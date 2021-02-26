В Беларуси суд признал виновным убитого во время протестов Шутова

В Беларуси суд вынес приговор Геннадию Шутову, который получил смертельное ранение в голову во время протестов, и его другу Александру Кордюкову. Об этом сообщает издание Tut.by.

Шутова и Кордюкова суд признал виновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — еще и в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.

Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.

Потерпевшими по делу выступили военнослужащие сил специальных операций Роман Гаврилов и Арсений Голицын, которых 11 августа 2020 года направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОНа.

По версии обвинения, в тот день Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к военным, которые были в гражданской форме. Шутов и Кордюков якобы предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях. Затем Кордюков, по версии обвинения, ударил металлической трубой Гаврилова в голову. Голицын и Гаврилов якобы пытались задержать Шутова и Кордюкова, во время чего Гаврилов нечаянно выстрелил Шутову в затылок.

Кордюков своей вины не признал. По его версии, он вместе с Шутовым подошли к Гаврилову и Голицыну, чтобы поинтересоваться, что происходит. После этого Гаврилов ударил Кордюкова в корпус. Затем военнослужащие вытащили пистолеты, и с их стороны раздался выстрел.

Гаврилов и Голицын отказались предъявлять иски к обвиняемым о возмещении вреда.

Приговор может быть обжалован.