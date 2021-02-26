То ли Паслер, то ли Герц. СМИ сообщают, что глава Оренбуржья заимел особняк в Англии для внебрачного сына от своей сожительницы

СМИ полагают, что на сентябрьских выборах в Госдуму губернатору Оренбургской области Денису Паслеру аукнется его неуёмная связь с Еленой Герц. По прежним, допаслеровским, своим мужьям она имела фамилии Жданова и Енотова (в ближайшее время расскажем подробнее, пока лишь заметим, что это только «официальные» экс-супруги Елены Марковны).

Ещё в 2012 году, пытаясь хоть как-то отмыться от неприглядного бракоразводного скандала своего очередного избранника, того самого Паслера, ушедшего от детей и жены Ларисы, госпожа Жданова-Енотова-Герц (фамилию на «Паслер» не меняла, наверное, чтобы не смешить публику до коликов) невзначай сообщила, что её старший сын «учится в далёком Лондоне. Постигает премудрости «Экономики и финансов» в тамошнем университете…».

В общедоступных данных Елена Герц, несмотря на давность их отношений и общего хозяйства, упоминается как сожительница нынешнего главы Оренбуржья, отмечают аналитики редакции «Компромат-Урал». Вероятно, этот статус позволяет избегать формальностей по скрупулёзному декларированию всего, что нажито честным и непосильным совместным трудом. Например, очень дорогой заграничной недвижимости, как это водится в «патриотичных» чиновничьих семейках, отпрыски в которых давно обживают «ненавистную» Европу…

«Похоже, выборы в Госдуму — единственное, что может заставить главу Оренбургской области Дениса Паслера создать хотя бы видимость работы в регионе, — не то, что взаправду решить копившиеся годами проблемы.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может возглавить региональный список «Единой России» на выборах в Государственную Думу 2021 года. Именно с этим местные эксперты связывают невиданное доселе новшество — бурную деятельность, которую губернатор развернул в регионе.

Такого не бывало со второй половины 2019 года, когда Денис Паслер заступил на пост губернатора Оренбургской области. Выборы прошли, и в регионе его стали видеть нечасто. Да что там в регионе, по слухам, его не найти ни в Москве, ни в Екатеринбурге, где он трудился премьер-министром регионального правительства. Так где же «пасётся» Паслер? Возможно, в «логове» главного «доброжелателя» нашей страны на мировой арене — в Англии?

Как пишет «ДиксиНьюс», у Паслера давным-давно припрятан там особнячок. В нем, видимо, губернатор отдыхает от пусть немногочисленных, но праведных дел в Оренбурге. Впрочем, не все его дела такие уж праведные — как утверждает то же издание, в Англии у Паслера имеется внебрачный ребёнок. Видимо, особнячок как раз под него.

Политик бросил жену с двумя детьми, судился с ней по поводу невыплаты алиментов и даже самовольно вывез своих детей за границу, хотя мировое соглашение, заключённое в суде, гласило о проживании детей с матерью. Паслер не выходил на связь, что и вынудило бывшую жену обратиться в суд. В дальнейшем выяснилось, что Ларису заменила новая сожительница и гражданская жена политика Елена Герц – бизнесвумен, известная в Свердловской области.

Именно из Свердловской области в Оренбург «поспешил» на губернаторство Денис Паслер. Жители приняли его, несмотря на слухи о прошлом месте работы Паслера в Свердловской области. Якобы, там имели место коррупционные нарушения, лоббирование ряда крупных олигархических структур, провал инфраструктурного развития. Но тогда Паслера воспринимали как перспективного управленца.

Денег нет, но вы держите

Уже через год после его руководства стало понятно, что жители, кажется, прогадали. За это время в регионе обанкротились десятки компаний. Число банкротств в 2019 году по сравнению с 2018-м годом выросло почти в полтора раза, о чём писал портал «56орб.ру». В суды с признанием юрлиц финансово несостоятельными было подано 539 исков, зато пиарщики Паслера, да ещё и в его отсутствие, «пели песни» о «стабилизации экономики».

Настоящей катастрофой стало банкротство в 2019 году «Орского завода синтетического спирта» (ЗСТ). Некогда одно из самых надёжных предприятий восточного Оренбуржья «потонуло» очень быстро, похоронив вместе с собой и перспективный проект кролиководческой фермы «Оренбургский кролик». Тогда как, например, машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮМУЗ» шел к краху больше года.

Общее у двух этих случаев только одно — полное бездействие региональных властей под руководством Паслера. Среди других примеров — крах агрофабрики Краснохолмской, тяжелая ситуация с Гайским ГОКом, из-за чего регион может потерять крупного налогоплательщика — УГМК, и так далее.

Что же сделал господин Паслер, чтобы в 2020 «ковидном» году исправить ошибки 2019 года? Похоже, ничего, ведь ситуация стала только хуже. Согласно анализу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, регион оказался на 8 месте среди всех субъектов РФ по сокращению юридических лиц. В 2020 году на Оренбуржье их стало меньше аж на 2,4 тыс. Об этом пишет «56орб.ру».

Разоряются не только предприниматели — вместе с ними сотни и тысячи людей оказались на улице без возможности кормить свои семьи. Кто-то из региональных властей помог им? Нет. Разумеется, спасать ситуацию пришлось федеральному бюджету, в который все мы вкладываемся налогами. Основу составили именно федеральные поступления, потому что своих доходов у региона для решения проблем не хватает. Только за первый квартал 2020 года недобор по налогу на прибыль составил 1,5 млрд рублей.

В итоге в бюджет-2020 Оренбургской области влили сразу 25 млрд рублей — или четверть всего бюджета Оренбуржья. Параллельно с этим Паслер не придумал ничего лучше, чем вскрыть кубышку, то есть задействовать резервы региона, откуда было изъято 2,5 млрд рублей.

В общем, в регионе на Паслера уже не надеются, и просто так никто перевыбирать его не будет. Отсюда и его активность со списком Единой России и выборами в Госдуму в 2021 году. Ведь от результатов партии власти во многом будет зависеть и его личная судьба. Домик в Англии надо обслуживать, отапливать, детишек — учить в элитных английских гимназиях.

Корпорация «деградация»

Обо всем этом жителям области надо было думать раньше, ведь Паслер «показал себя» ещё во время работы премьером Свердловской области в 2012-2016 годах. Покинул он эту должность после ряда скандалов, самый громкий из которых берет начало в июле 2014 года. Тогда Счётная палата региона представила результаты проверки деятельности подотчётной правительству Паслера «Корпорации развития Среднего Урала».

Согласно выводам Палаты, за несколько лет до этого её работа не привела к реализации поставленных целей и задач, и сумма неэффективно использованных бюджетных инвестиций составила 2,6 млрд рублей. Чистый убыток «Корпорации развития Среднего Урала» за 2014 год превысил 1,5 млрд рублей. Об этом пишет «Росбалт». Куда ушли эти деньги, чем вообще КРСУ занималась при Паслере — толком не ясно.

Зато ходят слухи, что сам Паслер в это время мог активно заниматься бизнесом. Как пишет «ДиксиНьюс», пользуясь своим высоким положением в Свердловской области, политик-единоросс не только обогащался сам, но и помогал в этом своей семье.

Предприниматели в сфере пассажироперевозок были возмущены неоднократными попытками компании «Континент» запустить по маршрутам свои «пиратские» автобусы. За счёт незаконных автобусных перевозок Денис Паслер должен был получить миллионы, что вполне объяснимо, ведь он был соучредителем «Континент». Оттуда и средства на вип-домик в Англии?

Разумеется, конкуренты пытались охладить пыл паслеровского бизнеса, подавали жалобу в прокуратуру. Но всё очень быстр замяли. Не исключено, что помогли действующие власти — губернатор Евгений Куйвашев, который и назначал Паслера, а также олигарх Виктор Вексельберг, к которому Куйвашев и Паслер, как считается, близки.

«Т-Плюс» минус Паслер

Впрочем, в случае с последним все предложения отпали, когда Паслер занял должность гендиректора «Т-Плюс» — теплового подразделении ГК «Ренова» Виктора Вексельберга. Поговаривают, что покровительство Паслеру оказывал бывший топ-менеджер империи Вексельберга Михаил Слободин. Слободин, как и Паслер — выходец из Североуральска, ряд ставленников Слободина работали вместе с отцом Паслера на одном заводе.

Однако всё сломалось в 2016 году, когда после нашумевшего «дела Гайзера» был вынужден сбежать из России. Суть в том, что Слободин был главой «Вымпелкома», и оказался под следствием по делу о взятках, о чем писал «Лайф». Где он находится сейчас — не ясно, но ситуация бросила тень и на самого Дениса Паслера. В результате его сняли с поста главы Правительства Свердловской области и «пригрел» Вексельберг — сделал руководителем «Т-Плюс».

В 2018 году произошла крупная коммунальная авария в Самаре, сразу два крупнейших района миллионного города остались без отопления и горячей воды. Паслер был вынужден срочно выехать в Самару по просьбе тогдашнего губернатора Дмитрия Азарова. Там топ-менеджер «Т-Плюс» надавал кучу обещаний по исправлению неполадок и заверил в том, что новых аварий он не допустит. И действительно не допустил — попросту сбежал из «Т-Плюс» на губернаторство в Оренбург.

Туда же пытался переманить своего товарища, скандального вице-премьера Свердловской области Сергея Бидонько. Тот, похоже, понял, что от чиновника с приписываемым ему домиком в Англии лучше всего дистанцироваться, так что теперь Паслер разруливает ситуацию в Оренбурге, набрав новую команду.

Вместо Англии – в «Дубраву»?

Если слухи о том, что Паслер возглавит единороссов области на осенних выборах, верны, то, наверное, он теперь будет проводить больше времени в регионе — пусть и, в основном, в пиар-целях. Но вряд ли он сильно заскучает по английским берегам. Ведь, как утверждают злые языки, якобы Паслер давно уже присмотрелся к знаменитому ВИП-отелю «Дубрава», известному такими гостями, как Михаил Горбачёв, Алла Пугачёва, Дмитрий Медведев.

В скором времени отель может превратиться в личную резиденцию Паслера, По слухам, он присматривается к шикарным хоромам с самого начала губернаторства и мог задумать масштабную реконструкцию отеля с привлечением лучших дизайнеров, архитекторов и строительных материалов.

Уже сейчас проект реконструкции отеля может готовить проектная мастерская «Архитек». Разговоры об этом лишь крепнут, поскольку ни региональные чиновники, ни представители компании ничего внятно не поясняют. И если есть план реконструкции, сколько на неё потратят денег и в какие сроки она будет осуществлена?

Как пишут журналисты портала «Орендей», главный архитектор Оренбургской области Наталья Ибрагимова, которую в прошлом году назначил губернатор, на недавней пресс-конференции отказалась отвечать на вопрос о реконструкции «Дубравы» под резиденцию Паслера. Такое ощущение, будто это закрытая коммерческая информация.

Зато теперь эти слухи заиграли новыми красками, ведь если Паслер возглавит единороссов, такие новости могут серьёзно сказаться на результате кампании в регионе и рейтинге самого Паслера. Но, с другой стороны, не отказываться же от такой шикарной резиденции?

Тем более, что в «ковидный» период летать в Англию наверняка стало сложнее — карантин, знаете ли. Английские власти подачками не задобрить, втереть им очки куда сложнее, вряд ли они дадут себя обмануть. А вот дадут ли оренбуржцы? Осенью узнаем», — резюмирует издание «The Moscow Post» в материале под заголовком «Где пасётся Паслер».

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