Названо трійку найпопулярніших мобільних додатків

Аналітики визначили топ-20 найбільш затребуваних додатків серед українців

Стали відомі найпопулярніші мобільні додатки, якими користувалися українці в січні. До трійки лідерів увійшли Chrome, YouTube і Viber, передає сайт Internet.ua з посиланням на дослідницьку компанію TNS Ukraine.

До речі, першим місцем в топ-20 за січень вперше поступився Viber іншим мобільним додаткам. До цього він довгий час був лідером.

У першу десятку рейтингу також потрапили Gmail, Google Maps, Facebook, Приват24, Telegram. Експерти відзначають, що останній додаток активно набирає популярності та поповнюється все новими користувачами.

Аналітики сайту Sensor Tower підрахували, що Telegram посів перше місце за кількістю завантажень неігрових програм для телефонів у січні 2021 року. За кількістю завантажень і установок в Google Play він виявився також лідером, а в App Store – на четвертому місці.

Закриває десятку найбільш затребуваних додатків FB Messenger та Instagram.

Друга десятка топа складається переважно з українських мобільних додатків. Туди увійшли відповідно платформа оголошень Olx, Нова Пошта, My Vodafon, WhatsApp, AliExpress, Мій Київстар, monobank, Дія та сервіс для розпізнавання мелодій Shazam.

Варто відзначити, що нова соціальна мережа Clubhouse дуже стрімко увірвалася у звіти аналітиків. Усього за кілька місяців вона стала найбільш обговорюваною соціальною мережею серед користувачів. Сайт App Annie підрахував, що Clubhouse завантажили більше 8 мільйонів разів. Такі дані вони презентували станом на 16 лютого поточного року.