Золотые клетки. Часть 2

Взяв на себя владение скандальным дворцом под Геленджиком, старинный друг президента Аркадий Ротенберг сослужил Владимиру Путину немалую службу.

Но его услуги хорошо оплачиваются другой недвижимостью, которую Ротенберг и его окружение получают с помощью государства. Благодаря распродаже национализированной собственности структуры Ротенберга стали крупнейшим собственником объектов досуга и отдыха на побережье Крыма, заодно получив на полуострове еще и едва ли не все выгодные госконтракты.



В марте 2020 года друг детства и спарринг-партнер президента по дзюдо Аркадий Ротенберг получил звание Героя Труда за «особые заслуги в строительстве Крымского моста». Но мост — не единственный объект, который Ротенберг за счет государства строил в Крыму. И медаль — не единственная награда. Связанным с ним компаниям и фондам достались лучшие земли на побережье и миллиардные активы в Крыму, находящемся под санкциями.

Владимир Путин и Аркадий Ротенберг на церемонии вручения наград в Севастополе

Ребятам пример

— У нас есть жесткие сметы, в которые мы укладываемся. Мы не просим лишних, дополнительных средств, — говорил Ротенберг о крымских стройках в интервью Наиле Аскер-Заде в сентябре 2018 года. И добавил, что его компании «Стройгазмонтаж» и «Мостотрест» всегда укладываются в сроки.

В случае с мостом это похоже на правду: 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив , именно так Крымский мост называется по документам был построен за три с половиной года , с марта 2016 по декабрь 2019 и обошелся бюджету в 228 млрд рублей , по оценке «Ведомостей», с подъездными путями — около 300 млрд рублей; в 2014 году предполагалось, что мост обойдется в 247 млрд рублей.

Крымский мост

Зато железнодорожные подходы к мосту — 18-километровая ветка ж/д путей в северной части Крыма — подорожали с 6,5 до 22 млрд рублей , в 2014 году работы предварительно оценивали в 6,5 млрд рублей; в 2017 контракт был заключен на 16,9 млрд, впоследствии его стоимость выросла почти на 40% — до 22 млрд. Последнее увеличение сметы случилось уже после того, как Ротенберг в ноябре 2019 продал «Стройгазмонтаж» структурам «Газпрома».

Как Ротенберг получил контракт на строительство моста О том, что России нужен мост в Крым, в Кремле говорили еще до подписания Путиным указа о присоединении полуострова. Поначалу интерес к проекту проявили иностранные инвесторы, но после наложения санкций стало ясно: строить мост придется самим, за счет бюджета.

Претендентов на роль генподрядчика было два , и оба — под контролем старых друзей Путина: СК «Мост», долей в котором владел холдинг «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, и «Мостотрест» Ротенберга. Но акции «Мостотреста» обращались на бирже, и компания боялась попасть под санкции. Тимченко же, напротив, готовился к «стройке века»: его «Стройтрансгаз» консультировался с экспертами по инфраструктуре и проектными институтами. Но внезапно желание отпало: сроки были сжатые, финансирование ограничено, геологические и сейсмические условия сложные. «Я боюсь взяться и не осилить», — объяснял свой отказ сам Тимченко.

И тогда в игру вступил Ротенберг. «Президент сказал — и надо сделать», — вспоминал миллиардер в интервью Наиле Аскер-заде.

Еще один золотоносный проект Ротенберга в Крыму — международный детский центр (бывший всесоюзный пионерлагерь) «Артек», состоящий из девяти отдельных лагерей. В 2014 году он стал одним из символов «возвращения Крыма в родную гавань». В лагерь зачастили министры, депутаты Госдумы и знаменитости, да и сам президент. Бюджетные миллиарды полились рекой.

Летом 2015 года правительство заключило контракт на реконструкцию «Артека» на 2,3 млрд рублей. За пять лет его стоимость выросла в 13 раз , в большинстве случаев законодательство допускает повышение стоимости контракта не более, чем на 10%, достигнув 30,5 млрд рублей ! — в декабре 2020 года контракт был расторгнут по соглашению сторон, стоимость выполненных работ на момент расторжения — 25,3 млрд рублей. Подрядчиком работ стала принадлежавшая в то время Ротенбергу компания «Стройгазмонтаж».

Другой контракт Ротенберга с «Артеком» — на ремонт четырех лагерей и общежития для вожатых — подорожал более, чем в десять раз — с 347 млн до 4,7 млрд.

Всего же «Стройгазмонтаж» заключил в «Артеке» 36 контрактов на общую сумму почти 38,5 млрд рублей — все договоры были заключены до продажи «Стройгазмонтажа» «Газпрому» в ноябре 2019.

На костровую площадку лагеря «Лесной» , входит в состав «Артека» — так называемую «Артек-Арену» — 1,5 млрд рублей выделили из резервного фонда правительства.

Костровая площадка «Артек-арена». Источник: Журнал «Проект Россия»

Ротенберг занимался не только строительством, но и поставками в «Артек» мебели, бытовой техники, хозяйственного инвентаря. Общая сумма контрактов — более 640 млн рублей ? подрядчик «Стройгазмонтаж». И даже пиаром: в 2015 году компания «Красный квадрат» получила за медиаподдержку 90-летия «Артека» 40 млн рублей.

Что еще компании Ротенберга строят за государственный счет в Крыму

— Канализационные сооружения «Южные» в Севастополе за 8,5 млрд рублей построит «Региональная строительная компания» (РСК) Алексея Фоменко. Директор РСК — Борис Сакун, бизнес-партнер Аркадия Ротенберга . Вместе с принадлежащим Ротенбергу «Мостотрестом» до октября 2020 Сакун был учредителем ООО «Трансстроймеханизация». Кроме Севастополя, люди Ротенберга построят очистные сооружения в Коктебеле и Кацивели.

— Яхтенная марина в Балаклаве. Стоянка на 600 судов за 7,2 млрд бюджетных рублей. В декабря 2018 года компания «Стройгазмонтаж» — тогда принадлежала Ротенбергу — разрабатывает проект марины , стоимость контракта 343 млн рублей.

Великий князь Петр Николаевич Романов еще в молодости во время службы в армии заболел туберкулезом. Врачи рекомендовали морской климат Франции и Италии, но семья уговорила его завести имение в крымском Мисхоре. Возведенный за два года дворец получил имя «Дюльбер» (в переводе с арабского — «восхитительный»).

К концу строительства выяснилось, что у князя совершенно нет денег. Управляющий делами Романовых писал ему: «…платежей и требований со всех сторон масса, <…> приходится под разными предлогами увертываться от уплаты. Это, по-моему, очень некрасиво для придворной конторы, и даже подводит многих, <…> которые имеют свои расчеты и находятся в зависимости от рабочего люда, который может устроить скандал, и в конце концов все это отзовется на Вас как на владельце!». Среди заказчиков архитектора Николая Краснова, построившего, помимо «Дюльбера», немало особняков на побережье, Романов был единственным, кому нечем было платить по счетам, пишет автор книги «Госдачи Крыма» Андрей Артамонов.

Дореволюционная открытка с дворцом «Дюльбер»

Романову предложили продать Дюльбер за 600 тыс. рублей — это было в 1897 году, когда бумажный российский рубль был приравнен к 0,77 г чистого золота. За Дюльбер Петр Романов получил бы 462 кг золота. Но тот предпочел расстаться с имением Знаменка в Петергофе, выручил и доход от личного кирпичного заводика в Териоках — сейчас Зеленогорск близ Санкт-Петербурга.

Соседи посмеивались над Петром Николаевичем, построившим вокруг Дюльбера трехметровый забор — единственный на побережье, со смотровыми башенками и бойницами. Забор не спас, но стал тюрьмой: в Гражданскую войну в Дюльбере держали тех Романовых, кого большевики поймали в Крыму.

В 20-е годы национализированный Дюльбер превратили в санаторий для советской элиты, при Украине — для Верховной рады. В 2014 году его «национализировали» снова и спустя четыре года продали новой российской знати . После присоединения Крыма к России местные власти объявили о «национализации» «бесхозного» имущества органов власти и госструктур, а также активов компаний, принадлежащих украинским олигархам. Кроме того, в списки попали принадлежащие частным собственникам компании «Крымавтотранс», «Крымхлеб», «Крымэнерго», «Черноморнефтегаз», подразделения «Крымпотребкооперации» и др. — тысячи отдельных зданий и земельных участков. Собственники много лет судились за свои активы.

Санаторий «Дюльбер», 2016

Дюльбер ушел с молотка в 2018 году за 702 млн рублей — половину стоимости артековского забора. Участниками аукциона были две крымские компании, и обе связаны со структурами Ротенберга , кроме ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» в торгах участвовала ООО «Сарыч» из Севастополя, где директором числился Игорь Чернышев, бывший топ-менеджер ротенберговской «Сферы леса». Торговаться не стали: лот ушел по номиналу зарегистрированной в Симферополе «Управляющей компании инфраструктурных проектов» (УКИП) с уставным капиталом в 10 тыс. рублей . На торги за санаторий «Дюльбер» заявилось еще две компании, но их заявки отклонили. Один из несостоявшихся участников аукциона — «Бизнес-парк „Новь“» из Москвы — пытался оспорить решение в ФАС и даже подавал на Минимущества Крыма в суд, но, едва началось судебное разбирательство, отозвал иск.

Учредителем УКИП в момент покупки был Владимир Зарицкий, экс-командующий ракетными войсками России, президент фонда поддержки офицеров запаса «Офицерское братство». В январе 2021 года редакция дозвонилась до Зарицкого, отставной генерал тут же честно признался, что бизнесом не занимается, в компании УКИП был лишь номинальным собственником, да и в Крыму был всего один раз.

«Я пенсионер и занимаюсь только ветеранской деятельностью», — пояснил он. На вопрос, кто является бенефициаром компании, генерал ответил: «Я не знаю».

Однако собственника можно установить. Спустя год после продажи «Дюльбер» был переписан на закрытый паевой фонд «Терс». Управляет им фирма «УК «Фин-Партнер», принадлежащая в свою очередь компании «Центр-М» — прежде ею напрямую владели братья Ротенберги и их партнер Дмитрий Калантырский. А сейчас 100% «Центр-М» находится в залоге в Мособлбанке, который с мая 2014 года фактически принадлежит Ротенбергам.

УКИП, фактически принадлежащая Ротенбергу, купила три санатория на общую сумму 1,5 млн рублей

Стоимость на госторгах составляла 1,5 млрд рублей или 23 млн долларов по курсу на 26 июня 2018 года — последний день подачи заявок на аукцион.

Рыночная стоимость всех трех санаториев при Украине оценивалась в 59 млн долларов. 3,8 млрд рублей по курсу на день продажи; по оценке Александра Лиева, экс-министра курортов и туризма Крыма.

Все три санатория сегодня объединены брендом «Курорты Крыма» и активно работают с бюджетом: путевки скупают региональные администрации, отправляющие туда льготников.

Связь времен

В конце 2018 года та же «Управляющая компания инфраструктурных проектов» выкупила у государства акции крымского оператора фиксированной и сотовой связи «Крымтелеком» — вторым участником аукциона была та же севастопольская компания «Сарыч», которая конкурировала с «УКИП» в торгах за санатории. И опять торгов фактически не было: лот ушел по стартовой цене.

«Крымтелеком» — это национализированные в 2014 году активы украинского сотового оператора «Киевстар» — вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon и «Укртелекома» — основной украинский оператор фиксированной связи. Сейчас он вместе с компанией «K-телеком» обеспечивает в Крыму так называемый «технический роуминг» для абонентов российских сотовых сетей.

Поскольку «большая четверка» — «Билайн», «Мегафон», МТС — МТС был первым российским оператором, который «зашел» на полуостров еще до того, как украинские сотовые компании отключили связь в Крыму. Однако формально номерная емкость «крымского» МТС относится к Краснодарскому краю. И собственных вышек у компании на полуострове нет и Tele2 — не работают в Крыму из-за санкций, приезжающие на отдых туристы платят за звонки, SMS и мобильный интернет по тарифам национального роуминга — к стандартной стоимости звонков прибавляется еще несколько рублей в минуту, а интернет тарифицируется помегабайтно. Это повышает расходы до нескольких сотен рублей в день — у каждого оператора свои тарифы и акционные предложения по роумингу в Крыму, проверил корреспондент редакции.

Министерство внутренней политики правительства Крыма в Симферополе расположено в здании, принадлежащем структурам Ротенберга

«Технический роуминг» сделал крымских операторов самыми успешными в стране: в 2016 году рентабельность «К-телекома» в пять раз превысила показатели МТС , по версии «Ведомостей”. Позже из-за многочисленных жалоб игроков рынка на завышенные тарифы в дело вмешалось госрегулирование, и с тех пор выручка «К-телекома» и «Крымтелекома» неизменно падает — в 2019 году «Крымтелеком» показал чистый убыток в 307 млн рублей.

Однако инвестора мог интересовать не сам телекоммуникационный бизнес, а опять же недвижимость и земля: «Крымтелекому» принадлежит 105 тыс кв. метров помещений и 21,5 га земельных участков по всему Крыму. В том числе пансионат в селе Песчаное на западном побережье. Другой важный актив — почти 2 тыс. км кабельной канализации.

В апреле 2020 года связанная с Ротенбергами компания «Айти-инвест» — бывшая «Балаклава-инвест», владельцы «Айти-Инвеста» скрыты за инвестиционным паевым фондом «Аквилон.Доходный», управляемым все той же связанной с Ротенбергом компанией УК «Фин-Партнер», директор которой Арсен Сидаков (по совместительству возглавляет созданный Ротенбергами петербургский клуб дзюдо «Явара-Нева»), выкупила еще один весьма сомнительный с точки зрения бизнеса актив в Крыму — госпредприятие «Крымтехнологии». Созданная в 2014 году на базе национализированного имущества компания занимается поддержкой портала о событиях «Крымской весны» и разработкой сайтов и сервисов для местных органов власти. В течение двух лет, предшествующих выкупу, она показывала убытки, а основным источником ее доходов были госконтракты — общая сумма госконтрактов «Крымтехнологий» с 2015 по 2020 год — около 100 млн рублей.

Однако фирме со штатом в девять человек принадлежат 87 земельных участков , общей площадью 20 га, в том числе в приморских городах Ялта, Алушта и Евпатория, а также в центре Симферополя. И более 300 отдельных зданий и помещений общей площадью 77 тыс. кв. м — в том числе офисные и исторические здания в центрах крымских городов. Вся эта масса недвижимости была продана за 496 млн рублей — по 6,5 тыс. рублей за квадратный метр площади, не считая земли.

Камера для Ротенберга

— Впечатляет. Другой уровень, другой мир, — сказал Путин, проехавшись в августе 2019 года по свежепостроенной крымской трассе «Таврида».

Такого на полуострове и правда не было: четыре полосы, многоуровневые развязки, ни одного населенного пункта на 250 км пути от Крымского моста до самого Севастополя. Одно огорчает: предельная скорость — 90 км/час.

Владимир Путин на «Тавриде», 2019 год

Стационарных камер, фиксирующих превышение скорости, на трассе пока мало, но есть «треноги» — мобильные камеры автоматической фиксации нарушений ПДД. Путин фактически запретил их в 2019 году, и перед его приездом с дорог Крыма «треноги» исчезают. Но едва президент улетает, появляются снова , наблюдала корреспондент редакции в Крыму. Всерьез с ними никто не борется: «треноги» приносят весомую долю выручки владельцам камер. Эти владельцы — тоже люди Ротенбергов, и местные власти связаны с ними кабальными концессиями.

Компании-операторы камер «Безопасные дороги Крыма» и «Безопасные дороги Севастополя» принадлежат ООО «ИК Югпроект» Натальи и Андрея Минаевых, бывших сотрудников структур компании «Машинтер» Евгения Ройтмана. Ранее СМИ называли Ройтмана «человеком Ротенберга» в телекоммуникациях. Скупщик крымских санаториев генерал Зарицкий, согласно официальной биографии, тоже работал у Ройтмана. После передачи крымских активов паевым фондам Ротенбергов Зарицкий стал номинальным владельцем двух компаний «Машинтера»: ему отошли доли в компаниях «РТГК» и «РТГК-Центр».

В Севастополе компания «Безопасные дороги Севастополя» установила более 100 автоматических камер и десятки паркоматов.Общая сумма инвестиций — 900 млн рублей. За это городской бюджет за 12 лет выплатит концессионеру почти 6 млрд рублей — в пять раз больше вложенного. На остальном полуострове условия похожи: 155 камер за 4,5 млрд рублей.

Трасса Таврида

В бюджеты регионов ни копейки от штрафов не попадает, поскольку все собранное на дорогах уходит в счет обязательных платежей за обслуживание камер. Например, в 2017 году в Севастополе было собрано 273 млн штрафов — и все они ушли «Безопасным дорогам», заявлял депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. А в 2019 году собранного по «письмам счастья» не хватило: оператор судился с городом за недоплаченные 27 млн рублей.

Причина недобора в том, что к стационарным камерам местные водители быстро привыкли, транзитного потока нет, а число туристов оказалось меньше расчетного. Кроме того, из-за бюрократических проблем в Севастополе так и не заработали платные парковки, рассказали редакции в офисе «Безопасных дорог Севастополя».

Обитаемый остров

— Мне нравится в Ялте, погулять можно. Здесь в Крыму есть такой остров — Сарыч — видимо, Ротенберг оговорился, в Крыму нет острова, но есть мыс с таким названием », — ответил Ротенберг на вопрос Наили Аскер-Заде о любимых местах отдыха на полуострове.

До недавнего времени на побережье Сарыча — самой южной точки Крымского полуострова — был лишь реликтовый можжевеловый лес, где отдыхали с палатками любители «дикого» отдыха — корреспондент редакции сама не раз отдыхала там летом. В советские времена эту часть побережья не успели застроить капитально, а может, помешала близость «горбачевской дачи „Заря“» , той самой, где во время августовского путча 1991 года находился президент СССР Михаил Горбачев. Здесь были лишь пара десятков летних домиков, а в двухтысячных на берегу вырос коттеджный поселок. Лес и пляж оставались общедоступными.

Мыс Сарыч

Теперь спуститься к морю на Сарыче почти невозможно, дороги преграждают шлагбаумы. Полеты дронов над побережьем запрещены. У самый трассы Севастополь-Ялта стоят таблички «Частная территория». Ниже по склону — забор с колючей проволокой, подходы к нему тщательно охраняются. Подходы к участку со стороны берега контролирует припаркованный на лесной грунтовке автомобиль с тонированными стеклами. За корреспондентом редакции, фотографирующей стройку со склона, с другой стороны забора неотступно следил человек, он же появился на парковке у трассы как раз в тот момент, когда она отъезжала.

За забором строится роскошный особняк в четыре-пять этажей. Точную этажность определить сложно — у здания есть цокольный этаж и мансарда. Судя по спутниковым снимкам, площадь одного этажа — около 1500 кв. м (общая площадь здания может достигать 6-7 тыс. кв. м). Рядом на участке — два многоэтажных дома для технического персонала. Чуть в стороне — стройгородок для рабочих.

Особняк на мысе Сарыч

По оценкам риелторов, специализирующихся на элитной недвижимости в Крыму, только земля под особняком может стоить $35 млн — около 2,5 млрд рублей. Оценить строение до окончания работ невозможно — все зависит от материалов внутренней отделки, а подобные по площади и месторасположению объекты на открытом рынке в Крыму ранее не продавались, заверили редакции в нескольких агентствах недвижимости.

Хозяином особняка местные жители считают Аркадия Ротенберга, и на это есть основания. Две компании — ООО «Магит-Д» и ООО «Сарыч», владеющие 12,5 га можжевелового леса и пляжа , а также строениями, расположенными на участках, примыкающих к дворцу, — общая кадастровая стоимость — 324 млн рублей, принадлежат закрытым инвестфондам «Северная Эгида — функциональный» и «Альбиорикс». Обоими фондами управляет ООО «Северная Эгида» бизнесвумен Софии Ногинской, контролирующей активы семьи Ротенбергов, о чем писалось, например, РБК и «Ведомости».

В июне 2020 года в районе Ялты была замечена роскошная 62-метровая яхта Rahil. По документам она принадлежит питерскому бизнесмену, совладельцу компании «Зеленый город» Григорию Баевскому, согласно данным морского регистра судоходства РФ. Но реальным владельцем судна профильное издание SuperYachtFan считает Аркадия Ротенберга.

Яхта Rahil неподалеку от Гаспры

Яхта построена в 2011 году в Италии по заказу британского миллиардера Грэма де Зилля — первое имя судна Amnesia. Но еще до спуска на воду ее продали, и новый владелец дал яхте имя Nataly — так звали вторую жену Аркадия Ротенберга. После развода с Натальей владелец переименовал судно в Rahil. С 2014 года яхта находится под санкциями и не покидает Черное море из-за опасности ареста.

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