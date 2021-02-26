СБУ сообщила о раскрытии дела о похищении нынешнего «слуги народа» экс-министром Рудьковским

Служба безопасности Украины раскрыла дело о похищении в 2012 году бывшего руководителя и совладельца компании «Нефтегаздобыча», нардепа-мажоритарщика от «Слуги народа» Олега Семинского.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи (речь о Николае Рудьковском — Ред.).

По данным спецслужбы, к совершению преступления Рудьковский привлек группу исполнителей, в том числе представителей криминального мира.

«Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 миллионов долларов. В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст. 127 «Пытки», ст. 146 «Похищение человека» и ст. 189 «Вымогательство» Уголовного кодекса Украины», — сообщили в СБУ.

Правоохранители проводят обыски по месту жительства и офисов фигурантов преступления.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении похитителям Олега Семинского. Организатором похищения признан Николай Рудьковский, бывший министр транспорта и депутат от Соцпартии.