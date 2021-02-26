Стала відома країна-лідер з постачання легкових авто в Україні

Стала відома країна-лідер з постачання легкових авто в Україну Всього за підсумками 2020 року в країну було продано близько 531,4 тисячі машин. Про це свідчать дані Асоціації автовиробників України.

Зокрема, така кількість імпорту затягнуло на суму в 4,2 млрд доларів. Це на 11% менше від результатів за 2019 рік – тоді в країну імпортували близько 486,3 тисячі машин.

Головним постачальником відносно імпорту легкових машин минулого року стали Сполучені Штати Америки. Загальна частка імпорту склала близько 3,5 млрд доларів.

Також одним з найбільших постачальників машин стала Німеччина. За рік вона продала машин на 548,1 млн доларів.