ОГП сообщил о раскрытии дела о похищении Семинского экс-министром Рудьковским

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении похитителям экс-руководителя ЗАО «Нефтегаздобыча», а ныне народного депутата от «Слуги народа» Олега Семинского.

По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ЗАО «Нефтегаздобыча» незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долл., сообщает пресс-служба ОГП.

В ходе расследования установлено, что организатором преступления является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность Министра транспорта и связи Украины.

К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивами уголовных преступлений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами.

О подозрении сообщено пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЗАО «Нефтегаздобыча», а в настоящее время народного депутата, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК Украины).

Как отметили в ОГП, резонансное преступление девятилетней давности раскрыто совместно с работниками Службы безопасности Украины.

С целью разоблачения преступления и привлечения к ответственности причастных к его совершению лиц на территории Украины проведено более 40 обысков.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как пишет на своем телеграм-канале экс-нардеп Сергей Лещенко, речь идет о похищении депутата от Слуги народа Олега Семинского.

«Организатором похищения признан Николай Рудьковский, бывший министр транспорта и депутат от Соцпартии. Среди получивших подозрение Деркач (помощник Рудьковского), а также авторитеты Молдован, Салават, Мельник (по кличке Длинный). Также наложен арест на 25 процентов акций компании “Нафтогазвидобування”, которые принадлежат Рудьковскому. Остальные акции принадлежат Ринату Ахметову», — сообщил Лещенко.