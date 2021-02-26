Почему главный мошенник «Телетрейда» Сергей Сароян до сих пор не за решеткой?

Четверть века обманывать народ – это надо уметь. В этом деле настоящий эксперт – мошенник Сергей Сароян, главарь грандиозного схематоза под названием «Телетрейд» в Украине. Почему же этот «крупнокалиберный» аферист до сих пор гуляет на свободе, а не сидит в тюрьме, как положено? И как о нем отзываются бывшие сотрудники и клиенты: радостного мало…

На данный момент главарем форексной аферы под неймингом «Телетрейд» на территории Украины является мошенник Сергей Сароян. Он же директор всех местных подразделений компании. Ранее «Телетрейд» возглавлял и «руководил» всеми аферами Владимир Чернобай, который скрываясь от правоохранительных органов, скончался в Европе. Его «дело» наследовали вдова Анна Чернобай и племяш Олег Суворов, а также остальные пособники.

Сергея Сарояна называют хитрым, одиозным и амбициозным. И это неспроста. Двуличный руководитель «с пеной у рта» раздает обещания, как клиентам, так и сотрудникам. Кстати, об отзывах, как первых, так и вторых, мы расскажем чуть позже в нашем материале, поэтому рекомендуем дочитать до конца.

Что известно о Сергее Сарояне: коротко

В 2001 году он закончил Одесскую национальную академию связи им.Попова. На старте своей карьере работал в телекоммуникациях. Женат.

А на своем фейсбуке, как видите, не скрывает, что он «в теме» и работает в «Телетрейд»… Интересно, что на своей странице в Фейсбуке, а именно в разделе «Информация», он разместил такой «скромный» философский текст «обо всем и ни о чем»:

Ну, смешно, ей богу… Хотя, с другой стороны, грустно… Ведь люди читают этот бред, а многие ведутся на «профи»… Только вот потом жалуются… правда без толку, как показывает опыт многих пострадавших.

На протяжении с 2005-го по 2006-й года Сароян курировал региональные направления «Телетрейда» по стране. Под его «крылом» было свыше 30 офисов. Здесь и столица, и мама-Одесса, Харьков, город-Лев, Черновцы и т.д… Стоит отметить, что «повезло» с руководителем «Телетрейда» не только украинским городам. Так же под раздачу Сарояна попали европейские и азиатские офисы: Италия, Португалия, Польша, и т.д. Как понимаете, бабло «лилось рекой» в карманы остервенелым аферистам.

Кстати, «трудился» товарищ Сароян не за идею. Ему доставалось 3 процента от той самой «идеи»… Ну, вы поняли. Если озвучить простым языком, нам так не жить. Дорого. Богато. Красиво… Для понимания, Сароян получал на выходе свыше 30 тысяч баксов ежемесячно. И это не сейчас! А тогда… давным-давно, как говорится…. Без комментариев. Все подробности – здесь.

Кстати, вот интересное видео, где Сароян озвучивает, что он глава этой компании аферистов «Телетрейд» в Украине …

А вот и еще одно занимательное видео о том, как «Телетрейд» общается с реальными клиентами…

Телетрейд: что известно грандиозном схематозе

Печально известная на многих континентах мира форексная компания был зарегистрирована в оффшорах на Карибах. Еще три года назад в 2018-м бренд «Телетрейд» был лишен лицензии, а также ему запретили работать на территории Российской Федерации и в Беларуси. Уже в 2019-м МВД России в отношении компании были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах. А вот, что касается руководства сей распрекрасной компании, то Владимир Чернобай с племянником Олегом Суворовым смотались за бугор, а также были объявлены в розыск. Кстати, в следующем 2020-м, уголовные дела на эту компанию завели и в Казахстане. Отметим, что там товарищи-руководители уже за решеткой, в отличии от наших…

Подробности «Синхронной торговли» от Телетрейда

В сентябре 2020-го в пресс-центре «Интерфакса» прошла пресс-конференция по поводу того, как «давят» масс-медиа в связи со скандальными событиями вокруг трейдерской банды «Телетрейд». Бойня, в прямом смысле этого слова, уже давно продолжается между пострадавшими клиентами и мошенниками.

На «Телетрейд» уже заведено уйма криминальных дел и не в одной стране. Так, уголовки по мошенничеству в особо крупных размерах открыты в Российской Федерации (ч.4 ст.159 УК РФ). В Казахстане уголовные дела на компанию открыты по статье 190 УК РК.

Во время пресс-конференции спикеры заявили о том, что на масс-медиа оказывают давление, запугивая. Делают это «защитники», остаивающие интересы «Телетрейда» с целью «закрыть рты» свободным СМИ.

О мошеннических схематозах проекта «Синхронная торговля» рассказал подробно бизнес-эксперт, глава РК «Амиллидиус» Богдан Терзи.

Он озвучил, что если раньше за аферы компании «Телетрейд» отвечали реальные люди-трейлеры с подачи руководства, то сейчас этот функционал выполняют роботизированные системы, которые контролируют программисты компании. Ясное дело, что все эти бото-роботы оформлены как «люди» с виртуальным баблом на счетах. Только вот проблема в том, что народ, который подключается к таким «товарищам», вполне реален и не подозревает о «зраде». По итогу люди теряют свои деньги, которые «уплывают» в карманы мошенников. Кстати, у этого «проекта» есть много названий, так как зараза распространилась по всему земному шару: «Sync trading», «Copy trading», «Teletrade invest», ну а в Украине — «Синхронная торговля».

Невероятно, но факт: по распоряжению Сергея Сарояна бандиты похитили сотрудника «Телетрейд» и требовали 5 тысяч баксов, дабы «не похоронить в болоте»

Вроде бы мы все живем в реалиях 21 века, в свободном современном обществе, но оказывается, не все так просто. Резонансный случай произошел с одним из сотрудников «Телетрейда». И это только один пример, который придали огласке. А сколько их на самом деле? Вопрос риторический, а теперь подробнее о скандале, который просто «взорвал» информационное пространство.

Итак, о «похищении с мешком на голове» рассказал сам пострадавший, служащий украинского подразделения Центра биржевых технологий «Телетрейда» Олег Фурдуй, уже бывший…

Управляющего офисом в Одессе и кризис-менеджера киевского офиса «Телетрейда» Олега Фурдуя выкрали, надели мешок на голову, вывезли в дебри и требовали 5 тысяч баксов, угрожая «похоронить в болоте». Мотивировали тем, что он «давал подсказки» клиентам по выводу бабла.

Как видим, за помощь клиентам по актуальным вопросам, связанным с выводом своих средств, глава «Телетрейда» Сергей Сароян при помощи своей банды похитил своего сотрудника и даже отобрал выкуп за него у жены Олега.

И, кстати, в Украине, «дочка» главной мошеннической структуры «Центра Биржевых Технологий», а именно «Телетрейд» признана мошеннической, а сотрудниками СБУ и Генеральной прокуратуры Украины были проведены обыски, в ходе которых изъята техника и ведется следствие.

Отзывы сотрудников Сарояна и его «Телетрейд»: без комментариев

Отзывы клиентов Сарояна и «Телетрейд»: здесь вообще аншлаг

Не будем ничего комментировать, размещаем исключительно комментарии клиентов этой «шарашкиной конторы», позиционирующей себя как «международная компания»…

Вот видео-версии отзывов клиентов, которых «поимела» форекс-компания во главе с Сергеем Сарояном:

— Наталье Лячиной, клиентке Центра Биржевых Технологий, отказала компания Телетрейд в выводе ее личных средств…

— клиент Никита Лебединский попал в ситуацию, когда ему под разными предлогами отказывали в выведении средств…

— еще одна жертва обстоятельств – Ольга Король…

— компания «Телетрейд» также против того, чтобы вернуть деньги, принадлежавшие клиентке Светлане Клубковой…

— еще одна жертва мошенников – Ольга Круглякова…

— а вот Абдулатиф Хашим Альбаргави вообще вложил в «Телетрейд» свыше 500 000 миллиона баксов, а уже через полгода потерял порядка 50 000. При попытке вывести оставшиеся средства, а именно 465 000 долларов, ему доступ к счету заблокировали. Далее деньги со счета вообще пропали. Форексная компания «Телетрейд» украла у своего клиента полмиллиона баксов за ночь. Добиться справедливости вип-клиент не смог.

Также есть и другие отзывы клиентов «Телетрейда» на разных сайтах:

Что здесь сказать… Крайне непонятно, почему аферист и мошенник Сергей Сароян до сих пор на свободе, если против него собрано столько компрометирующих материалов? Уже всему миру понятно, что эта «шарашкина контора», то есть «Телетрейд» — это мошенническая организация, которая сливает счета клиентов на собственные оффоры преступным путем. Всем понятно, а нам нет? Что не так с нашей правоохранительной системой? Или этот вопрос можно считать риторическим?

Михаил Соколов