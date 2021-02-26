США – «якорь демократии»?

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова передает корреспондент The Moscow Post .

Долгое время США привыкли говорить о себе, как о «маяке демократии», но в самом деле, продолжила Захарова, они стали «якорем демократии».

«Все это происходит в стране, которая привыкла выставлять себя глобальным маяком демократии и призывать всех гуманно относиться, как они говорят, к мирному протесту. Это не маяк демократии, это якорь демократии», — заявила официальный представитель МИД России.

Она считает, что администрации страны стоит сначала услышать своих граждан, «не устраивать охоту на ведьм» в собственной стране, а затем говорить о свободе в отношении других государств.

«В нынешних условиях стало особенно очевидным отсутствие у Вашингтона моральных оснований бесконечно учить других жизни по части соблюдения прав человека и гражданских свобод», — считает Захарова.

В своем выступлении на брифинге она подчеркнула, что США устроили «преследование политических деятелей» по делу о якобы «вмешательстве» Москвы в выборы Америки. К тому же Вашингтон «приклеил ярлык внутренних террористов» на участков штурма Капитолия 6 января.

Отметим, что официальный представитель российского МИДа заявила, что социальная сеть Twitter вместо независимой площадки превращается в инструмент диктата западных стран.

«Вынуждены вновь заметить, что Twitter стремительно вырождается из независимой дискуссионной площадки в инструмент всемирного цифрового диктата в руках западного истеблишмента», — сказала она, когда прокомментировала блокировку ста аккаунтов, которые якобы связаны с РФ.

Захарова добавила, что эта не в первый раз, когда соцсеть блокирует аккаунты. При этом блоги западных лиц не подвергаются блокировкам. Такая практика «подрывает доверие к соцсетям, как к пространству свободы выражения и обмена мнениями».

Напомним, администрация Twitter сообщила о блокировке 100 аккаунтов, якобы связанных с Москвой. Речь идет о двух группах учетных записей.

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