Медики назвали п’ять причин, чому шкідливо спати в шкарпетках

Деяким людям подобається спати в шкарпетках, так як для них це зручно і комфортно, особливо взимку. Поряд з цим, медики назвали п’ять причин, які можуть привести до небажаних наслідків.

Першою причиною є уповільнення кровотоку. Погіршення функціонування системи кровообігу може бути викликано щільно облягаючими шкарпетками. Мова також йде і про гумку. Ефект стиснення ніг даними виробами уповільнює швидкість кровотоку. Другою причиною називають підвищення температури тіла.

Шкарпетки під час нічного відпочинку можуть стати головною причиною перегріву організму і привести до підвищення температури тіла в цілому. Дане негативний прояв впливає на деякі органи і може викликати негативні наслідки, а також дискомфорт. Спати необхідно, забезпечивши приплив свіжого повітря для зниження температури в кімнаті.

Третьою причиною є відсутність дратівної ефекту на шкіру. Шкарпетки повинні бути зручними і не викликати дискомфорт, до того ж, рекомендується ноги тримати вночі злегка висунутими з-під ковдри, щоб вони охолоджувалися.

Далі називають ненатуральні матеріали даних виробів, перевагу потрібно віддавати шкарпеткам, виготовленим з бавовни. Вкрай важливим є питання гігієни. Перед сном необхідно ретельно мити ноги і витирати їх насухо.

Якщо лягає в ліжко з немитими ногами, то можливе виникнення різних грибкових інфекцій між пальцями і складках шкіри через потовиділення.

: The Times of India