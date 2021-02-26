Представлена розкішна версія Ford Explorer 2021

Ford представив новий кросовер Explorer у комплектації King Ranch. Він створений у співпраці компанії з найбільшим ранчо Техасу, в рамках якої раніше були випущені спеціальні версії пікапів F-150 і Super Duty та позашляховиків Expedition.

Головна особливість автомобіля у його багатому інтер’єрі, обробленим шкірою та натуральним дерева, ручною прострочкою та логотипами Running W. Також встановлений пакет Premium Technology з мультиконтурними масажними кріслами, 10,1-дюймовим центральним тачскріном з портретною орієнтацією і акустикою B&O Sound System з 14 динаміками, спеціально адаптованою під салон моделі. Про це повідомляє сайт Motor1.

Серед зовнішніх особливостей:

сітчаста решітка кольору Stone Gray,

20-дюймові алюмінієві диски з емблемою Running W,

накладка на багажні двері,

хромовані патрубки випускної системи,

бейджик з назвою комплектації.

Ford Explorer King Ranch має тільки трилітровий турбований двигун EcoBoost V6, який видає 370 кінських сил. У цій комплектації агрегат вперше запропонують з повним і з заднім приводом. Єдина коробка передач – 10-ступеневий автомат.





У стандартне оснащення включені буксирувальний пакет і розширений набір систем безпеки і водійських асистентів Ford Co-Pilot360 Assist+ з адаптивним круїз-контролем та голосовим управлінням рядом функцій.

В США автомобіль почнуть продавати вже навесні. Задньопривідний варіант буде коштувати 52 350 доларів, повнопривідний – на дві тисячі доларів дорожче.



