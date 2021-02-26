Ширші двері й навігація. Як виглядає станція метро Шулявська після ремонту (фото)

На станції метро Шулявська в Києві завершили ремонт — встановили ширші двері і оновили навігацію.

Фотографії оновленої станції опублікував користувач Facebook Віталій Бадьорого в групі Транспорт Києва.

Фото: Віталій Бадьорий / Facebook

Фото: Віталій Бадьорий / Facebook

Старі двері замінили на нові, ширші, встановили дефібрилятор, систему гучного зв’язку і відеоспостереження. Для людей з порушеннями зору – тактильні покажчики.

Фото: Віталій Бадьорий / Facebook

Ремонт на станції метро Шулявська почали восени 2020 року. Згідно з тендером, він обійшовся у 19,4 мільйона гривень.