Прижали к ногтю. Как Google и Facebook будут платить за чужой контент и внедрят ли это в Украине

Внимание мировой общественности приковано к парламенту Австралии. Местные власти приняли закон, которым Facebook, Google и другие платформы обязываются платить СМИ за их контент.

Проблема в том, что интернет-гиганты аккумулируют у себя чужие новости, статьи и видео, которые используют для раскрутки своих платформ.

При этом подразумевается, что взамен издатели получают переходы и посещения. Однако в последние годы раздаются жалобы, что переходов все меньше и меньше — из-за политики Google и Facebook, которые пытаются удерживать аудиторию у себя.

Поэтому требования заставить обе компании платить за чужой контент в последнее время звучат все чаще. И вот в Австралии эту идею узаконили.

И соцсеть, и поисковик ожидаемо выступали против документа. С ними руководство страны проводило переговоры, но цифровые гиганты остались недовольны. Ведь велика вероятность, что по примеру Австралии последуют другие страны.

«Страна» рассказывает суть закона, какими прениями сопровождалось его принятие и как теперь будут работать в Австралии Facebook с Google.

Как Австралия вынудила Google и Facebook платить

Документ, принятый в третьем чтении, носит название «Поправка к законам о казначействе (Обязательный кодекс ведения переговоров с новостными СМИ и цифровыми платформами)».

В нем прописано обязательство платформ, в том числе Facebook и Google, платить медиа за контент, который публикуется на их площадках.

Работать это будет так. Существует ссылка на новость, которую написали австралийские журналисты. Ею в фейсбуке может делиться как само издательство, так и их читатели. Также статья попадает в Google News — там публикацию находят и читают энное количество людей. Причем, не только в Австралии, но и за ее пределами по всему миру.

Принятым законом Facebook и Google обязываются вести переговоры с австралийскими новостными СМИ, заключать с ними соглашениями и платить за каждую такую новость.

Законодательную инициативу представлял австралийский казначей Джош Фриденберг. Он заявил, что закон обеспечит «справедливое вознаграждение медиа-компаний за контент, который они создают». По словам чиновника, «кодекс представляет собой важную микроэкономическую реформу, которая привлекла внимание всего мира к австралийскому парламенту».

После того, что законопроект был вынесен на рассмотрение, Facebook и Google вступили с австралийским парламентом в конфликт.

17 февраля Facebook лишил пользователей и СМИ из Австралии возможности делиться местными и международными новостями. В других странах публикация ссылок на австралийские новостные издания тоже стала невозможной.

Руководство Google, несмотря на выступление против законопроекта, начала заключать соглашения с издателями СМИ.

Первая договоренность — компания заключила соглашение с американским медиахолдингом News Corporation о том, что будет платить за размещение в Google News новостных материалов. Речь идет в том числе о статьях газет The Sun, The Wall Street Journal, The Times и The Australian.

Вторая сделка Google была уже с крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment. По данным СМИ, компания обязалась платить 30 миллионов долларов в год за весь контент издательства.

Согласно договорам, издательства все так же остаются собственниками контента. А после оплаты Гугл лишь получит права за размещение новостей и аналитических статей в своем агрегаторе Google News.

Facebook соглашения со СМИ заключать не торопился. В рамках второго и третьего чтений компания добилась внесения поправок в документ.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг провел с правительством Австралии 11-часовые переговоры. Результатом стало то, что власти согласились не включать соцсеть и поисковик в кодекс. Компании получили право самостоятельно решать, какие коммерческие сделки со СМИ проводить.

«Если правительство решит, что компании внесли достаточный вклад в развитие местной индустрии новостей, они не будут включены в кодекс в соответствии с законом. Если все же решит применить кодекс, компании получат уведомление за один месяц. У них будет больше времени для заключения сделок с издателями СМИ, прежде чем они будут вынуждены в качестве крайней меры обратиться в арбитраж по окончательному предложению», — подытожили австралийские законодатели.

На сегодняшний день такое решение устроило всех: и власти Австралии, и Google с Facebook. Руководство соцсети уже заявило, что разблокирует возможность публикации новостей австралийских изданий.

«Мы с нетерпением ждем возможности заключить новые сделки с издателями и позволить австралийцам снова делиться новостными ссылками», — заявил вице-президент Facebook по глобальным вопросам Ник Клегг.

Какие страны тоже хотят денег от Facebook и Google

Вероятность, что австралийский прецедент останется единичным, небольшая. По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, регулирующие органы во всем мире внимательно следят за принятием закона. Поскольку также хотят бороться с доминированием Facebook и Google.

Чиновник уточнил, что обсуждал принятый австралийский закон с лидерами Индии, Франции, Великобритании и Канады.

Кстати, в Канаде уже заявили, что разрабатывают законопроект, аналогичный австралийскому. «Я подозреваю, что скоро у нас будет пять, 10, 15 стран, принимающих такие правила … собирается ли Facebook разорвать отношения с Германией, с Францией?» — заявил министр канадского наследия Стивен Гильбо.

Руководство Канады подсчитало: австралийский подход позволит издателям получать 620 миллионов канадских долларов в год (около 13,7 миллиардов гривен). В то время как если бездействовать, то страна потеряет 700 из 3100 рабочих мест в печатной журналистике.

Претензии к Facebook и Google о том, что они живут на чужом контенте и не платят его издателям, есть не только у австралийцев и канадцев.

Плотно над этим работают и во Франции. Там, например, есть требования, согласно которым крупные технологические платформы должны открывать переговоры с издателями, которые ищут вознаграждение за использование новостного контента. Но Париж пока не прописал такие жесткие требования, как Австралия.

Свои претензии Facebook и Google есть и в США. Там в начале этого года компании обвинили в монополизации рынка рекламы. Делом занялись прокуроры 38 штатов.

Негодование высказывали и американские издатели новостей. Они утверждают, что им не выплачивается адекватная компенсация за контент, что привело к резкому снижению финансовой жизнеспособности журналистики.

Отмечалось, что с каждым годом Google все больше препятствует переходу пользователей на страницы сайтов-издателей и понуждает их читать контент, не покидая поисковика. По сути зарабатывая на чужих материалах и не делясь с их владельцами. В самой компании эти обвинения отрицали и говорили, что отправляют издателям 70% своих доходов.

Подробнее о том, как как власти США готовятся сокрушить монополии Google и Facebook, читайте в материале «Страны».

А как в Украине?

В Украине деньги с Facebook и Google хотят получить под другим соусом. 19 февраля этого года в Раду был внесен законопроект №2634 о том, чтобы брать с экстерриториальных интернет-компаний 20% НДС.

У документа возникли как сторонники, так и противники. Последние высказывают мнение, что компании могут заложить налог в конечную стоимость услуг для украинских потребителей. И они вынуждены будет платить дороже за цифровые сервисы.

Как решатся вопросы с Facebook и Google в Украине, Штатах, Канаде, Франции и других странах пока неизвестно. Однако австралийский пример определил вектор на ближайшие годы. Цифровым гигантам будет все сложнее зарабатывать сверхприбыль «из воздуха» на чужом интеллектуальном труде — придется делиться.

Другой вопрос, что вряд ли власти именно Украины смогут «прогнуть» американских цифровых гигантов — в силу политических обстоятельств. Окно возможностей может открыться, если давить на компании начнет само правительство США (и такие планы уже есть). Тогда, возможно, никто не обратит внимание, если и Украина попробует играть в такую же политику.

strana.ua