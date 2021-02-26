«Халвой» сыт не будешь, или нет «Совести» — нет проблем

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу кредитной карты «Халва» от «Совкомбанка» братьев Сергея и Дмитрия Хотимских . С жалобой на «Халву» обратился один из клиентов, в результате антимонопольного дела было установлено, что нарушен Закон о рекламе. Банку выдали предписание немедленно устранить нарушения.

Оказалась, что некоторые потребители, которым обещалось до 1 млн рублей с возвратом процентов (!) по карте «Халва» просто не могли прочитать мелкий текст, указанный ниже. А ниже для клиентов были обозначены куда менее выигрышные условия, чем можно было подумать изначально. В общем, классика жанра.

Теперь «Совкомбанку» Хотимских грозит штраф, правда всего до 500 тыс. рублей. Для Хотимских, подмявших под свой «Совкомбанк» не только дюжины банков помельче, но и самые вкусные и распиаренные кредитные продукты страны — это мелочи.

А вот что не мелочи, так это количество людей, которых прозорливые банкиры раз за разом ловят этой «заманухой», в то время, как сам банк испытывает огромные проблемы и вообще-то уже мог бы привлечь, наконец, внимание Центробанка под руководством Эльвиры Набиуллиной. Почему последняя ничего не предпринимает, несмотря на скачущие, как кони, финансовые показатели — вопрос. Уж не «перепадает» ли ей чего от этого «гешефта»?

По соображениям «Совести»

Карту «Халва» «Совкомбанк» Хотимских приобрёл еще в 2018 году за 1,1 млрд рублей. Сразу же началась агрессивная реклама на ТВ и из любых утюгов, в которой принимали участие и звезды вроде актера Константина Хабенского. Но очень скоро на рынке заговорили, что «Халва» может быть простой попыткой затащить в структуру новых «непрофильных» клиентов, а не желанием действительно развивать этот, в общем-то, неплохой продукт.

Клиенты жаловались на то, что им якобы без их спроса подключают непонятные услуги, на которые они не подписывались. Было это еще тогда — несколько лет назад. Однако, судя по отзывам, проблема не решилась и в 2020 году. Один из клиентов банка оставил комментарий на сервисе «Банки.ру» о том, что вместе с очередным платежом по кредитной карте обнаружил непонятную для себя комиссию в 400 рублей.

Один из отзывов о «Халве» на сервисе банковской аналитики «Банки.ру»

В общем-то, и это тоже – классика жанра. Но удивляет другое — «Совкомбанк» Хотимских не только может навязывать свои продукты, но и активно нейтрализует любую конкуренцию на этом поле. Кажется, это обычная практика — рыночные отношения. Но есть основания полагать, что далеко не все активы Хотимских попали к ним «рыночным» образом.

Летом 2020 года «Совкомбанк» Хотимских приобрел новый кредитный продукт — карту рассрочки «Совесть» у группы «Киви». Карта являлась главным конкурентом карты «Халва». В результате Хотимским перешел не только сам продукт, но и права требования к клиентам Совести валовой стоимостью в 9 млрд рублей, и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей. Об этом писал «Коммерсант» .

Сергей Хотимский тогда говорил — это выигрышный проект, ведь портфель «Халвы» благодаря этому вырастет на 20%. То есть то, что «Совесть» собираются тупо уничтожить для «расчистки дороги» — ни для кого уже тогда не было секретом. Нет «Совести» — нет проблем, правда? Но тут интересно другое.

Речь об активах банка, которые, по версии Хотимского, должны вырасти на 20%. Сделка по Совести произошла летом. Все формальности должны были быть улажены к осени. Что мы видим за период с сентября 2020 года по февраль 2021 года в финансовой статистике банка? Падение активов почти на 4,3%. В денежном выражении это почти 69 млрд рублей — очень приличная сумма.

При этом у банка выросла прибыль — сразу на 455%. Просто так подобного не случается. Значит, скорее всего, ряд активов был просто продан, оттуда, вероятно, и прибавка. Ну а где же рост активов на 20%? Или его надо подождать еще полгода — пусть пока доверчивые клиенты все глубже залезают в долги?

Одновременно с этим и за тот же срок — с сентября 2020 года по февраль 2021 года в банке единовременно наблюдалось падение уровня обеспечения кредитного портфеля залогом имущества (почти -5%), уровня резервирования по кредитному портфелю (-12,5%), вырос уровень просроченной задолженности.

Внятных объяснений в банке этому не последовало. Не значит ли это, что выдаваемые банком кредиты с покупкой «Совести» и после «Халвы» стали менее обеспеченными самим банком? И не напоминает ли это принцип построения финансовой пирамиды, когда доходы старых клиентов обеспечиваются лишь за счет средств вливания от новых, а не за счет доходности самих вложений?

Впрочем, для полноты картины нужно рассматривать не один период работы Совкомбанка, а, как минимум, несколько. Возьмем последние цифры банка за январь уже 2021 года. За этот срок, всего за один месяц, чистая прибыль структуры провалилась на 47%, или на 8,8 млрд рублей. Зато подросли активы — примерно на 0,2%. Упомянутые нами кредитные показатели также оказались в «красной» зоне.

Почему у банка пропала почти половина прибыли, хотя активов не убавилось? Уж не улетучивается ли она в офшорах Хотимских?

Ни для кого не секрет, что основная структура — ПАО «Совкомбанк», на 96% записана на офшор из Нидерландов ООО «Совко Капитал Партнерс Би Ви». Видимо, система налогообложения в Королевстве нравится Хотимским куда больше, чем её российский аналог.

Знают ли клиенты банка, «попавшие» с кредитом «Халвы», что налоги, которые идут с прибылей банка, могут оседать не в российском бюджете (из которого обеспечиваются школы, больницы, благоустройство), а далеко-далеко в Европе? Может быть, если бы узнали — то и желания иметь дело с банком Хотимских стало бы меньше.

«Поглотители» банков

Последние годы на рынке только и ходят разговоры, якобы на плаву банк держится за счет поглощения и переваривания все новых и новых активов. При этом братья не стесняются объявить о своих планах провести IPO в ближайшие годы. Впрочем, инвесторы должны напрячься — за последние несколько лет банк несколько раз объявлял о допэмиссии акций, что всегда свидетельствует о нужде в деньгах. О каком тогда IPO можно говорить, или цель — по-быстрому «сорвать куш» и уйти в закат, оставив инвесторов с бесполезными «бумажками»?

В конце мая 25 мая 2020 года «Совкомбанк» разместил биржевые облигации на сумму в 5 млрд рублей на три года. Информация об этом есть на сайте самого банка. Тоже самое произошло в апреле, когда банк разместил облигации уже на 12 млрд рублей сроком на 10 лет. Об этом сообщало ТАСС . До этого очередное крупное размещение – на 25 млрд рублей, произошло в октябре 2019 года.

Где сейчас эти деньги — наверняка знают Хотимские. Они же должны знать, куда и как перетекают активы многочисленных банков, которые раз за разом попадают в орбиту их бизнес-интересов или отдаются на санацию с разрешения Центробанка, где заседает Набиуллина.

Весной и вначале лета 2020 года банк закончил процесс поглощения отданного ему на санацию (на заклание?) банка «Экспресс-Волга». Об этом писал «Бизнес Вектор» . При этом за 5 лет санаторы из «Совкомбанка» до того управляли «Экспресс-Волгой», что с марта 2019 по апрель 2020 года её кредитный портфель уменьшился на 77%, а из структуры побежали физические лица — минус 40%.

В марте этого же 2020 года «Совкомбанк» заполучил 91% акций «Волго-Каспийского Акционерного банка». Хотя полгода назад Хотимские владели лишь 20% банка. Но всего за несколько месяцев скупили почти всю структуру. Разве это не агрессивное поглощение конкурента? До этого что-то похожее случилось с «РосЕвроБанком», «Меткомбанком» Алексея Мордашова и еще многими банками.

Резюмируя все вышесказанное — Хотимские представляются такими себе поглотителями, которые накупив «Халвы» и нейтрализовав «Совесть» продолжают купаться в деньгах, не заботясь о последствиях. А что если все-таки последствия будут? Думается, на этот счет у братьев уже должно быть заготовлено несколько уютных гнезд на далеких офшорных берегах Евросоюза.

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