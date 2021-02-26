Банда из ФСБ с помощью мэрии украла из бюджета 75 млн рублей

Изучая акты выполненных работ по реконструкции набережной Челябинска, превратившейся в помойку в самом центре города, мы обнаружили факты воровства беспредельной наглости, свидетельства очевидной коррупции в мэрии Челябинска, возглавляемой Натальей Котовой, потрясающие воровские сметы, 3 900 «золотых» КАМАЗов, 250 млн распиленных бюджетных рублей и… дружный «фэйсовский» подряд, который всем этим заправляет!

Приступая к расследованию, посвящённому многострадальной набережной Челябинска, которую иначе как помойкой и не назовёшь, мы даже не подозревали, что оно выведет нас на самую натуральную ОПГ, напрямую связанную с сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ. Мы ставили перед собой задачу изучить объём выполненных работ на набережной и сопоставить этот объём с суммами, которые были выплачены подрядчику администрацией Челябинска, возглавляемой Натальей Котовой. Той самой Котовой, у которой сожителя – Владимира Конева – теперь называют в городе не иначе как решалой при мэрии и чьё семейство за последние пару лет накупило недвижимости на 42 млн рублей, за всю жизнь столько не заработав.

Но всё оказалось ещё интересней!

Итак, мы отправились на набережную реки Миасс в центре Челябинска – объекта, который губернатор Алексей Текслер назвал ключевым для города и который подрядчик должен был сдать в конце прошлого года.

Проект набережной. То, что должны были построить

Подрядчиком выступало ООО «Урал-Сервис-Групп» (ООО «УСГ»), аффилированное с челябинским греком Сергеем Вильшенко/Сержиосом Вильсенко/Sergios Vilsenko, которого разыскивает ГУ МВД РФ по г. Москве по уголовному делу №11701450001000613 от 08.09.2017 по ч. 4 ст. 160 УК РФ с мерой пресечения «Арестовать немедленно».

Но, как известно, подрядчик объект не сдал: вместо набережной «под ключ», со светильниками и прочими аксессуарами, губернатор увидел в декабре… Да ничего не увидел, кроме строительной мусорки, которую развели в центре южноуральской столицы. Отличный подарок горожанам под Новый год! И губернатору тоже замечательный презент: существенный минус к рейтингам.

Разразился скандал. Сроки были завалены настолько, что Текслер был просто взбешен от такой халатности.

То есть за год, под «бдительным контролем» Натальи Котовой, не было сделано ровным счётом ни-че-го. Подрядчик нашёл объяснение – свалил всё на долгое согласование документов. В итоге контракт был разорван – по всей видимости, по требованию губернатора.

Побывав на набережной, мы привезли оттуда вот какие фотографии…

«Недонабережная». То, что «построили»

Если сказать, что это п@здец – значит, ничего не сказать. Хотя стройплощадка и занесена снегом, наглядно видно, что тут даже конь не валялся.

По плану, на набережной, залитой огнями, уже должны гулять челябинцы

Давайте же глянем на документы, наглядно показывающие, сколько же мэрия, возглавляемая Натальей Котовой, заплатила за этот «объём».

Полмиллиарда для «своих»

О том, что набережная в Челябинске будет проблемным объектом, тревожные звоночки говорили задолго до сдачи. Уже обретающийся в местах не столь отдалённых экс-мэр-коррупционер Евгений Тефтелев, при котором Наталья Котова была первым замом, дал на неё показания и сообщил следствию, что Котова разворовала деньги с проектных работ по реконструкции набережной Челябинска. Но эта информация следственными органами почему-то была проигнорирована.

Став мэром вместо Тефтелева, Котова приступила к реализации проекта, на котором, по уверениям бывшего босса, уже основательно нагрела руки. Управлением дорожного хозяйства администрации города Челябинска в лице его председателя Рината Кучитарова был заключён контракт №19-76172Э под названием «Строительство пешеходной набережной вдоль южного берега р. Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и «Сквера Искусств»». То есть на строительство набережной длиной в 500 метров в болотистой части берега – обратите внимание, это важно!

Контракт был опубликован на сайте Госзакупок под номером 0169300000119002734. Были указаны чёткие сроки выполнения работ – до 15 декабря 2020 года. Начальная цена составила 574 084 535 рублей.

Победителем стало до боли всем известное ООО «УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП» (ООО «УСГ») – наследник скандально известного АО «Южуралмост», которое годами пилило дорожный бюджет региона вместе с экс-губернатором Борисом Дубровским.

Тут следует обратить внимание на очень важный факт. Этот контракт № 19-76172Э (в системе госзакупок № 3745122790619000088) на 574 084 535 рублей (полмиллиарда!) был отдан ООО «УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП» по полной цене, с нулевым падением, что уже говорит о явной коррупционной составляющей. Никакой конкуренции этой шарашке, в которой на момент выбора подрядчика в штате числился один (!) сотрудник, на торгах не было. Напрашивается очевидный вывод: подчинённый Котовой, председатель комитета дорожного хозяйства города Челябинска Ринат Кучитаров, заточил закупку именно под эту лавочку.

Кстати, при честной процедуре торгов падение составило бы минимум 20-25%.

Ринат Кучитаров

Источником финансирования выступил бюджет Челябинской области. То есть вместо того, чтобы сэкономить областные деньги, товарищ Кучитаров отдал подрядчику их все, до копейки. Чего экономить-то? Деньги-то «губернаторские»! Тут можно с полным основанием констатировать – это реальная подстава в отношении Алексея Текслера.

50 млн за вывоз… болота

Судя по виду набережной, ООО «УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП» за свои «труды» должен получить в награду овощ под названием хрен огородный. А на самом деле?

Мы тщательно изучили акты выполненных работ КС-2, КС-3 и подсчитали, что стахановцы Вильшенко наработали аж на 254 896 557 рублей 36 копеек. Забавная ситуация: акты есть, а строительно-монтажных работ – нет!

Но больше всего нас поразили два акта, на которых следует остановиться особо. Потому что тут мы видим воровство просто запредельно борзое.

От акта «выполненных работ» от 30 ноября 2020 года (за отчётный период с 24.10.2020 по 30.11.2020, то есть за 1 месяц и 6 дней), согласно которому лондонский аферист Вильшенко освоил аж 50 971 685 руб., у нас глаза на лоб полезли.

Ну и какие же работы сдал товарищ Вильшенко на 50 миллионов? А он за эти деньги… разместил строительный мусор на свалке!

Это конкретное гонево, ребята. И сейчас мы наглядно это покажем.

Согласно смете, Вильшенко вывез со стройплощадки на набережной 26 100 тонн строительного мусора. И где они там раздобыли 26 100 тонн не грунта, не песка, не камышей, а строительного (!) мусора: кирпичей, бетона, арматуры и т. д. Такой объём можно сопоставить с разбором 2-3 многоэтажек!

Если бы работы проводились на местности с твёрдой почвой, можно было бы предположить, что работяги Вильшеко вывозили землю, так как снимали грунт, хотя это тоже на@балово (вывоз грунта в сметных расценках стоил бы копейки, а вывоз строительного мусора в тех же расценках намного дороже). Но и этого не было! Этот их «строительный мусор» мы иначе как болотом назвать не можем. Достаточно взглянуть на это фото (в верхнем правом углу), демонстрирующее исходное состояние площадки: ну и где среди этого болота затерялись тысячи тонн кирпича и бетона? Где они?

Это сделка века: «складировать болото», проводя эти «работы» как размещение на свалке строительного мусора!

Впрочем, на@балово было ещё круче. Перевозка мусора, что подтверждают сметы, осуществлялась обычными КАМАЗами-десятитонниками. Мы пролистали всю смету – и не увидели там никаких большегрузных импортных машин, которые могут вывозить по 25-40 тонн.

Акт охватывает отчетный период с 24 октября по 30 ноября 2020 года, то есть 1 месяц и 6 дней. Делим эти 26 100 тонн на 10 тонн (максимальный тоннаж КАМАЗа), и у нас получается… А получается у нас, что этот объём мусора должны были за 36 дней перевезти 2 600 машин!

Эй, «рисовальщики», это же 72 КАМАЗа в день! Да если бы вы реально столько вывозили, то в течение месяца в центре Челябинска должен был наблюдаться натуральный коллапс. Столько КАМАЗов перекрыли бы всё движение!

Изобилия КАМАЗов не наблюдается. Как и гор строительного мусора

А теперь посчитаем, сколько реально ходок мог сделать один КАМАЗ. Погрузка мусора занимает в среднем 30 минут, причём строительный мусор, который фигурирует в смете, грузится намного дольше. Согласно смете, каждая машина прокатывала до свалки 10-25 км. Учитывая челябинские пробки и выезд за город, приходим к выводу, что один КАМАЗ мог вывезти за день максимум 2 десятитонных «порции». Как ни крути, но ООО «УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП» должен был выстроить на болоте в очередь… 36 КАМАЗов. И все они толклись на 500 метрах!

Очевидно, что эта куча КАМАЗов каталась только на бумаге.

Как «художники» на свалке наварились

Но и это ещё не всё. Оплата за проведённые работы по «вывозу болота» была сложена из трёх частей:

То есть практически всё бабло по этому акту было направлено на оплату места на свалке. И сразу вспоминается мусорный коллапс, когда Челябинск по уши завалило мусором – то есть когда экс-губернатор Борис Дубровский вместе с аферистом Вильшенко устроили передел рынка, отжимая это направление в свои лапы.

Совсем красота получается! Сам назвал болото строительным мусором, сам вывез этот «мусор» на свою свалку, сам нарисовал нужные объёмы, которые теперь и подтвердить-то сложно – и 50 миллионов бюджетного бабла в кармане.

Кстати, п@здёж со свалкой со стороны компании, занимающейся дорожными работами на постоянной основе, особенно наглый. Поскольку 26 100 тонн строительного мусора в реальности не было, а был в основном грунт (да и то не в заявленных, а в куда меньших объёмах), то совершенно ясно, что до свалки это добро не доезжало. Ведь грунт можно отвезти на дорожные подряды, которые они хапают миллиардами, и там использовать. Безотходное производство! Но 50 млн всё-таки вынь да положи. Получается какое-то двойное обилечивание губернатора Текслера.

40 000 строительного мусора! И ещё 325 мифических КАМАЗов в день

Думаете, нарисовав из воздуха 50 млн, эта гоп-компания умерила свои аппетиты? Нет, конечно. Нас ждал ещё один сюрприз.

Изучив акт от 15 декабря 2020 года (подписанный, когда уже бомбанул скандал и стало ясно, что реконструкция набережной провалена), мы обнаружили в нём работы на 24 918 158 рублей 36 копеек, которые снова нас изумили.

И что же под занавес настроил ООО «УРАЛ-СЕРВИС-ГРУПП» аж на 25 млн рублей? Может быть, трудяги Вильшенко изо всех сил старались сделать хоть что-то, чтобы не совсем стыдно было сдавать объект на нулевой стадии работ?

Нет! Они снова складировали «мусор» на своей свалке!

Да, эти ушлые рисовальщики решили, что сп@здить 50 лимонов – это мало, что 26 100 тонн строительного мусора – это ерунда. «А давайте нарисуем ещё!» И нарисовали.

Добавили для ровного счёта ещё 12 978 тонн на 24 918 158 рублей 36 копеек. И получилось почти 40 000 тонн строительного мусора, невесть как образовавшегося на болоте.

Да Вильшенко в Лондоне надо было не языковую школу открывать, а художественную!

И вот что удивительно-то: эти почти 13 000 тонн строительного мусора ребята бодро вывезли… за 4 дня! (За отчётный период с 11.12.2020 по 15.12.2020) Стаханов обзавидуется.

Подчеркнем, что это не домыслы, а данные официальных документов, выложенных мэрией. Факты и только факты.

То есть с 11 по 15 декабря Вильшенко выводил в центр Челябинска по 325 КАМАЗов в день – иначе не справиться!

Тут кроме «ха-ха» и сказать-то нечего. Совсем народ за дебилов держат. Столько КАМАЗов во всём Челябинске не найти!

Да и зачем их было искать, если 40 000 строительного мусора ну никак не могло образоваться при работах на этом 500-метровом участке. Мы подсчитали, вооружившись таблицами, что для того, чтобы образовался заявленный этими ворами объём, нужно было при длине набережной в 500 м и ширине в 10 м раскопать её вглубь на 7 метров! То есть на глубинну двухэтажного дома. Но на данном объекте такие работы в принципе не нужны, так как при строительстве набережных вбиваются сваи, а по всей площади снимается только верхний слой грунта.

Вот тут наглядно видно, что никаких раскопок на 7 метров в глубину не делали. И заявленный объём мусора просто не мог образоваться

Нет, господа, даже если у людей вообще нет совести, и то так воровать не получится. Тут совесть должна упасть не до нуля, а до отрицательных величин.

Закономерно возникает вопрос, как же так, почему у чиновников, а конкретно – коррупционера Рината Кучитарова не возникло никаких сомнений, что подрядчик реально вывозит такой огромный объём строительного мусора? У любого обывателя, который взглянет на эти безбожные цифры, такие сомнения возникнут, а вот у чиновника Кучитарова – не возникли. Подмахнул и оплатил.

Следовательно, либо под крылом Натальи Котовой работают ну очень тупые чиновники, либо они – в доле. А если вспомнить, сколько недвижимости в последнее время появилось у семейства Натальи Петровны, мысли о коррупции так и лезут в голову. Хочешь их выгнать, а не получается.

Мало украли! Давайте ещё

А теперь подобьём итоги. Общая сумма «наработанного» за 2020 год, согласно подписанным чиновниками актам выполненных работ, составила 254 896 557 рублей 36 копеек. Причём 75 млн из них были потрачены на размещение «строительного мусора». Которого, как мы выяснили, и не было.

Вы только вдумайтесь: настроили на 175 млн, а «мусора» вывезли на 75 млн!

После такого наглого воровства хотелось бы увидеть аудиторское подтверждение данных объёмов, но только не от мэрии Челябинска. Желательно со стороны областных властей.

Вот за это чиновники мэрии заплатили 254 млн рублей

Что же касается мэрии, то там праздник жизни ещё не закончился: Наталья Котова решила объявить ещё один аукцион на доработку набережной.

Оказывается, чтобы достроить набережкую (а мы бы сказали – построить), оставшихся (недораспиленных) 319 млн рублей… не хватает! Надо ещё.

Складывается впечатление, что новый аукцион объявлен для того, чтобы распилить ещё больше.

Интересная фамилия и зарплата в поллимона

Ну а теперь – к самому интересному. Изучая акты выполненных работ, мы обратили внимание на одну до боли знакомую фамилию… Луганский! И тут сотрудники челябинской «конторы» наверняка прищурились, кое-что припоминая… Как и мы.

Да, в актах фигурирует некий Луганский Е. В. – руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог ООО «Урал-Сервис-Групп». И нам сразу вспомнился бывший сотрудник УФСБ по Челябинской области – Владислав Луганский. «Уж не сынуля ли?» – подумали мы.

Но нет, не сын – сотрудником Вильшенко оказался Луганский Евгений Владимирович. Тем не менее, мы решили приглядеться к этому парню повнимательней – и не зря.

Для начала мы выяснили, какое место занимает в ООО «Урал-Сервис-Групп» этот гражданин. Оказалось, весомое.

Этот товарищ получает у Вильшенко почти 500 000 рублей в месяц!

А теперь посмотрим, что из себя представляет этот ценный кадр. Вот этот «руководитель», который не может двух слов связать, отвечая на вопросы журналиста. Рекомендуем посмотреть это видео – интервью Евгения Луганского «Первому областному», чтобы составить себе представление об уровне компетенций этого руководящего работника ООО «Урал-Сервис-Групп», занимающего начальственный пост.

Уважаемый, ты вообще слышал, о чём тебя спрашивают? Ведь тебя не спрашивали о том, какие лопаты, образно говоря, вы купили. Тебя спрашивают, собираетесь ли вы этими лопатами махать!

А вот просто шикарная фраза Луганского: «Вы задали мне много вопросов…» Конечно, ты для того тут и сидишь, чтобы на них отвечать! Особенно когда город завален снегом по уши. Ты же босс по идее, второй человек по зарплате в компании после директора!

В общем, уровень руководящего сотрудника понятен. То ли просто бестолочь, то ли хитрован, съезжающий с чётких и конкретных вопросов. И, тем не менее, он зарабатывает у Вильшенко по полмиллиона в месяц. Очевидно, что бестолочей на такие должности просто так не ставят – только по блату.

И вопрос о связях этого «руководителя» с экс-фэйсом Луганским снова засиял яркими красками.

Был Мартынов, стал Луганский

Итак, перед нами – Луганский Евгений Владимирович (родился 22 апреля 1983 года). Но если вы думаете, что именно так этот гражданин именовался с рождения – вы здорово ошибаетесь. Родился Жека под совсем другой фамилией – Мартынов.

Да, нынешний руководитель управления эксплуатации автомобильных дорог ООО «Урал-Сервис-Групп» Евгений Владимирович Луганский раньше был Евгением Владимировичем Мартыновым!

«Что за херня?» – спросите вы. Сейчас объясним!

Итак, в семье Мартынова Владимира Петровича и Мартыновой Любови Владимировны 22 апреля 1983 года родился мальчик, которого назвали Евгением. Папа у Жени, кстати, оказался не таким уж простым челом: есть веские основания утверждать, что Мартынов-старший был связан с «конторой». Долгие годы он официально работает в двух компаниях, которые входят в структуру «Ростеха» Сергея Чемезова.

Если же конкретизировать, то работает Владимир Мартынов в «Научно-исследовательском институте по измерительной технике – радиотехническим комплексам» и АО «АЗИМУТ». Эти конторы связаны между собой, поскольку НИИ по измерительной технике является дочкой «Азимута».

Институт серьёзный: радиолокационная аппаратура НИИИТ-РК применяется не только в гражданской, но и в военной авиации (причём именно военное направление у них профильное). Например, комплексы В-7М, которые выпускает НИИИТ-РК, устанавливаются на российские авианосцы. Комплексы морского базирования институт поставляет российскому ВМФ и даже экспортирует в дружественные страны.

В общем, это серьёзная компания стратегического значения, и на работу туда с улицы не берут.

Но чем же фамилия отца не устроила сына? И случайно ли новая фамилия Евгения совпадает с фамилией экс-сотрудника УФСБ по Челябинской области?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили внимательно изучить и малоизвестную для широкого круга персону Владислава Луганского. Мало кто знает даже, какое у него отчество, да и лицо знакомо очень ограниченному кругу лиц. А мы считаем, что этого персонажа нужно знать в лицо…

Ведь Луганский Владислав Валентинович (дата рождения – 30 декабря 1959 года) – персонаж очень и очень непростой.

Крики из багажника

Владислав Луганский приобрёл «почётную» репутацию оборотня в погонах. Когда речь заходит об этом товарище, на память сразу приходят две жуткие, грязные истории из эпохи лихих 90-х.

Экс-фсбшник Владислав Луганский. Вот он, парень со сломанным носом

Так, в ноябре 1998 года сотрудники ГАИ, тормознув машину Луганского на КПП на выезде из Челябинска, были в шоке: из багажника послышались крики о помощи. «Меня везут убивать!» – вопил человек, таинственным образом оказавшийся в багажнике чекиста. Оказалось, что бедолага был сотрудником Южно-Уральской железной дороги, который вышел из дома прогуляться за продуктами – даже тёплую одежду не надел. И, на беду, пересёкся с сотрудником ФСБ. Пустячная ссора переросла в дикий трэш: Луганский с друзьями просто сунули «оппонента» в багажник и повезли за город…

Если бы гаишники не тормознули автомобиль фэйсов – возможно, с прогулки за продуктами мужик так бы и не вернулся.

Кстати, в багажнике он чуть не замёрз – температура-то стояла минусовая.

По данному факту возбудили уголовное дело, но оно волшебным образом «рассосалось», а запуганный терпила сам забрал заяву.

Об этой нашумевшей истории писали в СМИ, но довольно эффективно всё зачистили. А мы сейчас восполним этот пробел. И заодно – ещё один…

Алконавты с ксивами

Ещё одна гнусная история произошла в том же 1998 году, но в октябре. ППС-ники задержали ночью, на пересечении улиц Васенко и Карла Маркса, прямо на углу у здания УФСБ, пьяных в дымину граждан, которые беспределили и создавали на дороге аварийную ситуацию.

Алкаши разгуливали в непотребном виде: одна грязная чушка тормозила автомобили на дороге, другой пьянчуга прятался в кустах.

Когда милиционеры решили задержать извалявшихся в грязи алконавтов, те попытались смыться, осыпая правоохранителей нецензурщиной. Но, поскольку передвигались эти изрядно поддатые россияне с трудом – ноги-то заплетались, то в итоге были таки пойманы и отправлены в «обезьянник». И кто же это был, как вы думаете?

Граждане оказались сотрудниками УФСБ. И призывая на помощь магические ксивы, стали угрожать милиционерам. А попав в отделение, продолжили дебоширить. Один из них взял женщину-инспектора за грудки, тряхнул и обматерил. Красавцы!

Одним из этих доблестных фэйсов был Владислав Валентинович Луганский.

Мы напомнили об этих двух историях, чтобы был ясен моральный облик персонажа.

Ну а теперь – о том, как этот дебошир и бандит связан с бывшим гражданином Мартыновым, который ныне руководит управлением эксплуатации автомобильных дорог ООО «Урал-Сервис-Групп».

Удачный брак

Экс-сотрудник УФСБ по Челябинской области Луганский Владислав Валентинович женат на Луганской Валентине Андреевне (в предыдущем браке она звалась Мясниковой Валентиной Андреевной; родилась 4 апреля 1966 года). Пара расписалась в ЗАГСе Курчатовского района города Челябинска 13 ноября 1992 года.

Семья вырастила двух дочерей. Старшая, Луганская Наталья Владиславовна (13.02.1985 гр.) – не родная дочь Владиславу Луганскому, хотя и носит его фамилию и даже его отчество (её родители – Мясников Игорь Геннадьевич и Мясникова/Луганская Валентина Андреевна). 16 сентября 1995 года у пары появился и общий ребёнок – Луганская Полина Владиславовна.

Но для нашей истории интересна именно падчерица Луганского. Вот эта красотка – типичная мажорка.

Луганская Наталья Владиславовна (Мясникова Наталья Игоревна)

Интересно, что фамилия отчима к этой девице прилепилась вовсе не сразу после заключения брака её матери с Луганским. До 12 апреля 2006 года Наташа была Мясниковой Натальей Игоревной. А когда ей исполнился 21 год, девушка почему-то вдруг решила сменить паспортные данные. И фамилию, и отчество. Превратилась в Луганскую Наталью Владиславовну.

Вот эта Наталья Игоревна/Владиславовна и стала женой Евгения Владимировича Мартынова. Который, представьте себе, тоже решил сменить фамилию! Да, он тоже захотел стать Луганским!

11 сентября 2006 года гражданин Мартынов превращается в гражданина Луганского. Хорошо, хоть отчество не сменил.

Вот и раскрылся секрет руководителя управления эксплуатации автомобильных дорог ООО «Урал-Сервис-Групп» Евгения Луганского: он женат на падчерице экс-фэйса с очень грязной репутацией – Владислава Луганского.

Ситуация, конечно, экзотическая: мало того, что мужчины редко берут фамилию жён, так тут ещё и двойной «перевёртыш» – жена взяла фамилию и отчество отчима-фэйса, а муж – фамилию жены.

Натуральная банда

О том, что фактический хозяин ООО «Урал-Сервис-Групп» Сергей Вильшенко тесно связан с «конторскими», мы уже писали. Отец этого «лондонского патриота», готовившегося к побегу за границу ещё с 2010 года, – экс-начальник отдела УФСБ по городу Златоусту Геннадий Дмитриевич Вильшенко (дата рождения 20 января 1947 года). Папаша, подчеркнём, принимает самое активное участие в управлении семейным бизнесом. Пока Серёга тусит в Лондоне, открывая бутики для отмыва бабла под модным брендом своей жены Ольги Вильшенко, Геннадий Дмитриевич рулит делами в Челябинске.

Геннадий Дмитриевич Вильшенко

Более того: есть серьёзные основания утверждать, что именно экс-фэйс Геннадий Вильшенко и был инициатором и разработчиком афер этого челябо-греко-лондонского семейства. Во время обыска в его особняке в 2000-х годах было найдено такое безумное количество наличных, что его же коллеги, проводившие обыск, просто обалдели от увиденного. Пачки кэша лежали в каждой тумбочке! В тот момент Вильшенко-младший вообще из себя ничего не представлял – мажор-наркоша, не более того. А вот отец обладал серьёзными связями. Так что, похоже, именно Геннадий Вильшенко начал строить мошенническую семейную империю, которая теперь пилит и пилит дорожный бюджет Челябинска и области, не останавливаясь.

А теперь мы видим, что в вильшенковском ООО «Урал-Сервис-Групп» нашлось место и для других персонажей, связанных с выходцами из славных чекистских рядов.

И как тут не вспомнить, что тесть Мартынова/Луганского, руководящего сейчас управлением эксплуатации автомобильных дорог ООО «Урал-Сервис-Групп», – экс-фэйс Владислав Луганский – работал в команде с Тарасовым Юрием Викторовичем! Этот Тарасов сначала был начальником отдела по борьбе с контрабандой наркотических средств Управления ФСБ России по Челябинской области, а затем возглавил отдел экономической безопасности УФСБ и стал начальником «Красного домика» (здания, где базируются оперативные подразделения регионального УФСБ). И личность эта в «конторских» кругах весьма известная: репутация у него аховая…

Ведь именно Юрий Тарасов вместе с подполковником того же УФСБ Олегом Натальченко организовали банду автоугонщиков (причём Натальченко лично гонял краденые тачки по своей ксиве в Казахстан, а новые документы на тачки привозили прямо в «контору»), а затем закошмарили честных оперов, вскрывших этот «конторский бизнес». В итоге честные полицейские попали за решётку, а когда история выплыла на свет божий и бомбанул скандал, Тарасов с Луганским быстро свинтили в отставку. Натальченко же уволили, но не посадили. (Для полноты картины: супруга Натальченко, с которой он фиктивно развёлся, – Марина Гладских-Натальченко – в мае 2020 года сбила на пешеходном переходе молодого врача «Скорой» Илью Онянова, превратила его практически в «овощ» и ушла от наказания, отбашляв 300 тысяч матери и 300 тысяч жене своей жертвы).

Вот такая дружеская гоп-компания из УФСБ по Челябинской области, на которой пробу негде ставить. И теперь как минимум двое из вышеперечисленных товарищей – Геннадий Вильшенко и Владислав Луганский, посадивший в ООО «УСГ» на полумиллионную зарплату своего зятя, – плотно осваивают дорожное бабло.

В заключение заметим, что после ухода из УФСБ Натальченко, Тарасов и Луганский неплохо устроились. Натальченко, чудом избежав уголовки, устроился на золотую жилу – к друзьям президента Путина. Тарасов так и вовсе уселся на склад с драгметаллами: сейчас сидит в родном Миассе и возглавляет филиал ГОХРАНа. А Луганский откопал «золото» прямо в асфальте дорог – вместе с семейством Вильшенко. Вот так и работает вся эта братва.

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