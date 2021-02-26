Следователи ГБР обыскали ГАСИ по делу о злоупотреблениях при выдаче разрешений на строительство

Госбюро расследований провело обыски в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Как сообщила пресс-служба ГБР, они происходили в рамках уголовного дела по фактам злоупотребления служебным положением при выдаче разрешительных документов на строительство.

«С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 проведен ряд обысков, в частности у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины», — говорится в сообщении правоохранителей.

Там же уточняется, что работники ГАСИ подозреваются в нарушениях, предусмотренных ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса. Эта санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Должности и имена фигурантов уголовных дел в Госбюро расследований не уточнили, также до конца непонятно, какие именно выдачи разрешений расследуются в данном случае.

Dubinsky.ua писал о скандалах с выдачей разрешений на строительство, которые имели признаки коррупции. Один из последних касался застройки Дарницкой земли в Киеве, и вызвал волну возмущений местных жителей. Понятно, что застройка не могла происходить без ведома ГАСИ, но она еще лоббировалась департаментом городского благоустройства Киевской городской государственной администрации.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua