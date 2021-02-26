Уголовное производство и 626 млн гривен недоказанного ущерба: как в Бортничах добывается песок

Офис Генпрокурора и СБУ с января 2016 года собирают доказательства того, что АО “Гидромеханизация” незаконно добывает в Бортничах песок и в 2017-2018 годах нанесло государству ущерб на сумму более 626 млн гривен.

Глава правления указанной компании Юрий Колодзян (на фото) уже более года официально находится в статусе подозреваемого, но итоги расследования спрогнозировать тяжело. Ранее “Гидромеханизация” с помощью судов добилась выдачи разрешений на свою деятельность, защитила свое право на арендованные у Киевсовета участки, обжаловала запреты на свою деятельность и уже дважды снимала аресты со своего имущества. Возможно, такие успехи связаны с тем, что один из акционеров “Гидромеханизации” Лариса Онопенко – член известной и влиятельной семьи, имеющей широкие связи в правоохранительных органах и в судах.

Как стало известно KV, 2 февраля 2021 года Шевченковский районный суд снял арест с имущества АО “Гидромеханизация” (земснаряд 350-50 и насыпи песка объемом 261,9 тыс. куб.м), которое находится на арендованной земле в микрорайоне Бортничи.

Соответствующий арест этот суд наложил на указанное имущество по требованию следователей 19 ноября 2020 года (дело №761/2754/21). Все в рамках расследования уголовного производства №42016100000001146, которое было открыто главным следственным управлением (ГСУ) СБУ 21 января 2016 года. С тех пор правоохранители пытаются доказать, что песок на двух земельных участках в Бортничах (кадастровые номера 800000000:90:283:0031 и 800000000:90:283:0033) добывается АО “Гидромеханизация” незаконно. Впрочем, следователи пока в этом не особо преуспели.

Хронология песчаных разбирательств

Как указано в материалах дела, не позднее 2006 года глава правления ОАО “Гидромеханизация” (с 2018 года – АО) решил осуществлять добычу песка на территории микрорайона Бортничи. Для этого он обратился в Киевсовет с целью получения в аренду земельного участка, на котором можно было бы проводить такую деятельность.

28 декабря 2006 года Киевсовет решением №572/629 передал на 15 лет в аренду ОАО “Гидромеханизация” два земельных участка в Бортничах общей площадью 84,30 га (81,32 га и 2,98 га соответственно) “для разработки карьера песка № 7 и выполнения инженерной подготовки территории жилых массивов в микрорайоне Бортничи”. 6 июля 2007 года между столичным горсоветом и ОАО “Гидромеханизация” были заключены соответствующие договора аренды.

Участок площадью 81,32 га на Кадастровой карте Украины

Из материалов дела следует, что 18 апреля и 18 июня 2012 года ОАО “Гидромеханизация” дважды обращалось к Государственной службе геологии и недр Украины (Госгеонедры) за получением специального разрешения на промышленную добычу песка на арендованном участке. Но, Госгеонедры дважды в этом отказывало, мотивируя это отсутствием у компании ряда согласований, в том числе – отдельного согласования Киевсовета на добычу песка.

Вскоре ОАО “Гидромеханизация” обратилось в Окружной административный суд Киева (ОАСК) с требованием обязать Госгеонедра выдать указанное разрешение (дело №2а-10703/12/2670). Свои требования в компании объяснили тем, что для получения такого разрешения не нужно отдельное решение Киевсовета о согласовании добычи полезных ископаемых.

29 августа 2012 года ОАСК полностью отказал ОАО “Гидромеханизация” в удовлетворении его требований. Тогда суд счел, что согласование Киевсоветом аренды земли для разработки карьера песка и согласование добычи полезных ископаемых – это разные вещи. Также в суде посчитали, что в Госгеонедрах вправе сами решать, выдавать ли подобные разрешения.

Однако, 20 декабря 2012 года Киевский апелляционный административный суд обязал Госгеонедра выдать ОАО “Гидромеханизация” специальное разрешение на промышленную добычу песка. Данный орган пытался обжаловать такое разрешение в кассационной инстанции, но безуспешно. 11 марта 2013 года Госгеонедры своим приказом №5738 выдали ОАО “Гидромеханизация” разрешение на добычу песка, “пригодного для дорожного строительства, для использования в качестве вяжущего компонента плотных силикатных бетонов, а также для рекультивации, благоустройства и планирования Бортнического месторождения”. Таким образом, компании разрешили добывать песок на 82,7 га арендованной у Киевсовета земли.

Вместе с тем, в материалах уголовного производства указано, что ОАО “Гидромеханизация” должно было получить ряд других согласований, в частности – акт о предоставлении горного отвода от Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Украины. Однако, компания, дескать, не сделала этого, и примерно с 2014 года начала добычу песка в Бортничах.

В середине 2014 года прокуратура Киева обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Киевсовету и ОАО “Гидромеханизация” об отмене решения горсовета №572/629 от 28 декабря 2006 года и расторжении договоров аренды участков в Бортничах (дело №910/16136/14). Свои требования блюстители закона объясняли тем, что участок для добычи песка был передан Киевсоветом из земель водного фонда. Также в прокуратуре обратили внимание на то, что соответствующий проект землеотвода не был согласован природоохранным органом, органом архитектуры, органом охраны культурного наследия, органом геологического контроля и т.д.

15 октября 2014 года суд полностью отказал прокуратуре в удовлетворении ее иска. 27 января 2015 года, прокуратура проиграла и апелляционную инстанцию, а 17 марта того же года Высший хозяйственный суд Украины поставил точку в этом деле, отказав прокуратуре в удовлетворении кассационной жалобы.

В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что в течение 2017 года ОАО “Гидромеханизация” реализовало 162,2 тыс. тонн песка, а в 2018 году ею было продано 1,49 млн тонн песка, добытого в Бортничах.

11 августа 2017 года Голосеевский районный суд в рамках указанного уголовного производства наложил арест на принадлежащую компании технику – земснаряд, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и т.д. Но уже 21 сентября 2017 года Голосеевский районный суд по жалобе АО “Гидромеханизация” отменил этот арест, указав на его “необоснованность”.

Параллельно с расследованием, Госгеонедра дважды, 24 ноября 2017 года и 31 октября 2018 года, останавливали действия своего же приказа №5738 от 11 марта 2013 года. Основанием для этого указывались нарушения АО “Гидромеханизация” законодательства о недрах (в том числе, отсутствие горного отвода). Однако компания успешно обжаловала оба “приостановления” приказа в судах.

Согласно материалам уголовного производства, 10 декабря 2019 года первый заместитель Генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил главе правления АО “Гидромеханизация” о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

30 июля 2020 года правоохранители получили результаты инженерно-экологической экспертизы, которую проводил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ). Согласно отчету эксперта, сумма убытков, причиненных государству в результате самовольной добычи и реализации указанной компанией песка из Бортнического месторождения в 2017-2018 годах, составляет 626,3 млн гривен.

Как указано в материалах дела, 23 ноября 2020 года первый заместитель Генпрокурора Роман Говда сообщил главе правления АО “Гидромеханизация” об изменении ранее сообщенного подозрения. С тех пор он официально подозревается в совершении преступлений, предусмотренных:

ч.2 ст. 240 УК Украины – нарушение правил охраны или использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения;

ч.2 ст. 364-1 УК Украины – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия.

Влиятельный фигурант

Вышгородское АО “Гидромеханизация” было основано в августе 1994 года. Руководителем и конечным бенефициаром этой компании с 2003 года указан житель Вышгорода Юрий Дмитриевич Колодзян. Владельцами крупных пакетов акций этого АО также являются Игорь Николаевич Андреев и Лариса Георгиевна Онопенко.

Последняя, по данным СМИ, была или до сих пор приходится супругой небезызвестного Василия Онопенко – экс-министра юстиции Украины (1991—1995 годы), экс-главы Верховного Суда Украины (2006—2011 годы), нардепа III, IV и V созывов (от СДПУ(о) и дважды от “БЮТ”). В двух последних созывах помощником консультантом Василия Онопенко работал упомянутый выше Игорь Николаевич Андреев. В свою очередь, Лариса Онопенко в V созыве была помощником другого нардепа из “БЮТ” – Петра Кравчука.

Брат Василия Онопенко – Петр Онопенко – был депутатом Киевсовета V созыва от “БЮТ”. С 80-х годов минувшего столетия и до 2008 года он работал в органах КГБ и СБУ, а с 2008 по 2011 год занимал пост замглавы Таможенной службы Украины. На данный момент Василий и Петр Онопенко – старшие партнеры адвокатского объединения “Онопенко и Партнеры”.

Как сообщали в 2015 году “Наші гроші”, по состоянию на 2007 год 13% акций АО “Гидромеханизация” владел Иван Кучерина. До 2006 года он работал начальником управления делами КГГА и Киевсовета (в какие именно периоды, не уточняется. – KV), а с 2006 по 2018 год возглавлял аппарат Верховного Суда Украины (как раз при Василии Онопенко. – KV). Также, по данным издания, Василий Онопенко имел дом в Бортничах.

Упомянутый выше Юрий Колодзян – это и есть тот самый упомянутый в материалах уголовного производства глава правления АО “Гидромеханизация”. Он был депутатом Вышгородского горсовета минувшего VII созыва от политической силы с громким названием – “Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью”. При этом, Колодзян попал в горсовет спустя год после начала каденции: его фамилии не было в первоначальном списке избранных депутатов этого органа местного самоуправления (конец 2015 года), в материалах уголовного производства указано, что депутатом он был с 3 августа 2016 года.

Юрий Колодзян также значится одним из учредителей ООО “Фирма “Митра” (зарегистрировано в городе Нетешин Хмельницкой области). По данным Youcontrol, основной вид деятельности этой компании – добыча песка. По информации хмельницких СМИ, в 2018 году ООО “Фирма “Митра” планировало начать добычу песка недалеко от местной атомной электростанции (АЭС), что вызвало сопротивление местных жителей.

Напомним, Департаментом земельных ресурсов КГГА с 27 июля 2018 года руководит Петр Оленич. Управление экологии и природных ресурсов с 11 января 2021 года возглавляет Александр Возный.

* АТ “Гідромеханізація” (код ЄДРПОУ: 04628646)

КиевVласть

Александр Глазунов