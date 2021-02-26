Мать Андрея Метельского разбирается с миллионами своей компании «Манор»

Бывший депутат Мосгордумы Андрей Метельский, согласно декларации, является не таким уж богатым человеком. А вот мать Метельского владеет дорогостоящим имуществом, а также имеет отношение к компании «Манор».

Впрочем, с ней она сейчас пытается судиться, чтобы получить свои 658 миллионов рублей. Данную сумму Эльдибитта Метельская выдала компании на застройку земельного участка, но в итоге строительство так и не началось, а деньги ей якобы не вернули. На самом деле уже есть сведения, подтверждающие, что компания «Манор» осталась без денег по той причине, что их вывела сама Метельская вместе с другими своими партнерами. Среди них числится и сам Андрей Метельский.

Эльдибитта Метельская еще в 2007 году начала заниматься бизнесом. Так, она стала собственницей отеля Maximilian в Австрии стоимостью 5 миллионов евро. Затем также были приобретены гостиница Tirolerhof, Hotel & Palais Strudlhof и гостиница Mozart Vital Hotel. Стоимость данных активов составляет десятки миллионов евро, и как пожилой женщине удалось получить такие деньги, неизвестно. Стоит отметить, что некоторые из активов оформлены на сына Андрея Метельского, а также на его товарища Петра Ивановского. Последний тоже был депутатом от «Единой России».

Ивановский — не единственный коллега Андрея Метельского, который задействован в так называемом бизнесе его семейства. Например, сын депутата Андрея Капустина имеет отношение к компании «Манор», а также к компании «Интерфлора». Данная структура занималась строительством ТПУ «Лефортово», а также ЖК «Лефорт». Планировалось, что на участке, принадлежащем матери Метельского, будет построена гостиница за счет инвестированных средств. В итоге компания «Манор» получила на данные цели деньги, но более 1 миллиарда рублей все же остались растерянными. Сам Метельский получал от данной компании займ, который так и не вернул.

Таким образом, матери Метельского, его сыну, а также товарищам принадлежат дорогостоящие активы за рубежом, а также в России. При этом сам Метельский всю жизнь делает вид, что является простым и честным человеком. Ранее ему удавалось обманывать население, однако информация о том, что его семейство является миллиардерами, заставляет изменить взгляды на данного деятеля. Похоже, Андрей Метельский был больше богачом, чем депутатом.

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