Валерий Тарасюк: что известно о ставленнике Пинчука, главе НКРЭКУ с дурной славой

Что известно о ставленнике Пинчука, одиозном главе НКРЭКУ и члене Лужниковской ОПГ? Валерий Тарасюк владеет 4-мя квартирами, общая площадь которых составляет 564,5 кв. м2, при этом стоимость двух из этих квартир составляет 4 и 7 миллионов гривен. Дорого-богато? Но это еще не все.

Также в его владениях два роскошных авто почти за 2,4 миллиона и модный катер. Доходы за 2019 год, согласно декларации, составили 8,2 миллиона. Что касается налички, то у Тарасюка свыше 1,35 миллионов в гривнах, почти 241 тысяча в баксах и 50 тысяч в евро. Но это только официально, так сказать, заправка. Дальше – больше и подробнее. Как строил свою карьеру глава НКРЭКУ и факты компромата – читайте прямо сейчас.

Валерий Тарасюк: факты из жизни

Родился в 1976 году в смт Казанка на Николаевщине. Высшее образование получал в Киевском университете им. Тараса Шевченко. Женат. Есть сын.

Известно, что еще до своего назначения Валерий Тарасюк уже являлся членом НКРЭКУ на протяжении с 2014-го по 2016-й года. А ранее, начиная с 2006 года, работал в холдинге «VS Energy Украина», который принадлежит российской стороне. До конца осени 2018-го он был директором в ООО «Еф Енд Ем Украина» (до октября 2015-го года эта фирма называлась «Форбс Енд Манхеттен Украина»).

Интересный факт: в 2006 году Тарасюк лично принимал участие в рейдерском захвате гостиничного комплекса «Русь» в столице. Незаконный захват был предпринят организованной преступной группой из Российской Федерации «Лужниковская», главарем которой являлся депутат госдумы России Александр Бабаков, голосовавший в свое время за аннексию Крыма. Именно он являлся совладельцем десятка областных энергокомпаний на территории Украины, а его интересы в стране представляла компания «VS energy», где вице-президентом как раз и был Валерий Тарасюк.

Участие в захвате подтверждает видеозапись с его участием:

А также документация…

Тогда представители межфракционного объединения «Самооборона Майдана» обратились к Президенту Украины с предложением о рассмотрении вопроса об увольнении Тарасюка Валерия Владимировича от занимаемой должности члена вышеупомянутой Нацкомиссии.

Двигаемся дальше.

По данным декларации за 2018 год, Валерий Тарасюк владел корпоративными правами в юридической фирме «Тарасюк и Партнеры», а также являлся совладельцем ООО ЮФ «Правовая Лига».

Также Тарасюк в 2018 году числился совладельцем кипрской компании «ДИЛАК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД».

Отметим, что уже в 2019-м году все три компании отсутствуют в декларации Тарасюка.

В ноябре 2019 года он избран главой Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Главный радикал страны Олег Ляшко заявлял тогда, что данное назначение было пролоббировано олигархом Пинчуком, у которого собственные интересы в украинской энергетике.

Еще во время назначения Тарасюка на эту должность, многие политики выступали против, связывая его с российским следом и связями в РФ. Но, как видим, «порешали»…

Подробнее о Валерии Тарасюке и его богатстве

Открытый реестр национальных публичных деятелей Украины при поиске Тарасюка Валерия показывает следующую информацию.

Более подробно о владениях и имуществе Валерия Тарасюка – далее.

А что там в последней заполненной декларации Тарасюка

Когда заходим на страницу декларации Валерия Тарасюка за 2019 год, то в глаза сразу бросаются некие особенности: наличка свыше 5 миллионов (на самом деле больше), люксовые авто и элитная недвижимость…

Также указывается выручка в тендерах компаний, где декларант является бенефициаром.

А теперь пройдемся подробнее по всем разделам.

— четыре земельных участков, общая площадь которых составляет 6008 кв.м2;

— один жилой дом, площадью 340,5 кв.м2;

— четыре квартиры, общая площадь которых составляет 564,5 кв.м2. Интересно, что стоимость двух квартир составляет 4 000 000 и 7 000 000 гривен.

— два паркоместа, общая площадь которых составляет 37,1 кв.м2;

— один офис, площадью 122,4 кв.м2.

Ценное движимое имущество, не считая авто: элитные часы, ювелирка (колье, кольца, сережки) и одежда за 200 тысяч гривен…

Автопарк: Lexus LS 460 L почти за 1,14 миллиона, Porsche Macan – за 1,24 миллиона, а также катер Tracker Pro Guide v175 за 720 тысяч…

Доходы семьи Тарасюка за 2019 год составили 8 199 192 гривен. И это только то, что было задекларировано.

Плюс в формах изменений декларации также внесено:

Денежные активы семьи по итогам 2019 года

— 1 353 280 гривен;

— 240 854 долларов;

— 50 000 евро.

Что известно об ООО «КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛ ИНВЕСТ», где Тарасюк является бенефициаром и совладельцем

Стартовый капитал компании составляет почти 61 миллион гривен.

У Тарасюка 10 % активов компании, а его первоначальный взнос еще в 2009 году составил почти 6,1 миллиона.

Данная компания пребывает в 8 санкционных списках по всему миру.

В компании проведено три проверки контролирующими органами и еще две запланировано.

Количество нарушений в 2018 году – 8, в 2019 – 16.

В 2017-м году компания Тарасюка выиграла тендер на сумму 26 600 грн.

Также ООО «КОМПАНИЯ «МЕТАЛЛ ИНВЕСТ» числится в 24 судебных документах. Из них 2 судебных дела, в обоих компания выступает в качестве ответчика/должника.

Компромат на Тарасюка: СМИ рот не закроешь или «рукописи не исчезают бесследно»

Ничего личного, исключительно фактаж журналистких расследований:

1. Спецрепортаж ТРК «Украина» от 1 октября 2020 года «По следам Валерия Тарасюка».

Как пишут журналисты, товарищ Тарасюк состоятелен и неоднозначен: «Кто возглавляет комиссию, от которой зависят наши с вами тарифы на квартплату? И какой след он уже успел оставить в украинской энергетике?»

2. Вторая часть расследования журналистов ТРК «Украина» от 9 октября 2020-го. «Дорегулировался. Откуда у руководителя нашими платежами появились оффшорные компании? И зачем он переписал украинский бизнес на брата?», — пишут на youtube-канале.

3. В третьей части расследования речь идет о том, «как законодатели выступают против «повелителей» тарифов. Почему члены комиссии заявляют, что на них давят? И что вменяют главе НКРЭКУ Тарасюку»?

4. Еще в начале весны прошлого года лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne назвал главу НКРЕКП Тарасюка и не только его – «врагом украинского народа». Подробности – в видео.

5. Еще один материал журналистов: «Коррупционные скандалы, бизнес для родственников и коллапс в энергетике. По словам экспертов, — такие печальные достижения года у Валерия Тарасюка на посту главы Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг». Подробнее – в видео.

Список можно продолжать долго, но пока остановимся. Как видим, Валерий Тарасюк, глава НКРЭКУ, весьма богатый человек с весьма неоднозначным прошлым. Успел засветиться во многих скандалах, о которых мы еще расскажем позже.

Продолжение следует…

Максим Прохоренко