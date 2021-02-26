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Трудно узнать: в сети показали фото борющегося со смертельной болезнью знаменитого модельера Юдашкина

26.02.2021

Супруга известного российского модельера Валентина Юдашкина показала их совместное фото, которое серьезно обеспокоило фолловеров.

Так, они констатировали, что 57-летний мастер сильно похудел на фоне онкологического заболевания (рак пищевода), которое у него диагностировали еще в 2016 году.

В описании к фото Марина Юдашкина сообщила, что они отправились на просмотр фильма «Дом Пьера Кардена».

«Онкология еще никого красавцем не сделала», «Ну фото так себе», «Пиджак откровенно велик», «Очень худой Валентин, прямо на глазах тает… Дай бог здоровья!» — написали фолловеры в комментариях.

Валентину Юдашкину — 57 лет. Свою первую коллекцию одежды представил в 1987 году. Спустя четыре года участвовал в Неделе высокой моды в Париже с нашумевшей коллекцией «Фаберже». Его супруга Марина работает в принадлежащем ему Доме моды. В 2016 году он впервые стал дедом — его единственная дочь Галина родила сына в Нью-Йорке.

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