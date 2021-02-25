Финский «отказ» экс-сенатору Нагинскому

Фаворит «Росатома» может лишиться подряда на строительство АЭС «Ханхикиви-1»?

После того, как в Финляндии был озвучен проект возможного отказа от покупки электроэнергии за рубежом, Россия столкнулась с угрозой потери крупнейшего импортера, на долю которого приходится 36% российского энергоэкспорта. Одновременно стало известно, что госкорпорация «Росатом» может потерять контракт стоимостью 7 млрд евро на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Между тем незадолго до этого сообщалось о передаче заказчику проектной документации базового дизайна первого этапа, а также получении разрешения на обработку и хранение опасных веществ, необходимых для работы АЭС. Еще в 2019 году начало ее строительства было приостановлено по инициативе финской стороны, в связи с появившимися сомнениями в прозрачности структуры управления главного субподрядчика проекта – российского концерна «Титан-2», бенефициарами которого являются экс-сенатор Григорий Нагинский и члены его семьи. Более того, в финских СМИ появилась информация о коррумпированности Нагинского: его подозревали в причастности к махинациям с имуществом Минобороны, получившими широкую огласку в рамках расследования дела «Оборонсервиса», также он мог быть замешан в хищениях средств, выделяемых на строительство космодрома «Восточный». Своевременный уход в бизнес и поддержка Сергея Кириенко помогли Нагинскому и его концерну стать одним из ведущих подрядчиков «Росатома», занимающимся строительством объектов в России и заграницей и получающим миллионные контракты.

«Ханхикиви-1»: быть или не быть?

О возможном отказе Финляндии от импорта российской электроэнергии стало известно в конце января. По информации «Коммерсанта», такой сценарий допускается финским отраслевым оператором «Fingrid», который связывает его с планами руководства страны к 2035 году достичь углеродной нейтральности, для чего делается ставка на ввод в эксплуатацию ветряных и солнечных электростанций. Соответственно, отпадает необходимость в существовании выборгского энергомоста.

Учитывая, что ежегодный объем поставок в Финляндию электроэнергии составляет 36% всего российского экспорта и оценивается в 22 млрд рублей, уже к 2030 году Россия может потерять крупнейшего энергетического импортера. Но негативные прогнозы этим не ограничиваются. Как выяснилось, под угрозой оказалась реализация масштабного проекта «Росатома» по строительству АЭС «Ханхикиви-1» в провинции Пюхяйоки, стоимость которого составляет 7 млрд евро: предполагается, что ее ввод в эксплуатацию может быть отложен на 10 лет в связи с продолжением работы старых финских АЭС «Ловииса» и «Олкилуото».

Казалось бы, после многочисленных проволочек и задержек, работы на многострадальной «Ханхикиви-1» вступают в новую фазу. В частности, в минувшем декабре в «Росатоме» рассказали о передаче финско-российскому консорциуму «Fennovoima» – заказчику АЭС – проектной документации базового дизайна первого этапа с описанием технических решений электростанции. Кроме того, в январе Агентство по безопасности и химическим веществам Финляндии (Tukes) выдало разрешение на обработку и хранение опасных веществ, необходимых для эксплуатации АЭС.

А ведь в руководстве госкорпорации так уверенно заявляли о «налаженных рабочих процессах, обеспечивающих общее понимание ожидаемых результатов»! Впрочем, там и сегодня стараются делать хорошую мину при плохой игре, словно не замечая негативных тенденций: «В большинстве описываемых сценариев Fingrid рассматривает увеличение доли атомной генерации, продление сроков работы уже действующих блоков. В частности, упоминается о завершении сооружения АЭС «Ханхикиви-1» «ранее 2035 года», что не противоречит текущему графику проекта», – цитирует позицию «Росатома» «Коммерсант».

Такому оптимизму остается только позавидовать.

Субподрядчик по протекции Кириенко?

Напомним, что еще в мае 2019 года начало строительства АЭС «Ханхикиви-1» было отложено по двум причинам. Во-первых, консорциум «Fennovoima» предоставил неполную документацию на оборудование в Управление по контролю за ядерной и радиационной безопасностью (STUK). Во-вторых, не была получена информация о структуре управления главного субподрядчика – российского холдинга «Титан-2», чьим бенефициаром является бывший сенатор Григорий Нагинский, которого финские СМИ обвиняли в коррупции.

Инцидент явно неприятный, ведь к этому моменту уже вроде бы были решены вопросы с началом финансирования проекта: кредитную линию на 500 млн евро открыл Совкомбанк, еще 920 млн евро выделил Фонд национального благосостояния РФ. И тут такая незадача, к тому же чреватая выплатой неустойки финской стороне.

Как писало издание «Фонтанка», формально руководство «Титана-2» могло отказать в предоставлении требуемой информации, вот только в этом случае, компании грозил отказ от участия в проекте и потеря выручки в несколько миллиардов евро. Между тем, субподрядчиком холдинг стал еще в 2015 году и не сложно догадаться, кто именно привлек Нагинского к участию в проекте. Дело в том, что «Титан-2» является давним деловым партнером «Росатома», с которым уже велось сотрудничество над целым рядом объектов. Стоимость одной только ЛАЭС-2 в Ленинградской области оценивалась в 600 млрд рублей.

Еще в 2014 году «Росатом» вошел в число акционеров «Fennovoima», выкупив за 35,9 млн евро 34% консорциума. Генподрядчиком АЭС «Ханхикиви-1» стала связанная с ним компания «RAOS Project Oy». В то время госкорпорацией руководил Сергей Кириенко, сегодня занимающий пост первого замглавы Администрации президента. Впрочем, контроль над своей бывшей вотчиной он не утратил, руководя Наблюдательным советом «Росатома».

Таким образом, Кириенко явно сыграл определяющую роль в выборе главного субподрядчика. Вопросы же к Нагинскому у финских партнеров возникли уже при его приемнике Алексее Лихачёве. Спрашивается, какие подозрения возникли в прозрачности работы «Титана-2»?

Сомнительные связи Григория Нагинского

Примечательно, что Нагинский уже выступал с заверениями о прозрачности работы холдинга. В частности, об этом он говорил на встрече с представителями финских профсоюзов, где обсуждался вопрос привлечения на строительство АЭС «Ханхикиви-1» рабочей силы из России, Финляндии и стран ЕС. Вот только его слова вызывают изрядные сомнения.

Так, собственниками специализирующегося на строительстве электростанций АО «Концерн Титан-2», пост гендиректора которого занимает Григорий Нагинский, являются «Росатом» и АО «Титан-2», официально занимающееся «деятельностью в области права». В число конечных совладельцев АО «Титан-2», через целую цепь юридических лиц, входят Татьяна и Елена Нагинские – супруга и дочь бывшего сенатора. Руководит предприятием, где официально трудоустроено всего три сотрудника Елена Нагинская.

«При такой структуре, где промежуточное владение оформлено на цепочку юридических фирм, у финского регулятора резонно могли возникнуть вопросы о том, кто же в реальности стоит за «Титаном-2», – комментировал ситуацию изданию «Фонтанка» эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, подчеркивая, что получение соответствующей информации диктуется элементарными соображениями безопасности.

Но если сомнительные моменты с акционерами прикрыл своим авторитетом «Росатом», то с биографией гендиректора концерна все обстоит далеко не так просто. Причем на некоторые «темные пятна» давно обратили внимание авторы публикаций в финской прессе.

Как известно, в 2003-2010 гг. Григорий Нагинский представлял в Совете Федерации Ленинградскую область. Затем он занимал должность начальника расквартирования и обустройства федерального Министерства обороны, а с июля 2010 года – пост замминистра обороны Анатолия Сердюкова. Из военного ведомства Нагинский ушел незадолго до громкого коррупционного скандала, связанного с делом «Оборонсевиса». Тем не менее, в СМИ его называли одним из фигурантов расследования хищения министерского имущества.

В частности, «Известия» писали о проверке Нагинского на причастность к махинациям, имевшим место при продаже расположенного в центре Москвы комплекса зданий ОАО «31 Государственный проектный институт специального строительства» («31 ГПИСС»). Одной из обвиняемых по этому делу проходила Евгения Васильева. Следователей интересовало, каким образом жена и дочь чиновника стали владельцами пакета акций ОАО «31 ГПИСС», а близкие к семейству коммерческие структуры оказались крупнейшими поставщиками угля для армейских котельных.

Подозрения в причастности к аферам Сердюкова и Васильевой стало причиной отставки Нагинского с должности подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству («Спецстрой»). Решение об уходе было им принято весьма своевременно: с критикой работы ведомства неоднократно выступал пришедший на смену Сердюкову Сергей Шойгу.

А вскоре фигурантом уголовного дела стал Юрий Хризман – бывший руководитель «Дальспецстроя» («дочерняя» структура Агентства), считавшийся человеком из близкого окружения Нагинского. В 2018 году Хризман был признали виновным в хищениях, имевших место в ходе строительства космодрома «Восточный» и приговорен к 11 годам 6 месяцам колонии. Ущерб от его деятельности оценивался в 5,2 млрд рублей.

За какое качество отвечает «Титан-2»?

Уйдя из структур Минобороны, Нагинский окончательно «осел» в холдинге «Титан-2». Вот только финским журналистам стало известно о выдвигавшихся в его адрес обвинениях в коррупции, связях с Сердюковым и хищениях на «Восточном». Стоит ли удивляться появлению сомнений в надежности такого компаньона?

Само собой, названными лицами круг знакомств экс-чиновника не ограничивался. Так, его деловым партнером называли Вадима Сомова – директора ОАО «Киришинефтеоргсинтез», человека из окружения олигарха Геннадия Тимченко. Определенную поддержку Нагинскому может оказывать также Сергей Чемезов, отметившийся подписанием «стратегически важных соглашений» между «Ростехом» и «Спецстроем». О Сергее Кириенко уже шла речь выше.

Как следствие, на сегодняшний день объем госконтрактов АО «Концерн Титан-2» превышает 61,2 млрд рублей, из них 13,3 миллиарда приходится на контракты, заключенные с «Росатомом». В 2019 году при выручке 48 млрд рублей, прибыль концерна составила 277 миллионов. Финансовые показатели АО «Титан-2» несколько скромнее: за тот же отчетный период предприятие принесло прибыль в размере 122 млн рублей при выручке в 173 миллиона.

На сайте холдинга говорится о «традициях высокого качества строительства», «гарантиях высокого качества услуг», «безопасности производства» и «контроле качества работ и строительных материалов».

Вот только теория, как известно зачастую не дружит с практикой. Проколов же в работе «Титана-2» предостаточно, а учитывая специфическое направление деятельности концерна, каждая технологическая недоработка грозит серьезными последствиями, а может и вообще обернуться катастрофой. Информация о ЧП на объектах «Росатома» неоднократно появлялась в СМИ в последние годы.

Достаточно будет упомянуть об инцидентах с «самыми современными» реакторами дизайна ВВЭР-1200 (именно таким предполагается оборудовать АЭС «Ханхикиви-1»). Между тем, аналогичный реактор впервые был установлен на Нововоронежской АЭС, где в ноябре 2016 года произошла авария, сопровождавшаяся взрывом, разрушившим турбинный зал.

«Титан-2» оснастил ВВЭР-1200 также Ленинградскую атомную электростанцию (ЛАЭС) в Сосновом Бору. В феврале 2019 года блок №1 ЛАЭС-2 (или 5 блок ЛАЭС) оказался отключен от сети действием автоматики. Возобновление его работы потребовало «краткосрочного ремонта». А ведь блок №5 ввели в промышленную эксплуатацию только в октябре 2018-го!

Получается, что без сбоев «чудо-реактор» функционировать не может? Но «Росатом» без колебаний возводит его, например, на Белорусской АЭС, атомных электростанциях «Пакш-2» в Венгрии, «Эль Дабаа» в Египте и т.д. Первые сомнения зародились, видимо, у финнов, дипломатично объяснивших свой возможный отказ от строительства АЭС «Ханхикиви-1» ускоренным переходом на возобновляемую генерацию.

Для «Росатома» это может стать ощутимым ударом по международному престижу. А для гендиректора концерна «Титан-2» Нагинского обернуться потерей контракта, и как следствие, многомиллионной прибыли.

renome.info