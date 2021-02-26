Сотрудниками МВД России задержаны участники организованной группы, осуществлявшей вывод активов кредитной организации

Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержаны трое бывших руководителей ООО «РАМ Банк». Они подозреваются в хищении денежных средств, полученных по кредитным договорам.

По версии следствия, фигуранты входили в состав группы, которая с 2017 по 2019 год организовала незаконный вывод активов банка путем выдачи невозвратных кредитов на сумму более 1 млрд рублей. Эти действия привели к банкротству учреждения и возложению ответственности по его обязательствам на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Следователями и оперативниками проведено более 50 обысков в жилищах подозреваемых и офисных помещениях, расположенных в городе Москве, Ростовской области и Краснодарском крае. В ходе следственных действий изъяты документы и компьютерная техника, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Тверским районным судом города Москвы и Ленинским судом города Ростова-на-Дону в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Ведется работа по установлению личностей всех соучастников противоправной деятельности.

Источник