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На Борщагівці розшукують жінку, яка вночі розбила лобове скло припаркованого авто

26.02.2021

Жінка підійшла до припаркованого автомобіля та поцілила в нього пляшкою.

Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний».

23 лютого о 02:19 ночі невідома жінка підійшла до припаркованого автомобіля, розбила лобове скло та втекла з місця події.

Тепер на Борщагіці шукають нічну бешкетницю. Перед цим камери стеження зафіксували лиходійку й біля іншого під’їзду, де вона приглядалася до машин. Ймовірно жінка шукала конкретну марку авто. Чому вона вирішила понівичити чужий автомобіль – невідомо.

Інцидент трапився біля ринку Колібріс.

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