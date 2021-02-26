В «сети» Гузева попал «Самолет»

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , выходец из Прикамья Андрей Кузяев покоряет Подмосковье вместе с братом местного губернатора Андрея Воробьева Максимом. В Московской области подконтрольный Кузяеву «ЭР-Телеком» вместе с девелоперской группой «Самолет» планируют создать совместную компанию для развития «умного ЖКХ». По всей видимости, экспансии в Подмосковье «подсобил» давний товарищ пермского предпринимателя, зампред правительства Юрий Трутнев . По слухам, последний может активно лоббировать интересы бизнеса своего земляка, поскольку его сын сам занимается с Кузяевым нефтью.

Сотрудничество Максима Воробьева и Андрея Кузяева, кажется, тот самый случай, когда деньги «идут» к деньгам — компании обоих бизнесменов растут из года в год и, вероятно, не без помощи их влиятельных патронов. Как известно, за «Самолетом» виднеется фигура губернатора Андрея Воробьева, благодаря которому девелопер, скорее всего, и получает самые «лакомые» участки в Московской области. Кузяеву в бизнесе тоже могут помогать почти что родственные отношения — как-никак, а с Трутневым он работает аж с середины 90-х.

Кузяев и Трутнев подружились, когда вместе попали в Пермское Законодательное собрание в 1994 году. Там, например, они вместе продвигали закон о льготах по налогам для бизнесменов на прибыль и имущество, который стал крайне выгодным подспорьем для бизнеса, который к тому момента имелся уже у каждого из них. Позднее Кузяев всячески помогал Трутневу в политической борьбе за кресло губернатора Прикамья, что, собственно и вывело его на новый уровень, и позволило прочно обосноваться потом в Москве. Даже занимая высокие государственные посты, Трутнев не забывал о давнем товарище — например, когда стал полпредом в ДФО, «продвинул» Кузяева на должность главы совета Фонда развития Дальнего Востока.

Однако, вероятно, Трутневым движет не только желание помочь старому партнеру, но и денежный интерес. Так, сын политика Дмитрий Трутнев с недавних пор является соучредителем пермской нефтяной компании «РИД Ойл — Пермь», которую возглавляет как раз-таки Кузяев. К слову, последний в этой сфере как рыба в воде: много лет он проработал вице-президентом в ЛУКОЙЛе.

Как только в 2018 году Трутнев-младший зашел в «РИД Ойл — Пермь», компания стала демонстрировать невероятный успех. Так, согласно «Руспрофайлу» , с 2018 года выручка компании «подскочила» со 123 млн рублей до 1,5 млрд, а прибыль выросла из минус 31 млн до 269 млн. Вот так в сотрудничестве с сыном высокопоставленного чиновника дела сразу пошли в гору.

«ПФИГовое» дело

Что, если Трутнев-младший положил глаз и на телекоммуникационный бизнес? В таком случае, вполне логично было бы ему вновь объединиться с Кузяевым. К тому же, «ЭР-Телеком» по итогам 2020 году стал вторым крупнейшим интернет-провайдером в России, а за девять месяцев прошлого года выручка компании увеличилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Уж не приложил ли к такому «взлету» руку старый знакомый пермского предпринимателя?

К слову, стоит отметить, что значительный рост числа абонентов «ЭР-Телеком» стал показывать как раз примерно с 2018 года. Компания действует по следующей схеме: заходит в новый для себя регион, где приобретает небольших провайдеров, а затем «вливает» в свои структуры и перебрендирует под себя. При том, кажется, не всегда «ЭР-Телеком» входит в новые структуры дружественным способом. Ранее The Moscow Post подробно рассказывал, каким скандалом сопровождалась история с «Искрателекомом», представленным на рынках Петербурга и Москвы. Тогда гендиректор «Искрателекома» Алхас Мизарбеков обвинил своего партнера по бизнесу Михаила Решетова в попытке захвата компании — поговаривали, что последний мог действовать в интересах Кузяева.

Летом 2019 года структура «ЭР-Телеком», «5 Джи Вайфай», «ухитрилась» обойти государственный «Ростелеком» и выиграть 13 контрактов на общую сумму в 12,9 млрд рублей от Министерство цифрового развития и связи РФ. При этом уже к концу 2019 года фирма была ликвидирована, на тот момент она имела нулевую выручку и прибыль в минус 19 тысяч рублей. Спрашивается, куда пошли государственные миллиарды?

На этот счет есть одно предположение — вероятно, денежки могли «раствориться» в офшорных конторах. Дело в том, что «ЭР-Телеком» записан на две кипрские фирмы, PFIG OVERSEAS INVESTMENTS LIMITED и PFIG OVERSEAS EAST PROECT LIMITED. Там-то и стоит искать «концы»?

К тому же, не может не вызывать вопросов, как столь солидные подряды могли отойти компании, которая до боли напоминает «пустышку»? Стоит отметить, что на момент получения ею госконтрактов, Минцифры возглавлял Константин Носков, которого вторы FLB подозревали в лоббировании интересов Кузяева.

Быть может, не без участия Трутнева, «ЭР-Телеком» заимел подрядов почти на 21 млрд рублей. В частности, фирма Кузяева также сумела обойти «Ростелеком» и получить контроль над 20 тысячами камер Санкт-Петербурга, которые появились в рамках программы «Безопасный город». Поставлял камеры видеонаблюдения «Ростелеком», но обслуживать стал «ЭР-Телеком Холдинг».

«Опасные» сети

Может сейчас за свои успехи Кузяев во многом и должен благодарить Трутнева, стоит признать, что «поднимался» во многом он своими силами. И, по слухам, мог использовать для этого совсем иные связи: злые языки судачат, что он мог быть близок к околокриминальным кругам Прикамья.

Приписывали недоброжелатели Кузяеву и использование не совсем честных методов ведения бизнеса. Как сообщал «Перископ» , в 2007 году структуры бизнесмена могли не совсем законно получить из лесного фонда РФ более 240 гектара по соседству с санаторием-пансионатом «Демидково». Вскоре недалеко от «Демидково» появилась табличка — «Проход запрещен. Ведутся взрывные работы». Оказывается, начал работать карьер по добыче гипса, расположенный у берегов Камы. Позднее, по информации «Ура.ру» , фирма Кузяева чуть ли не отбирала дачные участки у пенсионеров по соседству от пансионата.

Припоминают слухачи Кузяеву и историю с выводом активов из многопрофильного холдинга «Парма», которая случилась несколько лет назад. В результате более 70 тысяч вкладчиков остались «с носом». Инвестиционный фонд «Парма», образованный в 1993 году, был успешным, пока в 2002 году в число контролирующих акционеров не вошли структуры группы ПФПГ Кузянева. И уже через два года «Парма» была «обескровлена». Ранее об этой истории подробно рассказывал The Moscow Post .

Не обошлось и без скандалов в самой «ЭР-Телеком». Как сообщал РБК , в 2017 году в одном из крупнейших петербургских интернет-провайдеров «Дом.ru InterZet» (входит в группу «ЭР-Телеком Холдинг») были уволены топ-менеджеры. Их подозревали в том, что они «накручивали» число абонентов, чтобы получить побольше бонусов.

Как сообщал tvernews , недовольство деятельностью компании высказывали и простые граждане. Так, работники фирмы начали проводить работы по установке оборудования и прокладке кабеля для подключения абонентов интернету. Однако большинство собственников не давали согласия на проведение каких-либо работ, а для проведения кабеля рабочие насквозь продалбливали лестничные площадки, без спроса подключались к электричеству, взламывая щитовые. Кроме того, звучали в адрес структур «ЭР-Телекома» и жалобы на то, что они «взвинчивают» тарифы, притом не предупреждая пользователей об этом. Если у конторы Кузяева именно такой метод работы, едва ли ей обрадуются жителя Подмосковья.

Однако ни одна из этих неоднозначных историй никак не «аукнулась» «ЭР-Телекому». Более того, компания демонстрирует ошеломительный успех на ниве госзаказов. Все это кажется отнюдь не случайным, учитывая связи господина Кузяева с семейством Трутневых. Быть может, сами они уже давно в «доле» телекоммуникационного бизнеса?

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