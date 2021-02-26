Сергей Беляков снова возглавил «Росгосцирк»

«Росгосцирк» получил нового генерального директора. Сергей Беляков ранее уже занимал данную должность, но многочисленные скандалы заставили его немного отдалиться от руководства отечественным цирком.

На самом деле удалился Беляков не так далеко, как планировалось. Так, сначала он был заместителем генерального директора, а затем советником. Владимир Шемякин, видимо, полагал, что Беляков станет его помощником. Однако получилось так, что сам Шемякин был вынужден оставить пост. Этому предшествовали громкие скандалы с нецелевым расходованием средств и с артистами «Росгосцирка».

Назначение Сергея Белякова стало неожиданностью не для всех, конечно же. То, что он из «Росгосцирка» не ушел сразу, дало понять, что у него есть свой план. Однако репутация Белякова настолько испорчена, что назначение все же удивляет. Именно Беляков становился фигурантом уголовного дела о выводе 120 миллионов рублей. Именно он использовал фальшивый диплом о высшем образовании. Кроме того, Беляков имел много общего с около-цирковым бизнесом.

Так, например, он является учредителем ООО «Страна Дельфиния», ООО «Цирк Морских Животных», ООО КПЦК «Водный мир», а также ООО «Океанариум Аквамарин».

Известно, что Сергей Беляков поддерживал хорошие отношения с сотрудниками Самарского госцирка. Речь идет об Александре Авраменко, а также Василии Браташе. Авраменко связывали с Алексеем Вейманом, которого до сих пор называют лидером ОПГ «Индейцы». Примечательно, что Авраменко тоже был советником Шемякина, как и Браташ. Владимир Мединский заявлял, что Владимир Шемякин — топ-менеджер с большим опытом. Сам Шемякин был когда-то еще и депутатом Государственной Думы РФ, а потому предполагалось, что действительно окажет положительнее влияние на «Росгосцирк». Однако, похоже, главная ошибка Шемякина была в том, что он окружил себя не теми людьми. Поскольку Беляков стремился вернуться на пост генерального директора «Росгосцирка», помощь Шемякину оказывалась соответствующая. Остается только догадываться, какие скандалы в этот раз окружат «Росгосцирк» и его нового генерального директора.