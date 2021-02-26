Суд Петербурга прекратил производство по делу о незадекларированной резиденции губернатора Беглова

Санкт-Петербургский городской суд не стал рассматривать иск горожан, обвинивших главу северной столицы в нарушении антикоррупционного законодательства

Санкт-Петербургский городской суд принял решение прекратить производство по коллективному административному исковому заявлению, в котором горожане требовали признать факт нарушения антикоррупционного законодательства со стороны губернатора северной столицы Александра Беглова, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Положительное решение по данному иску могло бы стать поводом для отставки чиновника.

В пресс-службе отметили, что суд не приступал к рассмотрению иска по существу. Свое решение прекратить производство он мотивировал тем, что дело не подлежит рассмотрению в суде в порядке административного судопроизводства.

Напомним, в конце прошлого года в городской суд Санкт-Петербурга поступил коллективный иск в адрес губернатора северной столицы Александра Беглова. Поводом для его подачи послужила незадекларированная загородная резиденция главы региона. Заявителями иска являются более сотни муниципальных депутатов и общественных активистов.

Согласно тексту иска, губернатор обязан вносить в свою декларацию о доходах и имуществе не только объекты недвижимости, находящиеся в его собственности, но и те, которыми он просто пользуется. Между тем, в декларации Беглова за прошлый год не указана загородная резиденция, в связи чем истцы просят суд установить факт нарушения законодательства главой Санкт-Петербурга.

На прошлой неделе сообщалось, что в суд Санкт-Петербурга поступили возражения Александра Беглова в ответ на коллективный иск горожан. Согласно позиции губернатора, он подает декларацию о доходах и имуществе как частное, а не как должностное лицо, не реализуя тем самым каких-либо своих должностных полномочий, которые могли бы затрагивать интересы заявителей иска.