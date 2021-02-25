Каньє Вест продає коштовні подарунки, які придбав для Кім Кардашьян

Схоже, Каньє Вест притримується думки “з очей геть із серця геть”, бо вирішив позбутися від коштовних подарунків, які колись купував для дружини Кім Кардашьян.

Близькі до репера джерела стверджують, що він намагається продати ювелірні прикраси, які купував для обраниці. Це сталося всього за декілька днів після того, як Кім подала на розлучення.

Поговорюють, що Каньє поспілкувався з двома відомими ювелірами, аби вони оцінили вартість коштовностей.

За останні два тижні Каньє намагався продати прикраси, які він купив для Кім. Він так і не став позбуватися їх, але говорив про те, що не хоче, аби щось йому нагадувало про минуле.

– каже анонім.

Інсайдер додав, що Вест до останнього не хотів розривати стосунки з дружиною, але вона вирішила, що все скінчено.

Зауважимо, що музикант витратив кілька мільйонів доларів на створення ексклюзивних прикрас для коханої. Лише обручка бізнесвумен з діамантом обійшлася Каньє в 3 мільйона доларів.

: dailymail