В мире от коронавируса умерли более 2,5 миллиона человек

В мире от коронавируса погибли более 2,5 миллиона человек. Больше всего жертв вируса зафиксировано в Соединенных Штатах.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Количество летальных исходов из-за COVID-19 в мире достигло 2 500 770. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 112,6 миллиона.

На первом месте по числу смертей находятся США (506 232), на втором — Бразилия (249 957), на третьем — Мексика (182 815). Далее следуют Индия, Великобритания, Италия, Франция и Россия.