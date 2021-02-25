В Интернет-ассоциации Украины прокомментировали блокировку сайтов

Решение заблокировать в Украине 426 украинских сайтов похоже на «желание собственников сети одних «сливных бачков» избавиться от конкурентов». Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко.

— У меня ТРИ вопроса. 1. Судя по количеству помоек, которые собираются выпилить из украинского пространства — список очень похож на желание собственников сети одних «сливных бачков» избавиться от конкурентов… иначе эту братскую могилу не назвать. Потому что список можно расширять и расширять, — отметил Глущенко.

Во втором вопросе он поинтересовался, за что принято решение заблокировать такие порталы, как :

http://vlasti.net/,

https://zaxid.media/,

https://vr.com.ua/,

https://dneprnews.net/,

https://from-ua.com/ (Глущенко добавил, что «к этому вопросов нет за что»)

https://mazepa.club/ (по мнению члена ИнАУ, таких сайтов «тыщи»).

— Ну и этих тоже за что? https://gist.github.com/discover — ГИТХАБ!! КАРЛ!!!))), https://www.livejournal.com/ — ЖЖ, http://www.compromat.ru/ — компромат на росчиновников, https://forum.bits.media/ — форум о криптовалютах, КАРЛ!, https://tgstat.ru/ — где же статистику смотреть по телеграм-каналам, https://www.rbc.ru/ — РБК. Пока, http://polimedia.press/ — помойка на английском, — добавил Глущенко.

О чем речь

Утром 25-го февраля Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации обнародовала список из 426 сайтов, которые украинские провайдеры должны заблокировать.

По данным НКРСИ, основанием для запрета работы сайтов является решение следственного судьи Голосеевского районного суда (самого документа в судебном реестре еще нет). Решение касается дела о расследовании мошенничества в особо крупных размерах и предписывает «наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов».