Дело Депардье: Жерар утверждает, что секс был по обоюдному согласию

Во Франции продолжается бурное обсуждение дела Жерара Депардье. Как уже сообщали «ФАКТЫ», знаменитому актеру официально предъявили обвинение в изнасиловании. Имя жертвы по-прежнему хранится в секрете. Известно только, что в августе 2018 года, когда все произошло, ей было 22 года. Это начинающая актриса, дочь хороших знакомых Жерара.

По ее словам, Депардье изнасиловал ее дважды — оба раза в своем парижском особняке стоимостью 64 миллиона долларов. Женщина приходила к нему, чтобы вместе репетировать. Нелицеприятная история всплыла в СМИ тогда же — в августе 2018-го. Было начато расследование, однако вскоре оно было прекращено в связи с недостатком улик. В августе 2020 года дело неожиданно возобновили, и в декабре против Депардье выдвинули официальные обвинения, но известно об этом стало только сейчас, что вызвало недовольство адвокатов актера.

И вот 24 февраля французские СМИ, ссылаясь на надежные источники в парижской полиции и прокуратуре, рассказали некоторые детали, которые объясняют, почему правоохранительные органы снова взялись за знаменитого актера.

Оказывается, есть видеозаписи, сделанные камерами наблюдения. На них запечатлен секс Депардье с молодой актрисой. На первой записи женщина совершенно четко дает понять Жерару, что не хочет интимной близости с ним. Но это его не останавливает. Иными словами, половой акт произошел без согласия женщины, а это расценивается как изнасилование. Вторая запись сделана через неделю после первой. Актриса уже не сопротивлялась.

Источники в прокуратуре объясняют это так. После изнасилования молодая женщина находилась в полном замешательстве. Она доверяла Депардье, поскольку он был другом ее отца. Ее мучало ощущение собственной вины, она полагала, что сама как-то спровоцировала Жерара. Все эти мысли, депрессия, привели к тому, что у нее упало давление, резко снизилось содержание кальция в крови, и она стала принимать лекарства. Она пришла во второй раз к Депардье, находясь под воздействием этих препаратов, которые подавили ее волю. Именно поэтому она не оказала сопротивления.

Также стало известно, что, вернувшись домой, актриса рассказала о случившемся своей матери, которая и заявила в полицию.

В деле также появились дополнительные косвенные улики. Установлено, что Депардье отправлял жертве текстовые сообщения провокационного содержания. В них он, например, пару раз упоминал имя покойной французской певицы Моник Серф, которая была жертвой сексуального насилия со стороны родного отца.

После появления в деле этих улик Депардье, оказывается, изменил свою позицию. Если ранее он категорически отрицал обвинения и говорил, что никакого секса у него с дочерью его друзей не было, то теперь Жерар утверждает, что это была «сексуальная связь по обоюдному согласию».

Адвокат актера Эрве Темим, который, кстати, представляет интересы также известного режиссера Романа Полански, против которого обвинения в изнасиловании в разные годы выдвигали несколько женщин, заявил журналистам 24 февраля: «Мсье Депардье невиновен. У нас в стране, слава Богу, еще действует презумпция невиновности. Он отвергает все обвинения, выдвинутые против него». Темим также подчеркнул, что его клиент совершенно свободен — никаких домашних арестов, подписки о невыезде и прочего, но при этом он является подследственным. «Все, кто знает Жерара, ни за что не поверят, что он мог так вести себя», — добавил адвокат.

Действительно, большинство представителей французского шоу-бизнеса не верят в обвинения. У Депардье за долгие годы его карьеры сложилась репутация «галантного увальня», «гениального хулигана», «талантливого пьяницы». Он снимался вместе со многими известными красавицами, и ни одна из них ни разу не отзывалась о нем как о насильнике или хотя бы грубияне. Только Катрин Денев позволила себе однажды некий намек, сказав о Жераре: «Великий актер с темной душой».

Жерар Депардье и Катрин Денев на Берлинском кинофестивале в 2012 году

Однако это вполне можно отнести ко многим другим поступкам Депардье, о которых давно известно. Жерар родился в очень бедной семье. Настолько бедной, что в детстве ему приходилось есть ежей! Его отец работал сталеваром и пил беспробудно. Мать не хотела ребенка и собиралась сделать аборт, но опоздала по срокам.

Уже в детстве Жерар связался с уличными бандами. Ему приходилось выкапывать мертвецов на кладбищах в поисках ювелирных украшений. По его собственному признанию, иногда они даже снимали с покойников обувь. А еще, когда дела шли совсем плохо, он продавал себя водителям грузовиков на трассе.

Жерар Депардье и Изабель Юппер в Каннах в 2015 году

В школе Жерар практически не учился. Ему было 12, когда он сбежал из дома, добрался до Парижа и поселился с двумя проститутками. Он сидел в тюрьме за кражу автомобиля. Он был обречен на такую жизнь, однако на юношу обратил внимание известный театральный агент-гомосексуалист, который помог Жерару и оплатил его обучение в школе драматического искусства.

В 1974 году молодого актера-хулигана пригласил сниматься режиссер Бертран Блие. Это был фильм «Вальсирующие», который стал культовым и сделал Депардье кинозвездой. Блие никогда не жалел о своем решении, но часто потом вспоминал, как трудно было работать с Жераром. «Буквально каждый день мне и моим ассистентам приходилось останавливать его, когда он уже был готов ввязаться в очередную драку. Он просто искал неприятностей, сам нарывался. Даже сейчас, когда он приходит ко мне в гости, я инстинктивно думаю: «Все ли ценное я спрятал?» — признавался Блие.

Жерар Депардье и Фанни Ардан на премьере фильма в 2017 году

За свою карьеру Депардье снялся почти в 200 фильмах! Он фантастически трудолюбив и столь же фантастически неуживчив в узких рамках добропорядочности. Ему плевать на то, как он выглядит. Лишний вес его не волнует, хотя и доставляет массу проблем в плане здоровья. Известно, что Жерар перенес как минимум пять операций на сердце. Но он продолжает пить. «Я не могу без вина», — прямо говорит актер. Однажды он признался, что может выпить до 14 бутылок в день. И это подтверждают свидетели. При этом Депардье, по его словам, никогда теряет контроль над собой. «Я ни разу не напивался до беспамятства», — утверждает Жерар.

Пьянство уже не раз становилось причиной неприятностей для него. В 2012 году он попал в ДТП на своем мотороллере и ударил в лицо водителя машины, в которую врезался по своей же вине. Всего же Депардье на своем мотороллере был виновником 18 дорожных инцидентов. В 2013 году он просто свалился во время езды с мотороллера, будучи пьяным.

Жерар Депардье и Орнелла Мути на фестивале в Кельне в 2015 году

В 2011 году пассажиры рейса авиакомпании «Эйр Франс» Париж-Дублин были шокированы, когда Жерар, которого стюардессы попросили подождать 15 минут, прежде чем можно будет воспользоваться туалетом, помочился прямо между креслами!

Но все это французы простили своему кумиру. Они даже простили Депардье его отъезд из страны в 2013 году, когда он, не желая платить введенный президентом Франсуа Олландом «налог для богатых», сначала демонстративно перебрался в Бельгию, а затем получил российский паспорт, любезно предложенный ему Владимиром Путиным. Жерар хвастается дружбой не только с российским президентом, но и с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Депардье утверждает, что был дружен с Фиделем Кастро — их объединяла любовь к гастрономии.

Однако при всех этих противоречиях актер никогда прежде не обвинялся в изнасиловании. У него было множество романов. И он никогда не отзывался о женщинах пренебрежительно. Может быть, поэтому многие во Франции даже сейчас верят своему кумиру, а не его предполагаемой жертве, которую обвиняют в том, что она решила привлечь к себе внимание, сделав достоянием общественности интимную связь с Депардье, преподнеся ее как сексуальное насилие с его стороны.

С 2015 года Депардье запрещен въезд в Украину. Актер находится в черном списке Минкультуры Украины и в базе «Миротворца».

fakty.ua