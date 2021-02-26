Курйоз: Жителі США звинуватили Білла Гейтса в тому, що він засипав Техас штучним снігом

У TikTok і Facebook поширюються відео, в яких люди демонструють, що сніг не тане в полум’ї, як йому належить, а обвуглюється.

В інтернеті поширюється нова теорія змови. На думку багатьох американців, Білл Гейтс, зайнятий чіпуванням вакцин від коронавіруса, тимчасово відволікся на те, щоб завалити американський штат Техас штучним снігом. Ряд користувачів соцмереж вважає сильні снігопади, оголошені в цьому регіоні стихійним лихом, штучним явищем, організованим засновником Microsoft або навіть урядом США. І що це нібито привід для боротьби зі зміною клімату, за яку виступає Гейтс, але яка може завдати шкоди економіці країни, інформують Економічні новини.

У TikTok і Facebook поширюються відео, в яких люди демонструють, що сніг не тане в полум’ї, як йому належить, а обвуглюється. «Спасибі, Білл Гейтс, за спробу переконати нас в тому, що це нібито справжній сніг», – заявила одна з авторів подібного відео. «Сніг – це змова уряду з метою захистити багату еліту», – стверджує інший, не пояснюючи, втім, в чому конкретно полягає ідея захисту еліти за допомогою нарощування суглобів та снігових заметів в Техасі.

При цьому подібне явище вчені називають сублімацією – коли сніг з твердого стану в сформованому сніжку переходить відразу в газоподібний, минаючи рідку стадію.