Цивильный «надсмотрщик»

Так в последнее возникли серьезные трудности у шахтоуправления «Карагайлинское»… И, вот, финал: долг «Карагайлинского» поменял владельца. А долг изрядный — 45 млрд. рублей. Из числа кредиторов вышел Газпромбанк. Он продал свои требования к шахте некой конторе под названием «Промышленный аутсорсинг».

Некоторое время тому назад Газпромбанк пытался реализовать долг «Карагайлинского» в 45,2 млрд. рублей. Это должно было бы произойти на открытом аукционе со стартовой ценой 1,2 млрд. рублей и снижением ее до 300 млн. рублей. Но вот только заявок не поступило. И Арбитражный суд начал рассмотрение заявления миноритарных кредиторов о привлечении банка к субсидиарной ответственности.

Шахта «Карагайлинское» в составе угольной компании «Заречная» была введена в октябре 2014 года. Кредитором строительства шахты выступал именно Газпромбанк: он предоставил на развитие 9 млрд. руб. Всего было инвестировано 12 млрд. рублей. Была даже построена обогатительная фабрика «Карагайлинское». Но в 2017 году шахтоуправление было выведено из состава УК «Заречная». Летом 2020 года шахта располагала уже лишь одним забоем.

Несколько месяцев назад ООО Шахтоуправление «Карагайлинское» было признано банкротом. Персонал шахтоуправления — более 900 человек — был уведомлен о массовом сокращении. 700 душ уже уволены…

Но как это стало возможно? Шахтоуправление «Карагайлинское» — градообразующее предприятие. И почему ничего не предпринимает губернатор Цивилев.Хотя в компании ег семьи «Колмаре» таких трудностей похоже нет.

В сложившейся ситуации разбирался корреспондент The Moscow Post .

«Роды» на Кипре

Напомним, что ООО «Колмар» было основано в 2004 году кипрскими холдингами Bixcut Holdings и Magora Trading. В 2010 году контрольный пакет акций УК Колмар» приобрела компания «Интергео». Эта контора принадлежала миллиардеру Михаилу Прохорову. В момент покупки общий объём запасов компании оценивался в 400 млн. тонн коксующегося угля. Об этом сообщал The Moscow Post .

В 2012 году произошла сделка по продаже 60% УК «Колмар» структурам Геннадия Тимченко. Покупка была совершена совместным предприятием Gunvor и фонда Volga Resources Montlink Ltd. Еще 40 % УК «Колмар» принадлежат компании Bixcut Holdings. Она подконтрольна Анатолию Митрошину.

60% после покупки были разделёны поровну между фондом Volga Resources и Gunvor (по 30 %). Но весной 2014 года Геннадий Тимченко из-за санкций продал акции Gunvor Group Торнбьорну Торнквисту: он владеет 30% УК»Колмар» через Volga Group.

Далее. В 2015 году Gunvor продала свою долю в ГК «Колмар» структурам Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Г-н Цивилев нарисовался в ГК «Колмар» перед всеми этими событиями, хотя в угольный бизнес будущий губернатор вместе со своей женой Анной Цивилевой пришел еще в 2012 году.

Супружеская чета Цивилевых

Именно Андрей Бокарев в свое время расчистил для владельца угольной компании «Колмар», будущего губернатора Цивилева место «под солнцем», рядышком с Аманом Тулеевым.

Напомним также, что и Андрей Бокарев, и его партнер Искандер Махмудов были совладельцами угольной компании «Колмар» и партнерами Геннадия Тимченко. И хотя г-н Бокарев ушел из УК «Колмар», но он остается совладельцем Кузбассразрезугля.

Связи с Тамбовской ОПГ

Сергей Евгеньевич Цивилев для своих лет выглядит будто бы гораздо старше, по всей видимости, сказывается нелегкая жизнь руководителя крупного промышленного региона. Но огромную роль в жизни Цивилева сыграл Ленинград-Петербург, в котором он учился и в котором открыл свою первую фирму «Нортэк». Это случилось в1997 году. У юридической фирмы «Нортэк» было 3 учредителя — сам будущий губернатор, его младший брат — Валерий Цивилев, а еще некий Игорь Соболевский.

Возможно, в биографии будущего владельца УК «Колмар» имя последнего так бы и ушло в «песок», поскольку фирму «Нортэк» в итоге закупорили, но некие скандальные события ярко высветили фамилию «Соболевский». И случилось это на фоне событий с «пеленгацией» связей Тамбовской ОПГ, которая «работала» в Испании. Игорь Борисович Соболевский в то время занимал кресло заместителя председателя СКР.

Всплыло же имя господина Соболевского во время расшифровки прослушек: Соболевский тесно контактировал в тамбовскими «авторитетами». Об этом писал «Кузпресс» .

На фоне скандала Соболевский мгновенно ушел в тень. На календаре был 2009 год. Юридическая компания Цивилёвых и Соболевского «Нортэк» проработала еще несколько лет, вплоть до 2013 года.

Но тесная связь Цивилёва с Кузбассом началась несколько раньше, прежде чем он заменил Амана Тулеева.

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев

И это случилось гораздо раньше того, как Volga Group Тимченко, которая владела 30% акций «Колмара», решила выйти из капитала компании. 30% акций «Колмара» перешли к Андрею Бокареву. Через холдинг УГМК он владеет 70% компании Кузбассразрезуголь. Г-н Цивилев уже дважды приобретал у Бокарева акции УК»Колмар».

После назначения на должность вице-губернатора Кемеровской области Цивилев подарил акции ГК «Колмар» своей жене, врачу-психиатру по основной специальности Анне Цивилевой. Рулить же компанией стал его брат, Валерий Цивилев.

После назначения врио губернатора Кузбасса в апреле 2018 года Сергей Цивилев сообщил, что более не участвует в жизнедеятельности ГК «Колмар».

«Кокс» -всему голова!

Сегодня запасы группы «Колмар» составляют более 1 млрд. тонн углей, большая часть которых – дефицитные премиальные марки. Они обладают уникальным набором физических и химических свойств. Проекты освоения рассчитаны на очень долгий срок. Активами предприятий холдинга являются два перспективных проекта: проект по строительству и развитию угольного комплекса «Денисовский» и проект по развитию и строительству угольного комплекса «Инаглинский».

Тут надо отметить и такой любопытный факт: как только Цивилев забрался в губернаторское кресло, он сразу начал интересоваться возможностями завода по глубокой переработке угля коксующихся марок «Кокс». Этот завод обеспечивает своей продукцией почти все металлургические предприятия Российской Федерации.

Завод по глубокой переработке угля коксующихся марок «Кокс» обеспечивает своей продукцией почти все металлургические предприятия страны

И вот стал известен такой факт: как только Цивилев освоился в своей новой высокой должности, в дирекцию завода «Кокс» вдруг явилась бригада широкоплечих парней. Эти «качки» потребовали забирать на переработку только уголь компании «Колмар». Об этом сообщал The Moscow Post .

Похоже, что губернатор Кузбасса Цивилев очень сильно озабочен личным обогащением?

Видимо, именно в этой связи он попросил РЖД увеличить перевозки угля по восточным направлениям, тем более, из-за угрозы пандемии были отмены десятки пассажирских поездов.

По мнению Цивилева, Кемеровская область пребывает в кризисе в угольной сфере. И единственным перспективным рынком является рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Напомним, что весь угольный бизнес Цивилева и его жены заточен именно на страны АТР. К вопросу об увеличении угольных составов якобы с пониманием отнеслись в Правительстве РФ: соглашение об увеличении поставок угля на восток было подписано с руководством ОАО «РЖД».

Разве тут до проблем кузбасских горняков?

Бежать от Цивилева!

Но не лишним будет напомнить, в каких условиях в Кемеровской области живут и трудятся шахтеры. Вот жители города Киселевска, обезумев от условий жизни возле угольных разрезов, в отчаянии написали письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Они попросились на жизнь в Канаду.

Вместо дождей в Киселевске с неба идет уголь

Причиной такой просьбы стало проживание в зоне экологического бедствия, вблизи от разрезов, где постоянно гремят взрывы. Из-за широкой добычи угля резко увеличилось число онкологических больных. Дети почти не выходят на улицу, ведь над Киселевском постоянно висит смог. В воздухе носится угольная пыль.

Люди посетовали на то, что никуда не могут уехать из Киселевска, поскольку жилье в этом неблагополучном городишке стоит копейки. Да и кто поедет дышать отравленным воздухом?

Ко всему прочему, не так давно Сергей Цивилев щедро передал угольным предприятиям 35 участков сельскохозяйственного назначения в 116 га, а следом дополнительно переда еще 20 земельных участков площадью более 460 га.

Часть этих земель находится в 20 км от загибающегося Киселевска.

Строительство в порту Ванино

Чета Цивилевых расширяет и расширяет свой угольный бизнес.

В ноябре 2019 года госкорпорация ВЭБ РФ, банк ВТБ выделили кредит компании «ВаниноТрансУголь», входящей в группу «Колмар», на строительство угольного терминала в порту Ванино.

Порт Ванино

Напомним также, что летом 2019 года было учреждено АО «Колмар Груп»: контора была зарегистрирована в Москве. Генеральным директором стал Валерий Евгеньевич Цивилёв, чьи данные совпадают с данными младшего брата губернатора Кузбасса. Уставный капитал — 1 млрд рублей.

На сайте группы отмечено, что Сергей Евгеньевич Цивилев стал контролирующим акционером холдинга в 70%, выкупив долю А.Р. Бокарева. Последний владел группой через ООО «Аростан». Об этом писал «Регнум» .

Доля С. Цивилева в ГК «Колмар» увеличилась до 70%: через ООО «Антэ Холдинг» он владеет 40% ГК «Колмар», оставшиеся 30% принадлежит ООО «Волга Груп».

ООО «Волга Груп» — действующая компания, создана в июле 2014 года. Владелец — Геннадий Тимченко.

Интересный штрих: ООО «Волга Груп» имеет несколько компаний в порту Ванино. Часть из них заняты строительством портовых мощностей.

ООО «Колмар Груп» стало учредителем АО» ВаниноТрансУголь» в декабре 2016 года. Уставный капитал- более 3 млрд рублей. Компания находится под управлением ООО «ВаниноТрансУголь» (создана весной 2018 г.). Вторая дочка АО «Колмар»-«Открытые горные работы», созданное путём преобразования одноимённого ООО. Компания занимается добычей угля и антрацита в Якутии.

АО «Колмар Груп» является учредителем ещё 5 юрлиц в Якутии, Москве и Новосибирске. » ООО «Колмар-Тур» (учреждено в Якутии в 2011 г. как турагентство), ООО «Колмар» -продажи и логистика (создано для оптовой торговли твёрдым топливом), ООО «Сибпроектгрупп» (учреждено в 2008 г. для инженерных изысканий в строительстве, ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар» (учреждено весной 2018 года совместно с АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»).

Остается удивляться: как Цивилев управляется с таким обширным хозяйством? Возможно, именно поэтому ему не до шахтерских проблем?

Шахтерские проблемы

Что стало особенно заметно с приходом Цивилева на пост губернатора? Тяжелая жизнь шахтеров и их семей стала еще тяжелее, достаточно напомнить про забастовки и несанкционированные акции, которые охватили сразу несколько шахт Кузбасса в последнее время.

Анна Цивилева, супруга губернатора и его бизнес-партнер?

В октябре 2019 года почти 200 шахтеров объявили забастовку из-за долгов по зарплате на шахтах» Алексиевская» и «Заречная». Горняки отказались спускаться в шахты. Общая задолженность превысила 100 млн. рублей.

Чиновники из аппарата губернатора объясняли долги по зарплате падением цен на уголь. Но обещали, что деньги начнут выдавать в ближайшее время. В итоге за тяжелый труд тогда выплатили только мизерную часть.

В ноябре 2019 года забастовали 53 горняка шахтоучастка «Октябрьский». Власти заняли странную позицию, заявив, что на работу шахты забастовка не повлияет. А как же 53 шахтерских семьи? Похоже, этот вопрос губернатор Цивилёв решил оставить за кадром. Мол, 53 горняка — это всего 3% от коллектива, значит, шахта не встанет, а будет работать дальше.

Шахты «Алексиевская» и «Заречная», где особо горячо выступал горняки, ранее входили в состав угольной компании «Заречная», которая находилась в процедуре банкротства. В апреле 2019 года задолженность 15 юридических лиц перед шахтой «Заречная» в 4,1 млрд. руб. была оценена в 41,3 млн. рублей. Потом лоты неоднократно выставлялись на торги. И продавались по частям.

Конкурсное производство на шахте «Заречная» было открыто еще в ноябре 2017 года. Долг составлял 46 млрд. руб. В числе основных кредиторов были УК «Заречная» и Углетранс. В конце 2018 года арбитраж Кемеровской области признал несостоятельной угольную компанию «Заречная».

Протестную шахту решили пустить с молотка. В марте 2020 года задолженность шахты «Заречная» была продана в 8 тыс. раз дешевле номинала. Дебиторская задолженность шахты «Заречная» — 4 лота общей стоимостью 1,26 млрд. рублей была продана за… 154 тыс. рублей. Об этом сообщал «Коммерсант» .

Вот такой разносторонний бизнес у супружеской четы Цивилевых: они успевают управлять и Кемеровской областью, и своими делами…

Конкуренты не нужны!

Но вернемся к нашим баранам.

Шахтоуправление «Карагайлинское» в Кузбассе, признанное банкротом в начале сентября 2020 года, прекратило добычу и уволило более 700 работников. Эксперты связывают проблемы предприятия, добывавшего уголь дефицитной коксующейся марки, с незавершенностью инвестпроекта. И доработав последнюю лаву, шахта прекратила добычу.

Но напомним, что уголь дефицитной коксующейся марки — это и семейный бизнес четы Цивилевых.

ООО «Шахтоуправление Карагайлинское»

Кстати, в объявлении о торгах указывалось, что ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» является самостоятельным предприятием по добыче и переработке каменного угля с поставками угольного концентрата коксохимическим предприятиям России и на экспорт.

В сентябре «Карагайлинское» было признано банкротом.

Но зато у «Колмара» — семейного предприятия губернатора Цивилева -все тип-топ! Свои щупальца «Колмар» распластал по всему Кузбассу: сегодня в списке банкротов региона — ООО «Угольная компания «Заречная», АО «Шахта «Алексиевская», АО «Шахта «Заречная». Кредиторы требуют ввести наблюдение за ПАО «Угольная компания Южный Кузбасс».

Получается, действительно, Кузбасс свалился в 19 век?

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