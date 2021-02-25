Девелопера-обманщика Андрея Биржина «ждёт уголовное дело и КПЗ»

Основатель «Glorax Group» Андрей Биржин рассказал об итогах прошедшего года и успехах компании «Glorax Development», единственным владельцем которой он является.

Кроме того, бизнесмен заявил о далеко идущих планах выхода на федеральный уровень и изучении перспективных площадок в Москве и Подмосковье. Между тем, в прошлом году при реализации проектов в столичном регионе его постигла неудача: из-за отсутствия административной поддержки девелопер не смог начать здесь строительных работ и даже был вынужден продать два принадлежавших ему земельных участка. В то же время бывший компаньон Биржина Дмитрий Коновалов, осенью занявшийся реализацией собственных проектов, уже осваивается в столице. Несмотря на громкие заявления, дела у самого владельца «Glorax» сегодня обстоят далеко не самым лучшим образом: часть активов заложена Сбербанку, ряд компаний работает исключительно «в минус», принося миллионные убытки, а надзорные инстанции Санкт-Петербурга все чаще выявляют нарушения действующего законодательства при возведении жилых комплексов в северной столице. Положение дел ухудшается отсутствием нужных связей в команде губернатора Александра Беглова, который в отличие от своего предшественника Георгия Полтавченко, не повелся на религиозную риторику «православного олигарха» Биржина.

ДОСТИЖЕНИЯ БИРЖИНА ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПИТЕРОМ

Основатель «Glorax Group» Андрей Биржин подводит итоги ушедшего года. Из размещенной на его персональном сайте информации следует, что входящая в структуру холдинга «Glorax Development» вошла в тройку лидеров-застройщиков в Санкт-Петербурге по объемам сданного жилья с показателем, превышающим 200 тыс. кв. метров, а также в топ-10 девелоперов, по оценке выручки.

Отмечается, что в 2020 году компания реализовала более 1,3 тыс. квартир в петербургских жилых комплексах «Golden City», «Grand House» и «Второй квартал» проекта «Ligovsky City». Объем продаж в целом составил 73,8 тыс. кв. метров. Ранее сообщалось, что по итогам 11 месяцев прошлого года выручка «Glorax Development» составила 11,5 млрд рублей.

Девелопер также анонсировал старт новых проектов. По его словам, компания планирует выйти на федеральный уровень, рассматривая для этой цели перспективные площадки в Москве, Нижнем Новгороде и Сочи. Показательно, однако, что, при описании прошлогодних достижений, презентованы исключительно объекты в северной столице. Другие регионы упоминаются исключительно в контексте планов на будущее.

Между тем, еще в марте 2020 года СМИ писали о неудаче, постигшей Андрея Биржина и его бывшего компаньона Дмитрия Коновалова, рассчитывавших закрепиться в Москве. Речь шла о продаже площадки на Нижегородской улице столицы и участка в деревне Хотьково под Сергиевым Посадом.

По мнению экспертов «Коммерсанта», «Glorax» «могло не хватить административного ресурса для работы в регионе». Проще говоря, застройщики банально не смогли найти подхода к Сергею Собянину и губернатору Андрею Воробьеву, у которых, как известно, есть свои фавориты в строительной сфере. Но это обстоятельство не помешало Коновалову заявить о планах дальнейшего развития в Москве и Подмосковье, где «прорабатываются разные локации и проекты».

ДЕВЕЛОПЕР В ОДИНОЧЕСТВЕ

Впрочем, осенью прошлого года стало известно об уходе Дмитрия Коновалова из совместного бизнеса: Биржин выкупил принадлежавшую партнеру долю «Glorax Development» и остался единственным владельцем компании. Сообщалось, что Коновалов планирует запуск собственного девелоперского бренда, при этом «продолжая участвовать в развитии ряда проектов «Glorax».

А ведь по информации СМИ, последнее время господин Биржин предпочитал пребывать в Испании, фактически передав управление компанией Коновалову, под руководством которого в Санкт-Петербурге был выведен на рынок первый премиальный проект «Grand House», а также началось строительство «Golden City» и «Ligovsky City».

Известная поговорка гласит: незаменимых людей не бывает. Вот и Биржин вскоре объявил об «усилении команды топ-менеджеров», перед которыми ставятся задачи разработки эффективной стратегии развития компании, приобретения новых площадок, в том числе, в Москве и Подмосковье и начала реализации сразу нескольких крупномасштабных проектов.

«Мы нацелены на лидерские позиции на рынке жилой недвижимости в федеральном масштабе и только с сильной командой можно достичь столь амбициозной цели за короткий срок», – цитировало слова девелопера сетевое издание «Фонтанка».

Похожие заявления мы слышим и сегодня, вот только в официальных релизах «Glorax» отсутствуют сообщения о порывах за привычные уже границы северной столицы. Не переоценивает ли ее единственный владелец собственные возможности? Или он все еще надеется «договориться» с нужными людьми?

МОСКОВСКИЙ РЕВАНШ ДМИТРИЯ КОНОВАЛОВА

Заметим, что Биржин не в первый раз переживает смену состава акционеров и руководства компании. «Glorax» была основана в 2014 году, после продажи им доли в девелоперской группе «Tekta». Первым деловым партнером Биржина стал Валентин Черныш, которому принадлежали 50% холдинга. Но уже в марте 2016-го он ушел из проекта вместе с гендиректором «Glorax Development» Алексеем Балыкиным. Причиной было названо их желание основать собственную строительную компанию.

В итоге Черныш создал «Veren Group», в портфеле которой, по данным «Коммерсанта», не менее шести проектов в Петербурге, Москве и Подмосковье. В «Glorax» ему на смену пришел Коновалов, знакомый с Биржиным еще по работе в «Tekta», где занимал пост гендиректора. В конце 2018 года он был включен в список лучших руководителей в сфере недвижимости по версии «Коммерсанта». Тогда же компания подтвердила статус лидера рынка и вошла в пятерку крупнейших застройщиков Петербурга.

Но вскоре последовал громкий уход Коновалова, а в минувшем декабре стало известно, что связанные с ним структуры получили в мэрии Москвы согласование на строительство ЖК в районе Куркино на северо-западе столицы. Ранее площадка принадлежала аффилированной с «Glorax Development» компании Специализированный застройщик «Куркинский проект». Вот только из сообщения РИА «Недвижимость» следовало, что в итоге собственником площадки стал Коновалов, а сам, как сообщает «Реноме», проект будет реализован под новым брендом.

Получается, что бывшие деловые партнеры Черныш и Коновалов все-таки сумел найти тот самый «административный ресурс», которого ранее не хватало Биржину? Чем же объясняется их нежелание работать с последним и готовность на свой страх и риск уйти в автономное плавание?

«GLORAX» ЗАКЛАДЫВАЮТ СБЕРБАНКУ?

Несмотря на громкие заявления и красивую рекламу, ряд активов Андрея Биржина явно не блистают финансовыми показателями. И это не удивительно, если вспомнить о его вышеупомянутых испанских пристрастиях. Так, ООО «Глоракс Центр» в 2019 году при нулевой выручке задекларировал убытки в размере 8,4 млн рублей. При этом доля основного владельца – ООО «Глоракс» – находится в залоге у Сбербанка, а в число учредителей в апреле 2019-го была включена компания «Сбербанк Инвестиции».

И это не единственная подконтрольная Биржину коммерческая структура, работающая «в минус». Согласно данным открытых источников, к таковым относится также ООО «ПСМ-Классик», убытки которого за тот же период, при выручке 77 млн рублей, составили 135 миллионов, а стоимость активов – «минус» 190 миллионов. Размер убытков ООО «Глоракс-Недвижимость М» составляет 16 млн рублей, при нулевой стоимости и выручке 28 миллионов.

ООО «Заказчик Северо-Запад» задекларировало убытки в размере 2,3 млн рублей, его выручка и стоимость активов – нулевые. Кроме того, убыточными являются ООО «СЗ «Комета», ООО «СЗ «НТВО», компании «Лига Девелопмент», «Бизант» и др. Причем доли учредителей некоторых предприятий находятся в залоге, держателем которого является тот же Сбербанк.

Не удивительно, что в прошлом году кредитное учреждение присвоило «Glorax Development» статус «Платинового партнера». Стоит только сократиться продажам, и банк явно не упустит случая стать собственником отданных ему в залог предприятий. Вот только с такими сомнительными показателями рассчитывать на успехи в столице не стоит, о них можно только мечтать.

ПОКУПАТЕЛИ КВАРТИР ВЫСКАЗЫВАЮТ НЕДОВОЛЬСТВО

Не способствуют укреплению авторитета Биржина и скандалы, связанные с возведенными им в Петербурге жилыми объектами. Так, в прошлом году покупатели квартир в ЖК «Первый квартал» проекта «Ligovsky City» жаловались на неудовлетворительное состояние помещений при их приемке, где находили горы мусора – от бутылок и продуктов до фекалий.

Кроме того, некоторые собственники утверждали, что качество выполненных работ не соответствует заявленному проекту бизнес-класса. По их словам, имели место случаи неправильного оборудования вентиляции и несоответствие отделки мест общего пользования ранее продемонстрированным им рендерам.

А некоторые дольщики ЖК «Golden City», после проведения замеров сотрудниками БТИ, выяснили что застройщик без уведомления увеличил площадь купленных ими квартир. Как следствие, их поставили перед фактом необходимости внесения доплаты. Щедрый девелопер даже согласился предоставить рассрочку, оформление которой «позволит принять квартиру и получить ключи». Вот такая «ловкость рук» в исполнении господина Биржина!

Были и другие неприятные инциденты, связанные с организацией и проведением строительных работ. Как сообщал портал «NSP», Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга предъявлял претензии к «Glorax» из-за сквера, пострадавшего во время строительства на Лиговском проспекте.

В свою очередь, прокуратура Красносельского района выявила нарушения прав дольщиков ЖК «Английская миля»: здесь застройщик сократил гарантийные сроки, предусмотренные законодательством, что ущемляет права покупателей жилья в случае, если объект построен с недостатками, делающими его непригодным для эксплуатации.

Позже жильцы «Английской мили» столкнулись с другой проблемой: в качестве управляющей компании девелопер навязывал им ООО «УК «Уютный дом Василеостровский», в то время как по итогам конкурса, проведенного районной администрацией, победителем стала УК «Содружество Регион».

Тарифы, установленные последней, оказались ниже тех, что озвучили представители УК, интересы которой лоббировал застройщик, перекрывший конкурентам доступ в дом. Имело место даже проведение фиктивного «общего собрания», на котором отсутствовало большинство собственников квартир.

С БЕГЛОВЫМ И ВОРОБЬЕВЫМ «СКРЕПЫ» НЕ РАБОТАЮТ?

Впрочем, проверки деятельности «Glorax Development» на предмет нарушений законодательства начались относительно недавно. Если конкретнее – после смены власти в северной столице и ухода губернатора Георгия Полтавченко, которому Андрей Биржин доводился, как писали СМИ, «хорошим знакомым». Оба входят в Попечительский совет Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и при случае не прочь продемонстрировать свою приверженность «традиционным ценностям». На время правления Полтавченко как раз и пришлось становление «Glorax».

В Интернете можно найти публикации, авторы которых утверждают: «православный олигарх» Биржин оплачивал членам Попечительского совета Лавры перелеты на частных самолетах в Грецию и Израиль для посещения святых мест. Возможно, «скрепы» помогли бизнесмену найти подход к «православному чиновнику» Игорю Албину, до 2014 года носившему фамилию Слюняев, а до конца 2018-го занимавшего пост петербургского вице-губернатора и курировавшего вопросы архитектуры и градостроительства.

С новым губернатором Александром Бегловым и его командой таких тесных связей наладить не удалось. В итоге интерес к девелоперу начали проявлять надзорные инстанции. Не потому ли Биржин снова решил повторить «путешествие из Петербурга в Москву», ранее не увенчавшееся успехом? В самом деле, вдруг повезет?

На этот счет, правда, возникают серьезные сомнения. По информации портала «Русский криминал», девелопер уже успел отметиться в столичном регионе далеко не с лучшей стороны. Якобы, еще в начале 2010-х через подконтрольную ему фирму МКС Биржин пытался подмять под себя коммунальную инфраструктуру подмосковных районов. В итоге он получил в аренду ряд предприятий в Сергиевом Посаде и Балашихе, включая городские Водоканал, Теплосети и др.

Вот только и здесь крест на наполеоновских планах бизнесмена поставила смена власти, а точнее, новый глава Московской области Андрей Воробьев, у которого был свой взгляд на дальнейшее развитие коммунальной сферы во вверенном его заботам регионе. Как следствие, муниципальное имущество у МКС было изъято, а сама компания приказала долго жить. «Губернатор пообещал, что, если еще раз увидит Биржина на территории Московской области, того ждет уголовное дело и КПЗ», – пишут авторы «Русского криминала».

Что ж, это многое объясняет. Вот только не повторится ли в скором времени в Питере московский сценарий? Но если из Москвы Биржину было куда отступать, то теперь пути назад блокированы, в первопрестольной его никто не ждет. Потому и деловые партнеры бегут от него, как от чумного: видимо считают, что добиться в одиночку смогут большего, чем рядом со столь «токсичным» компаньоном.

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