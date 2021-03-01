Как “Фармак” у столичной общины в рассрочку 6,3 га земли на Подоле покупает

Столичным депутатам потребовалось два заседания горсовета, чтобы утвердить для АО “Фармак” условия выкупа земельного участка площадью 6,3 га в историческом центре Киева.

Землю, на которой расположен Киевский фармацевтический завод, компания приобретает за 216,9 млн гривен, но для оплаты второй половины этой суммы предусмотрена рассрочка на 5 лет. Ряд депутатов настаивали на уменьшении рассрочки до 1 года, но такая поправка не прошла. Зато в решение Киевсовета включили пункт, обязывающий предприятие в течение 3-х лет вынести вредное производство за пределы Киева. В ходе обсуждения продажи всплыло много интересных подробностей. Отмечалось, что экологический вред от завода “Фармак” до сих пор так велик, что вокруг него установлена километровая санитарная зона, где нельзя ничего строить, но по факту все строится.

Как стало известно KV, на заседании Киевсовета 23 февраля 2021 года депутаты 64 голосами окончательно утвердили проект решения “О продаже земельного участка на ул. Кирилловской, 74 в Подольском районе Киева акционерному обществу “Фармак” для эксплуатации и обслуживания комплекса зданий и сооружений” (от 30.10.2020 года №08/231-2689/ПР).

Цена участка с кадастровым номером 8000000000:85:281:0003 была утверждена в размере 216,9 млн гривен на основании отчета КП “Институт земельных отношений” об экспертной денежной оценке от 25.09.2020 года. Как выяснилось, аванс в размере 25,4 млн гривен за эту землю уже оплачен. Остаток суммы (191,4 млн гривен) разделили на две равные части. Одну из них АО “Фармак” должно оплатить в течение 30 календарных дней после оформления договора купли-продажи участка, вторую – равными частями ежемесячно гасить в течение 5 лет.

Данная земля относится к категории земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и другого назначения. На участке расположена группа зданий и сооружений, которые находятся в собственности АО “Фармак”: нежилые помещения, административно-бытовые и складские корпуса, производственные здания, складской корпус и пр. общей площадью более 54,4 тыс. кв.м. Право собственности на эти объекты было оформлено в промежутке с 2013 по 2019 годы.

Согласно данным Градостроительного кадастра Киева, участок по ул. Кирилловская, 74 относится к зоне охраны памятников культурного наследия “Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепр”. Право аренды “Фармака” на эту землю было утверждено решением Киевсовета от 05.07.2001 года №380/1356 сроком на 25 лет.

Как беспроцентный кредит

Отметим, проект решения о продаже земли “Фармаку” был согласован комиссией Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений еще 23.12.2020 года. Но тогда члены комиссии усомнились в предложенных Департаментом земресурсов КГГА условиях оплаты за землю и вынесли рекомендацию о сокращении срока рассрочки до 1 года.

Первоначально указанный проект решения был включен в повестку дня заседания Киевсовета 11 февраля 2021 года и депутаты 71 голосами его утвердили. Однако, по причине того, что рекомендация профильной комиссии о сокращении срока рассрочки платежа до 1 года не прошла процедуру голосования в сессионном зале, проект решения был вынесен на повторное рассмотрение депутатов на заседании 23 февраля (пришлось проголосовать за отмену предыдущего результата голосования).

Обсуждение данного вопроса было жарким. Депутаты из фракции “Удар” агитировали за продажу земли, аргументируя это необходимостью наполнять бюджет города и стремлением поддержать инвестиционно привлекательного отечественного производителя. Глава комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев (фракция “УДАР”) озвучил, что если бы “Фармак” продолжил арендовать участок по ул. Кирилловской, 74, то сумму 216,9 млн гривен в виде арендной платы Киевсовет мог бы получить только через 85 лет.

В то же время, депутат Сергей Крымчак (фракция “Единство”) ставил под сомнение и размер экспертной оценки стоимости участка по ул. Кирилловской, 74 (по 342 тыс. гривен за сотку) и возмущался рассрочкой выплаты на 5 лет. По его мнению, это очень “щедрый подарок” предприятию. Дескать, не стоит забывать, что в банковских учреждениях на сегодня кредитная ставка составляет около 20%.

“Представьте себе, если бы Киевсовет был банковским учреждением, разве разрешили бы мы пользоваться нашими деньгами следующие 5 лет бесплатно, без банковских процентов… Это нонсенс”, – заявил Крымчак, добавив, что в эти 5 лет АО “Фармак” уже не будет платить арендную плату.

Депутат из фракции “Оппозиционной платформы – За жизнь” Игорь Кириленко при этом недоумевал по поводу того, что право собственности предприятию перейдет сразу, а оплату 50% стоимости участка нужно будет ожидать еще 5 лет. “Вы ж тут все бизнесмены. Вы бы продали свою квартиру с переходом права собственности и отсрочкой платежа?”, – возмущался он.

В итоге, Терентьев поставил на голосование поправку к проекту решения, предлагающую зафиксировать для компании рассрочку на 1 год, но она не набрала достаточного количества голосов.

Экология и экономика

Ряд депутатов также настаивали на поправке, заставляющей “Фармак” вынести с Подола за пределы города вредное производство.

Депутат Николай Конопелько (фракция “Слуга народа”) отметил, что на участке по ул. Кирилловской, 74 размещено производство с наивысшим – первым классом вредности для окружающей среды. В выбросах предприятия, по его словам, зафиксированы вредные для здоровья диоксид азота, оксид углерода, диоксид углерода, ртуть и пр. Он заявил, что такое предприятие не может находиться в черте города – “Фармак” должен выполнить данные ранее столичной власти обязательства вынести вредное производство за пределы Киева. И добавил, что проблему химического производства биологически активных веществ в Киеве “потенциально можно сравнить с Уханем”.

По словам Конопелько, около года назад Госпродпотребслужба отнесла участок по ул. Кирилловской, 74 к сформированной километровой санитарной зоне. “В санитарно-защитных зонах невозможно допускать размещение: жилых домов с придомовыми территориями, общежитий, отелей, домов для приезжих, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, спортивных сооружений, парков и пр.”, – процитировал он ответ главного санитарного врача Украины, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко на запрос общественных экоактивистов.

Но, по словам депутата, в этой зоне на сегодня де-факто размещена и жилая, и коммерческая застройка. И для сотен участков коммунальной собственности из-за этого применяется пониженный тариф на оплату аренды земли или земельного налога. Конопелько отметил, что километровая санзона делает невозможным нормальное развитие этой территории, то есть – химическое производство в центре Киева влечет негативные экологические и экономические последствия.

С Конопелько был солидарен и Сергей Крымчак. “Продавая земельный участок, Киевсовет может обязать покупателя вывезти вредное производство за черту города. В частности – не работать с вирусами, что несет особенную опасность”, – добавил он.

Секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Евгения Кулеба (фракция “Слуга народа”) подтвердила – в письмах к КГГА в 2015 и 2017 годах “Фармак” заявлял об обязательствах перенести вредную часть производства в город Шостка (Сумская область). По информации депутата, в 2019 году “Фармак” получил 15 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для расширения производства в Киеве. “У меня риторический вопрос – мы заботимся о здоровье киевлян? Мы хотим, чтобы вредное производство не было на территории Киева?”,- заявила Кулеба.

Конопелько предложил дополнить проект решения пунктом об обязательстве покупателя земли перенести химическое производство активных фармацевтических ингредиентов/субстанций за пределы Киева в срок не более 3 лет с момента государственной регистрации права собственности на земельный участок. И оставить – только производство готовых лекарственных форм, которые организованы с требованиями международных стандартов GMP (надлежащая производственная практика. – KV). Но эта правка не набрала необходимого количества голосов депутатов.

В итоге, правку в немного другой редакции удалось внести в решение горсовета другому представители фракции “Слуга народа” – Андрею Витренко. Звучала она так: “договором купли-продажи земельного участка обязать покупателя перенести химическое производство активных фармацевтических ингредиентов за границы города и оставить только производство по изготовлению готовых лекарственных форм, которое организовано согласно с требованиями международных стандартов GMP в срок не более 3 лет с момента государственной регистрации права собственности на земельный участок”.

“За” этот пункт проголосовало 62 депутата.

О “вредном” покупателе земли

Отметим, на официальном сайте завода “Фармак” 15 февраля 2021 года появилось сообщение, в котором выражалась благодарность депутатам за поддержку развития добросовестного и прозрачного бизнеса. Речь шла о первом (11 февраля) позитивном голосовании столичного горсовета по вопросу продаже компании 6,3 га земли на Подоле.

Также в этом сообщении сказано, что в 2015 году компания запустила собственное производство активных фармацевтических ингредиентов в городе Шостка на базе индустриального парка “Свема”.

“Инвестиции в строительство завода составили 40 млн долларов США, из них более 500 тыс. долларов было направлено на установку передовых очистных сооружений. Таким образом, потенциально опасное химическое производство было не просто вынесено за границы Киева, но и находится в специально подготовленной промышленной зоне”, – уверяют в “Фармаке”.

Но депутаты Киевсовета озвучивают, что по ул. Кирилловской, 74, где уже 95 лет находится завод “Фармак”, до сих пор функционирует производство первого класса вредности. И это вроде как подтверждается установленной километровой санитарной зоной. И в сообщении на Facebook-странице Генеральный план Киева в январе 2021 года говорилось, что вынесение вредного производства “Фармак” за пределы Киева только планируется.

КВ отправила запрос АО “Фармак” с просьбой озвучить позицию предприятия по поводу обязательства вынести в течение 3 лет вредное производство за пределы Киева, а также уточнить, о каком производстве идет речь.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, Акционерное общество “Фармак” принадлежит к так называемой “Группе семьи Жебровских”, ключевыми лицами которой являются Филя Жебровская (на фото) и Павел Жебровский. Основным активом семьи Жебровских является фармацевтическая компания Украины ПАО “Фармак”, которая занимает не менее 5% фармрынка Украины.

АО “Фармак” было зарегистрировано в 1994 году. Руководитель – Владимир Костюк, размер уставного капитала – 36,3 млн гривен. Основной вид деятельности – производство фармацевтических препаратов. Конечный бенефициарный владелец – Филя Жебровская. Учредителями АО “Фармак” являются 1327 лиц. Наиболее крупными пакетами акций владеют: “Фармак Груп Лимитед” (страна регистрации: Кипр) – 78% акций, и Farmak International Holding GmbH – 5% акций.

Экспресс-анализ Youcontrol показал, что особого внимания требуют следующие факторы: за последние 12 месяцев компания провела 15 – 20 операций со странами, находящимися под санкциями и 150 – 200 операций с так называемыми “оффшорами”. Также за последние 3 года компания выступает ответчиком в 5 судебных делах, за этот же период количество уголовных судебных дел, связанных с компанией, составило 10, было открыто 6 исполнительных производств.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, АО “Фармак” в Киеве использует 4 участка коммунальной собственности, все – с целевым назначением “для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных зданий и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности”.

Самый большой из них – с кадастровым номером 8000000000:85:281:0003 площадью 6,3 га. Два участка с кадастровыми номерами 8000000000:85:281:0007 (площадью 0,3 га) и 8000000000:85:281:0006 (площадью 0,09 га) являются смежными с участком площадью 6,3 га, находятся по тому же адресу – ул. Кирилловская, 74 и арендуются АО “Фармак” согласно договору аренды от 08.12.2006 года, который был продлен на 5 лет решением Киевсовета от 20 ноября 2014 года №459/459. Данное решение Киевсовета является действующим, однако каким образом после истечения 5-летнего срока было продлено право аренды на данные участки “Фармаком”, в открытых источниках KV найти не удалось. Еще один участок с кадастровым номером 8000000000:78:063:0003 площадью 3,5 га находится на расстоянии 1 км от ул. Кирилловской, 74 в Оболонском районе Киева.

ПАТ “Фармак” (код ЕДРПОУ: 00481198)

ТОВ “Будівельно-інжинірингова компанія “Прима Терм” (код ЕДРПОУ: 32977678)

КиевVласть

Ольга Марийко