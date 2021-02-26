Российский спонсор Марин Ле Пен попал под следствие

Тверской суд Москвы назначил на первое марта первое слушание по делу в отношении экс-главы банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина.

Заседаний будет немного, поскольку Кузьмин заключил досудебное соглашение и его дело будет рассматриваться в особом порядке. В рамках сделки со следствием он дал показания показания на более десяти владельцев, руководителей и сотрудников российских банков участвовавших в одном из самых крупных отмывочных каналов — Ландромате. Среди них оказалось немало интересных персонажей, в отношении которых сейчас ведется активная работа следователей и сотрудников УСБ ФСБ РФ (осуществляют оперативное сопровождение по делу). В частности, среди лиц, на которых собраны показания по «делу Ландромата» банкир Дмитрий Рубинов, через банки которого осуществлялось финансирование французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Показания Кузьмина оказались в распоряжении Ruvcriminal.info.

Rucriminal.info знакомит читателей с фрагментом одного из допросов Кузьмина, посвященных Рубинову.В материалах «дела Ландромата» очень часто можно встретить фамилию Дмитрия Рубинова, иногда упоминается и его деловой партнер сенатор Александр Бабаков. Свидетели дают показания, что Бабаков, являясь фактическим владельцем «ТемпБанка», был участником «Ландромата» и помогал выводить из России деньги. В свою очередь, Дмитрий Рубинов, участвовал в «Ландромате», как фактический владелец банков «КБ Стратегия» и «НКБ». Бабаков и Рубинов были российскими спонсорами французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.17 марта 2016 года доверенное лицо Ле Пен депутат Шаффхаузер встретился с сенатором Бабаковым в Женеве. На встрече решался вопрос финансирования предвыборной кампании Ле Пен. На этой встрече Шаффхаузеру предложили обратиться за кредитом в АКБ «Стратегия», вопрос был одобрен «Национальный фронтом» летом, а уже осенью этот банк лишился лицензии. Тогда договор по кредиту был передан банку «НКБ». Оба банка контролировал Дмитрий Рубинов.

«Вопрос следователя к обвиняемому: Какова была преступная роль фактических владельцев Банка «Стратегия» Рубинова Д.Г. и Полетаева М.В. в «молдавской схеме»?

Ответ обвиняемого: Рубинов Д.Г. и Полетаев М.В. в 2013 г являлись конечными бенефициарами банка «Стратегия». С Дмитрием я познакомился в 2013 г. О том, что у Дмитрия фамилия Рубинов, я узнал позднее. Моя встреча с ним (Рубиновым Д.) была случайной в одном из ресторанов г. Москвы, в каком именно не вспомню по истечении времени. В данном ресторане у меня уже была запланирована встреча с моим знакомым по имени Никита, фамилию не знаю, на которой последний находился с Рубиновым Д. Тогда Никита и представил мне Рубинова Д. как собственник банка «Стратегия» и впоследствии как родственника бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства экономики России, не назвав его фамилии. У Никиты была своя IТ копания, названия которой я не помню, адреса местонахождения ее я не знаю, так как никогда у него не был. С Никитой мы часто встречались и обсуждали разработку и обслуживание банковской программы для моего банка. В связи с тем, что готовые решения программ стоили для меня очень дорого, я часто пользовался его услугами. Обстоятельства моего знакомства с Никитой, я не вспомню. Обстоятельства знакомства Никиты с Рубиновым Д.Г., я не знаю. Цель их встречи мне не известна. На данной встрече Рубинову Д.Г. я был представлен Никитой как собственник банка «Европейский Экспресс». О какой-либо межбанковской работе мы не разговаривали и договорились переговорить о ней позднее относительно сотрудничества наших банков. Через некоторое время, Никита организовал мне встречу в банке «Стратегия», расположенном на Савинской набережной в г. Москве, более точного адреса я не знаю, с целью обсуждения работы наших банков. В 2013 г. летом, я приехал по указанному адресу в данный банк, где я, Никита, начальник службы безопасности банка «Стратегия (имени и фамилии eго не помню по истечении времени), помню, что он был славянской наружности, невысокого роста, с залысинами на голове, волосы черные, и сотрудник по имени Татьяна, насколько помню, с какого она отдела банка была, мне не известно, встретились в переговорной внутри банка, где стали обсуждать различные схемы взаимодействия между нашими банками (межбанковские кредиты, партнерское открытие расчетных счетов клиентам банков, покупка-продажа валюты, покупка- продажа ценных бумаг, сделки РЕПО и др.).

Данные встречи проходили в таком же составе еще три-четыре раза внутри банка «Стратегия». На одой из таких встреч, при обсуждении вопроса купли-продажи безналичной валюты, я сказал, что покупаю валюту на межбанке и продаю ее «Молдиндконбанк», на что, либо указанные выше начальник службы безопасности, либо Татьяна мне сказали, что они уже напрямую работают сами с «Молдиндконоанком» и покупают для них валюту, то есть тоже работают, как выяснилось, с ними по «молдавской схеме», и работа с моим банком им не интересна. Также, во время одной из встреч я узнал, что вторым совладельцем банка являлся Роман Полетаев. С данным человеком я лично знаком не был, мне известно только, что он являлся бывшим сотрудником Центрального банка России, занимал должность заместителя начальника или начальника рассчетно-кассового центра в указанном банке.

По истечении некоторого периода времени, может быть года, после данных встреч с указанными выше лицами, один из моих клиентов моего банка по имени Роман, фамилии его не помню, в настоящее время проживает в США, подтвердил мне, что Роман Полетаев и есть бывший сотрудник Центрального Банка России. Также, я узнал, что мой клиент по имени Роман обслуживался и как клиент в банке «Стратегия», а также в банке «Балтика», конечным бенефициаром в котором был Власов Олег. Роман мне сообщил, что Власов О. и Полетаев Р. поддерживают между собой близкие дружеские отношения. В итоге работы между моим банком и банком «Стратегия» не происходило, в виду недостигнутых договоренностей, так как мой банк был для банка «Стратегия» «маленьким» банком, а их банк по услугам был для меня очень «дорогим». банком. Когда в 2014г. у моего банка была отозвана лицензия, все мои контакты с Никитой сразу же прекратились. Рубинов Д., Полетаев Р., в том числе начальник службы безопасности банка «Стратегия» средств за пределы Российской Федерации по «молдавской схеме». и Татьяна были в курсе всех сделок, связанных с выводом денежных Я не знаю деталей участия Рубинова Д, Полетаева Р., в том числе начальника службы безопасности банка «Стратегия» и Татьяны в реализации схемы вывода денежных средств из РФ, кто открывал расчетные счета клиентам в их банке, на счета которых по надуманным основаниям зачислялись денежные средства, кто еще из числа сотрудников банка «Стратегия», кроме указанных лиц имел отношение к выводу денежных средств из России, не знаю объемы Выводимых денежных средств из данных банков, а также какие комиссии получали участники от участия в данной схеме».

А вот какие показания дал один из свидетелей по «делу Ландромата» Петр Чувилин: «Рубинов Дмитрий Григорьевич являлся фактическим владельцем Банка «КБ Стратегия», поддерживал близкие отношения с Власовым О.Л., ранее занимал должность руководителя банковского надзора Центрального Банка. Участвовал в «молдавской схеме» от указанного банка».

Продолжение следует

Тимофей Гришин

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