Якими способами в Україні найчастіше викрадають автомобілі

В Україні кількість викрадень за кілька років зросла на 40%, відзначають аналітики. Фахівці назвали кілька найпопулярніших способів викрадення транспортних засобів, які використовують шахраї, пише Avtosota.

Як повідомляють правоохоронці, викрадачі все частіше вдаються до використання так званих код-граберів – спеціальних пристроїв, що дозволяють завести авто без ключа, після того, як викрадений код з брелка-сигналізації. У 2020 році таким чином викрали 30% автомобілів.

Як не банально, але ще 27% автомобілів у минулому році були викрадені простим, але надійним способом – розбили одне скло в салоні та виламали двері.

Ще шахраї використовують набори вузькопрофільних електронних відмичок, цей метод став особливо популярним в минулому році.

Найчастіше таким чином злочинці викрадають машини їх Китаю, Південної Кореї та Японії, за допомогою електронних відмичок було викрадено 16% транспортних засобів.

Ще понад 14% автомобілів викрали в 2020 році методом зняття циліндра дверного замка. Для цього необхідний лише набір нескладних інструментів, злочинці вдаються до такого методу вже не перший десяток років.