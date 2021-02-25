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В Індонезії прокинувся вулкан

26.02.2021

Індонезійський вулкан Синабунг у провінції Північна Суматра викинув стовп попелу на висоту 1500 метрів над вершиною кратера.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Виверження тривало близько 3 хвилин. Інформації про жертв та постраждалих немає.

Уряд рекомендує місцевим жителям та туристам не наближатися до вулкана на відстань ближче 3-5 км, оскільки це може бути небезпечно.

Вулкану присвоїли третій рівень вулканічної активності.

Синабунг є діючим старовулканом, його висота становить 2 460 метрів над рівнем моря.

Як відомо, Індонезія є архіпелагом з-понад 17 тисяч островів, де розташовані близько 130 активних вулканів.

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