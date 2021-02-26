Шмыгаль поставил во главе зоны отчуждения Костюка, который возглавлял «Укргаздобычу» и обвинялся в нанесении многомиллионного ущерба

Кабмин, которым руководит премьер Денис Шмыгаль, назначил новым председателем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Костюка. Об этом вчера сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Какое-то время Костюк находился в тени, а больше всего запомнился общественности историей семилетней давности, когда возглавлял АО «Укргаздобыча». В 2014 году он попал в скандал, связанный с нанесением многомиллионного ущерба государству. Он задерживался прокуратурой и СБУ. Костюка подозревали в злоупотреблении служебным положением, заявлялось, что из-за него государство недосчиталось 35 млн гривен.

История касалась контракта с «ВОГ Трейдинг», которому принадлежит одна из крупнейших в Украине сетей АЗС — WOG. Благодаря дополнительным соглашениям, подписанным Костюком и его заместителем, эта фирма получила право на получение почти 18 тыс. тонн топлива без предоплаты и по заниженной стоимости. Но из-за того, что прокуратура не смогла доказать состав преступления, 3 октября 2017 года Высший специализированный суд Украины подтвердил невиновность экс-менеджеров «Укргаздобычи».

После этой истории, в 2018 – 2019 годы, Костюк работал на ГСП «Чернобыльский спецкомбинат».

А в 2019 – 2020 годы был руководителем госпредприятия (ГСП) «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ЦПОРО). По информации СМИ, во время руководства Костюка строительство инженерных сетей ядерного могильника подорожало на десятки миллионов гривен.

То, что Сергей Костюк небедный человек ясно из его декларации на НАПК, которую он подал, когда увольнялся из вышеупомянутого ЦПОРО. В его семье 9 земельных участков (один в Крыму), три квартиры, причем одна за границей (в Латвии), и машиноместо:

Также Костюк задекларировал автомобиль Mercedes-Benz GL35 2013 года выпуска стоимостью 932 тыс. грн.

А еще сообщил, что владеет:

За 2020 год Сергей Костюк задекларировал в качестве дохода две зарплаты:

На банковских счетах он хранит мизер (106 грн в Идея Банке), зато наличными заявил накопления в размере €10 тыс.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua