и там, и там они указывают основным видом своей деятельности «торговлю газом через местные (локальные) трубопроводы».

Логично предполагать, что как раз этот пункт и беспокоит «Нафтогаз Украины» больше всего. Мол, у Коболева опасаются, что «старые» газсбыты передадут всю свою хозяйственную деятельность «новым», но при этом оставят за собой многомиллиардные долги перед «Нафтогазом Украины», которые никогда не будут погашены.

На фото – Дмитрий Фирташ

Версия логичная, но тут нужно учитывать как минимум один нюанс. За годы работы на газовом рынке профильные компании Дмитрия Фирташа ни разу не шли по пути системного списания своих обязательств перед НАКом.

Что же может толкнуть на это их сейчас?

Ответ на этот вопрос лежит в недавнем искусственном ограничении цен на продажу голубого топлива бытовым потребителям (до 6,99 грн/куб м).

Это решение было принято специально «под «Нафтогаз»: с целью создать условия для перехода к нему (от газсбытов) бытовых потребителей. У Фирташа это понимали и публично заявляли, что установленный уровень цены не соответствует реалиям рынка, и повлечет за собой убытки профильных компаний. Закладывая риск списания миллиардных долгов перед «Нафтогазом» через создание «новых» газсбытов, команда Фирташа получала действительно значительный рычаг влияния на оппонентов. Но пока что те работают на опережение.

oligarh.media