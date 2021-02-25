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Живой Журнал, Liveinternet и другие. Какие известные сайты попали под блокировку в Украине

26.02.2021

В список сайтов, которые подлежат блокировке по решению суда в Киеве, попали известные российские и украинские ресурсы. 

Так, среди самых популярных российских сайтов, которые теперь должны быть заблокированы провайдерами, российский новостной ресурс РБК, «библиотека компромата» compromat.ru и Живой Журнал.

Также заблокировать решено известный сайт онлайн-метрики Liveinternet.

Самые популярные среди украинских ресурсов, подлежащих блокировке — новостные порталы From-ua, vlasti.net и винницкий портал 20minut.

Также заблокирован известный в Украине сайт о криптовалютах Forklog, который в 2017 году обыскивала СБУ. 

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