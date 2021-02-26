У роботі Facebook Messenger стався збій

Користувачі поскаржилися 25 лютого 2021 року на проблеми з доступом в додаток Facebook Messenger, передає портал Downdetector, що відслідковує роботу відомих інтернет-платформ, передає УНН.

Сервіс повідомляє, що неполадки помітили користувачі в Сполучених Штатах Америки, Канаді та Великій Британії. Трохи пізніше повідомлення про проблеми в роботі з’явилися і на території Європи.

53% розповіли про збої власників ПО в США не можуть отримувати повідомлення, 32% система “не підпускає” до сервера, 13% не можуть увійти в свій аккаунт.

Згідно інформації в регіоні Східної Європи у 64% користувачів не відправляються повідомлення, 35% не можуть зайти в свій аккаунт.