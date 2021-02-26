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В мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек

26.02.2021

В мире от коронавируса погибли более 2,5 миллиона человек. Больше всего жертв вируса зафиксировано в Соединенных Штатах.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона.

На первом месте по числу смертей находятся США (506 232), на втором — Бразилия (249 957), на третьем — Мексика (182 815). Далее следуют Индия, Великобритания, Италия, Франция и Россия.

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