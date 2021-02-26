Жека-Схематоз: Ройтман Евгений Владимирович прикрывает свои аферы Мишустиным

Есть многочисленные «мусорные» фирмы скандального бизнесмена: они оказались брошенными и попали на «свалку», которую вынужденно расчищала ФНС. А Ройтман жадно ловил фоточки с тогдашним главой ФНС Михаилом Мишустиным и теперь везде ими козыряет.

Всё-таки правы отечественные славянофилы и сионисты – у России особая судьба и миссия. Подтверждение тому – деятельность не совсем славянина, но бесспорного россиянина (возможно, с двойным гражданством) Евгения Ройтмана. Ну, скажите на милость, в какой другой рыночно-демократической державе может долго протянуть в бизнесе человек, все коммерческие структуры которого убыточны из года в год? Нонсенс. А в России это возможно, что блестяще демонстрирует Евгений Владимирович. Для этого, по оценке издания, нужно немногое: беспощадный лобовой пиар и личное нейролингвистическое воздействие на потенциальный объект «инвестиций», подкрепленное ссылками на связи во всемирно признанном финансовом лобби, которое мечтает осчастливить деньгами какое-нибудь отечественное предприятие.

Мишустин меня любит. Мамой клянусь!

Результаты феноменальны: если раньше Ройтман проявлял своеобразные склонности в качестве коллекционера открытых и доведенных до банкротства десятков коммерческих структур, то теперь он повысил класс. Учреждённые им конторы существуют благополучно, принося миллионные убытки. Вот некоторые примеры, которые обнародовал классификатор rusprofile.ru:

«Научно-производственная компания «Кредо» (учредители: «Машинтер» 63%, Евгений Ройтман 27%, компания «Эстерна Лимитед» 10%) имеет убыток 56 млн. руб.

«Чистая энергия», директором которой является сам Евгений Ройтман (учредители: компания, зарегистрированная на Каймановых островах, «Клин Энерджи Фонд Лимитед» 99%, «Машинтер» 1%) имеет убыток 36 млн. руб. «Инновационная компания «Технопром» (учредители: Евгений Ройтман 90%, компания «Эстерна Лимитед» 10%) имеет убыток 10 млн. руб.

Три её дочерние компании также убыточны: «Ноэфко» на 12 млн. руб., «Ифотоп» на 5.4 млн. руб. и «Ифохим» на 49 млн. руб. «Машинтер» (учредитель — Евгений Ройтман 100%) имеет убыток 30 млн. руб. Её дочерние компании имеют, в свою очередь, убытки: «Восток» — 179 тыс. руб, «Ресурс» — 247 тыс. руб. и «Профинвест» — 281 тыс. руб.

«Научно-производственное объединение «Химевропром» (учредители: Евгений Ройтман 90%, компания «Эстерна Лимитед» 10%) имеет убыток 11 млн. руб.»

Самое же феноменальное, что при такой блестящей во всех местах бизнес-биографии Ройтман умудряется налаживать сотрудничество с вполне солидными компаниями. К примеру, еще в 2013 году компания Ройтмана «Чистая энергия» заключила ни с кем иным как Газпромом, вернее, с одной из его структур, соглашение о сотрудничестве в использовании природного газа в качестве моторного топлива.

Тогда под громкое газпромовское реноме пройдоха привлёк 150 миллионов рублей частных инвестиций, закупил пару десятков автобусов, которые прокрутил через аренду в различных предприятиях, а затем продал некому индивидуальному предпринимателю Шадрину Н.Н. Итоги этой замечательной аферы спустя шесть лет таковы: 150 миллионов рублей частных инвесторов и, видимо, не меньшая сумма газпромовцев растворились в мировом офшорном пространстве. В память о них, не исключено, в рамочке на стенке в каком-нибудь газпромовском офисе лежит декларация о чистых намерениях «Чистой энергии» на тему экологически чистого газомоторного топлива.

Аналогично Ройтман «развёл» в 2014 году и государственную корпорацию «Ростех», пообещав в совместном предприятии организовать на этот раз технологический прорыв в выпуске микродисплеев. Спустя пять лет ни дисплеев, ни миллиардов ростеховских денег обнаружить не удалось, а компанию Ройтмана «Машинтер» из проекта попросили.

Удалось Ройтману обмануть даже многоопытного, казалось бы, бизнесмена Мусу Бажаева. Он соблазнил его в 2015 году рассказами о перспективах создать и стать владельцем пятого федерального оператора мобильной связи. У его, Ройтмана, компании «Антарес», есть, дескать, выделенные частоты, а у Бажаева – миллионы, для того, чтобы раскрутить такое прибыльное дело. Миллионы долларов нашлись, а вот с частотами вышла осечка: они вроде бы были, но виртуально. А в реальности государственная комиссия по радиочастотам их у «Антареса» изъяла, после чего компания заявила о банкротстве, а Бажаев, вероятно, поблагодарил Аллаха, что обошёлся миллионами (по оценке, около двадцати), долларов. Ели бы он пошёл с Ройтманом дальше, то счёт был бы на миллиарды: стоимость создания федерального сотового оператора составляет не меньше семи миллиардов.

К чему вспоминать эти примечательные вехи жизненного пути Ройтмана, которые весьма напоминают сюжеты уголовных дел в отношении его двойников по бизнес-стилю? Цели самые благие – предупредить возможных доверчивых бизнесменов и руководителей государственных предприятий, если в их приемных появится Евгений Владимирович. Дело в том, что зафиксирована его активность в пиар-пространстве: публикации, объективно информирующие о его предпринимательских талантах, вычищают, заменяя паточными статьями о больших достижениях. Верный признак того, что Ройтман замыслил очередную аферу, предположительно связанную с национальными проектами. Денег на них выделили много, а как ими распорядиться, чиновники не знают: максимум выполнения за 2019 год составляет около пятидесяти процентов. Тут-то Ройтман и выручит, он-то очень хорошо представляет, как освоить казённые денежки без последствий лично для себя, чего нельзя сказать о его партнёрах. Так что ахтунг, Евгений Ройтман готовится к очередным гастролям.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

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