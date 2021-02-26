Невидимая рука «рынка шкур» нащупывает отличия между эскортом и проституцией

Известный Telegram-канал об эскорт-услугах «Рынок шкур» закрыт администрацией сети Павла Дурова.

В последние годы эта деятельность стала обычным и вполне законным бизнесом, который, впрочем, тесно граничит с проституцией и балансирует на грани правового поля. Эксперты считают, что в 99% случаев соответствующие объявления – не более чем прикрытие для интим-услуг.

На минувшей неделе администрация популярного мессенджера Telegram заблокировала канал «Рынок шкур». Там публиковалась информация о девушках, якобы оказывающих эскорт-услуги, а также о проститутках Москвы и других городов, отзывы, фото, видео, переписки и так далее. На канал было подписано порядка 240 тысяч пользователей. В настоящее время он недоступен — при попытке входа появляется предупреждение: «Этот канал недоступен, так как нарушал правила Telegram».

Известно, что канал был заблокирован вскоре после жалобы девушки, чьи фотографии и личные данные оказались там размещены. Юрист, представляющий её интересы, обратился в Apple и Telegram, и в итоге «Рынок шкур» прекратил свою работу. К слову, прецеденты блокировки из-за утечки личных данных были в Telegram и ранее: это коснулось каналов, выкладывавших в публичный доступ телефоны и адреса участников протестов в России или распространявших домашние адреса и телефоны судей, прокуроров, журналистов и медиаменеджеров.

Канал «Рынок шкур» начал активно развиваться в конце 2017 года. Его автор заявил, что разоблачает моделей, зарабатывающих путём оказания эскорт-услуг. Он обещал раскрыть имена популярных девушек, задействованных в этой сфере, а также рассказать о них правду и слить доказательства – переписки, фотографии и видео. И такие доказательства действительно там появлялись.

Как удалось выяснить журналистам, владелица канала занимается разоблачением эскортниц, так как её раздражает аморальное поведение многих молодых девушек, которые приходят в эту сферу за легкими деньгами. Но «Рынок шкур» завоевал огромную популярность и среди тех, кого интересует не собственно эскорт, а вопрос, как найти проститутку. То есть, канал, по сути, напрямую способствовал тому, чтобы предложение нашло свой спрос.

В 2020-м году появилась информация о том, что канал будто бы шантажирует девушек имеющимся на них компроматом, обещая публикацию их фото и данных в «чёрном списке» проституток и эскортниц. Так, например, в июне Telegram-канал «Медиавойны» рассказал о заявлении в полицию против руководства «Рынка шкур», поданном моделью Мирой Дрогул. Впоследствии оказалось, что претензии есть не только у неё. Девушки утверждали, что канал требовал у них платы за отказ от публикации или удаление компрометирующей их информации.

Среди тех, чьи имена в нелестном свете упоминал «Рынок шкур», известная певица Анна Седокова, чья свадьба с отцом одного из её детей будто бы сорвалась неспроста, модель Виктория Лопырева, якобы запугивавшая автора постов прокуратурой, бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Ковалева, о которой написали, что её брат, появляющийся на фото в соцсетях, на самом деле является её сыном, а сама она отличается, мягко говоря, легкомысленным поведением, а также огромное количество не столь широко известных персон.

По словам владелицы канала, в каких-то случаях интересующую её информацию получает она сама, так как вращается примерно в тех же кругах, что и девушки, в каких-то – ее друзья, немало историй приходит и от «доброжелателей», и все они, по её утверждению, проходят тщательную проверку. Она также отмечала, что часто сталкивалась с просьбами опубликовать заказной материал – чтобы испортить чью-то репутацию или, напротив, напомнить публике о той или иной персоне с помощью «чёрного пиара», но не соглашалась на подобное сотрудничество.

Почти как аренда

Уже довольно давно эскорт превратился в обычный бизнес, которым сложно кого-то удивить. Те, кто предлагает такие услуги (чаще всего это девушки, но встречаются и молодые люди), ищут возможность хорошо заработать и обеспечить себе «красивую жизнь». В большинстве случаев эскорт по умолчанию означает и секс-услуги, но не всегда – именно поэтому не всех эскортниц устраивает сравнение с проститутками.

Насколько высоко оплачиваются услуги эскортниц – зависит от уровня девушек. Преимуществами будут яркая внешность, хорошая физическая форма, образованность, знание иностранных языков, знание этикета, умение танцевать и так далее. Поэтому те, кто хочет оставаться востребованными, вынуждены соответствовать довольно высокой планке: это регулярный фитнес и диеты, бьюти-процедуры, пластика, знакомство с актуальными новинками кино, музыки и литературы, а также с тенденциями в бизнесе и политике.

Если говорить о правовом аспекте, эскорт-услуги не выходят за рамки законодательства. Другой вопрос, что едва ли представители этой сферы фиксируют свой доход и платят с него налоги. Но если речь идёт о занятии проституцией под видом эскорта, это уже совсем другая – противозаконная – история. Эксперты отмечают, что пока девушка, позиционирующая себя как эскортница, просто сопровождает клиента на мероприятия, она не нарушает закон. Как только она вступает с ним в половую связь, её действия уже считаются административным правонарушением. А вот организация притона, вовлечение в занятие проституцией и распространение информации о секс-услугах – это уже уголовное дело. Вероятно, именно с последним пунктом и связана блокировка «Рынка шкур» — ведь там появлялась проверенная информация о женщинах, готовых к встречам с обеспеченными клиентами.

Как известно, спрос рождает предложение. Кто же становится клиентами эскортниц, и почему услуги последних остаются востребованными? По мнению экспертов, «профессиональное сопровождение» — это своего рода элемент имиджа, присущий представителям определённого круга, практически аксессуар, который показывает уровень человека, подчеркивая его успешность. Иногда эскортниц привлекают для того, чтобы придать более неформальный тон деловой встрече и так далее. Наконец, бывают мероприятия, на которые не каждый бизнесмен или чиновник будет готов взять с собой жену, но не хочет появляться в одиночестве.

Кроме того, в кругах, где вращаются потребители эскорт-услуг, люди чаще всего имеют высокий доход, но при этом не располагают большим количеством свободного времени. Поэтому упрощённый вариант отношений с противоположным полом играет им на руку.

Тема эскорта активно форсируется в прессе, на телевидении и в сети, но складывается ощущение, что подобные инфоповоды – это пиар, устроенный некими людьми, стоящими за этим бизнесом. Самим девушкам подобная слава отнюдь не на руку – ведь когда-нибудь они, возможно, захотят выйти из игры, а вернуть репутацию будет уже невозможно.

Несмотря на закрытие главного канала об эскорт-услугах, в сети немало ресурсов, которые делают то же самое – даже их названия перекликаются с «Рынком шкур» или вовсе его дублируют. Поэтому, даже если кто-то и лишился хорошо раскрученного рынка продаж, это не станет фатальной потерей. Но и тем, кто пытается бороться с собственной дурной славой с помощью блокировок, это не слишком поможет: все данные переходят с одной площадки на другую, и даже если заплатить за удаление фотографий и личных данных, особой роли это не сыграет — интернет помнит всё», — напоминает издание «Наша версия» в статье «Лавочка закрылась».

kompromatural.ru