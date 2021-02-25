Суд обязал провайдеров закрыть доступ к крупнейшему сервису по обмену фрагментами кода GitHub.gist, который принадлежит Microsoft

Голосеевский районный суд Киева обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к крупнейшему сервису по обмену фрагментами кода GitHub:gist, который принадлежит Microsoft.

Также этим постановлением суд обязал интернет-провайдеров закрыть доступ к новостным сайтам РБК и блог-платформе LiveJournal и еще 424 информационным интернет-ресурсам.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), передают Українськi Новини.

Сервис Gist предназначен для обмена кусочками кода (и не только кода) между людьми. В основе Gist лежит система контроля версий git, что делает возможным коллективную работу над материалом, поддержку форков и версионности.

Создатели сайта называют GitHub «социальной сетью для разработчиков». Это крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, с посещаемостью в более 350 миллионов просмотров в месяц.

ukranews.com